10 fergeteges kulturális program Budapesten idén szeptemberben

A Kulturális Örökség Napjai idén ősszel is megmutatják, hogy műemlékeink nem halott, muzeális jellegű épületek, hanem életünk szerves részei. A kétnapos, országhatárokon átívelő rendezvénysorozat idei témája az utak-kapcsolatok-hálózatok, amely a közlekedéshez kapcsolódó helyszínek bemutatása mellett remek lehetőséget teremt vallási és kulturális kapcsolataink feltérképezésére is.

Szeptember 7-én változatos, minden korosztály számára kikapcsolódást nyújtó programokkal csábít az Újpesti rakpartra az Újlipótváros kulturális falunapjaként is emlegetett Pozsonyi Piknik. Szeptember első szombatján a kultúra mellett a zenéé lesz a főszerep, ám azon túl, hogy két színpadon kitelepülő színházi előadások és koncertek váltják egymást, a látogatókat kézműves vásár és gasztronómiai élvezetek is a helyszínre vonzzák. A Pozsonyi Piknik, amely a városrész, sőt, Budapest egyik legnagyobb civil kulturális rendezvénye, ingyenesen látogatható.

