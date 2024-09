Éjszaka a városban: 7 nagyszerű program Budapesten, ha felfedeznétek a főváros éjjeli arcát

A tavalyi nagy siker után, idén is elstartol a LED’S RUN éjszakai fényfutás szeptember 23-án a Duna partján, a Nemzeti Atlétikai Központban az Európai Sporthét ünnepi nyitóeseményeként. Ezen a napon igazán egyedülálló futóélményben lehet részetek, hiszen ott futhattok, ahol a világ legnagyobb atlétái versenyeztek! Két táv közül választhattok 2 km-es távra és 5 km-es távra nevezhettek. A sportélményen túl a fesztiválhangulat is garantált, hiszen a rajt előtt, alatt és után is világító táncosok, tűzzsonglőrök, LED-es artisták és neves DJ garantálja a bulihangulatot.

Szeptember 20-án újra Corvin Moziéjszaka! Különleges vetítések, kísérőprogramok, premier előtti vetítések és a legnagyobb sikerek kora estétől másnap reggelig, egyetlen karszalaggal. A Corvin moziéjszakán a bemutató előtt lehet megnézni A szert, de műsoron lesz az új Monte Cristo grófja-adaptáció, a Lepattanó című gombfocis vígjáték és az Egy százalék indián is. A kultfilmeket az A Birodalom visszavág és az A sötét lovag erősíti, de egy Harry Potter-film is terítékre kerül.

A Fővárosi Állat- és Növénykert szeptember 12-én szélesre tárja kapuit az éjjeli baglyok előtt. Ezen az estén állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatjátok be az állatkertet és ismerhettek meg kulisszatitkokat. Az este során olyan épületek is megnyílnak, amelyek napközben nem látogathatók, érdemes tehát erre kanyarodni. A séta kiemelt helyszínei a Szavannaház: zsiráfok, a Xantusház és az Elefántok, az esti séta pedig a Főkaputól veszi kezdetét 18:30-kor.

