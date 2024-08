Kora őszi programözön országszerte: 11 izgalmas program szeptemberben

Nem kell attól tartani, hogy a nyár elteltével a szuper programoknak is búcsút kell inteni, hiszen számtalan izgalmas őszi rendezvény, fesztivál és ünnepség vár benneteket szeptemberben is.

Lajtha Fesztivál, Bicske

A népzenétől a komolyzenéig vezet végig szeptember 6. és 8. között a Lajtha Fesztivál a Budapestről könnyen megközelíthető Bicskén. A két műfaj nemzetközi és hazai csillagai, kedvencei mind a Lajtha Házba gyűlnek, hogy együtt tisztelegjenek a híres magyar zeneszerző, Lajtha László munkássága előtt. Nappal ingyenes, szórakoztató családi programokkal, izgalmas filmvetítéssel és lebilincselő előadással várják a vendégeket, este pedig komoly- és népzenei koncerteket élvezhettek az Európa-szerte kiemelkedő akusztikájú koncertteremben.

Kerekdomb Fesztivál, Tállya

A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidékre, Tállya községébe csábít a Kerekdomb Fesztivál szeptember 13. és 15. között, ahol a Zempléni-hegység templomai, udvarai, kastélytermei, nemesi kúriái, dűlői és parasztházai néhány napra fesztiválhelyszínekké válnak. A festői környezetben boros programok, színházi, komolyzenei és irodalmi események, kiállítások és filmvetítések várják a látogatókat, emellett pedig a könnyűzene főbb hazai képviselőit is meghallgathatjátok egy pohár borral a kezetekben. A hétvége során többek között a Carson Coma, az Analog Balaton és a Punnany Massif is színpadra lép.

Tokaji Utcazene Fesztivál

A „Zene az kell!” hívószóval rendez idén is utcazene-fesztivált Tokaj, melynek keretében zenei vetélkedőre hívják azokat az előadóművészeket és együtteseket, akik szívesen részt vennének egy megmérettetésen. 3 nap, 17 zenei helyszín, közel 400 zenész, 408 koncert, különféle zenei stílusok, egyedi, különleges hangszerek, továbbá egyéb kísérőprogramok egyvelege és színes vizuális kavalkád jellemzi majd az idei fesztivált, ahova idén összesen 96 zenei formáció jutott be. Természetesen szakmai zsűri is értékeli majd a hallottakat szeptember 13. és 15. között a festői történelmi borvidék ölelésében.

Szüret a Szépasszony-völgyben, Eger

Az őszi programok listájáról természetesen nem hiányozhat a szüret sem, a meseszép Egri borvidéken pedig felejthetetlen két napban lehet részetek szeptember 14-én és 15-én. Ezen a hétvégén kiváló borokkal, széles gasztronómiai kínálattal, vezetett pincetúrával, nyitott pincékkel, mustkóstolással, izgalmas szüreti játékokkal, ingyenesen látogatható, változatos koncertekkel, valamint kézműves vásárral várnak a Szépasszony-völgybe a szervezők. Az esemény során az Egri Bikavér Parkban ingyenesen látogatható családi és gyerekprogramokkal is készülnek kicsik és nagyok örömére egyaránt.

Dűlő House & Wine, Tállya

A Dűlő House & Wine programsorozat az a hely, ahol a történelmi borvidék, a természet közelsége és a minőségi house zene találkozik! Szeptember 7-én a gasztro-kulturális élmények az ország legszínvonalasabb borrégiójának festői környezetébe költöznek, ahol a daytime party keretein belül az ínycsiklandó borok és a lüktető house ütemek kéz a kézben garantálják a kifogástalan hangulatot és a felejthetetlen pillanatokat. A rendezvény ideje alatt a Tokaj Art Wine borászata kínálja a környék legkülönlegesebb borait és a hozzájuk illő gasztronómiai ínyencségeit. A kulináris élmények mellett a legkülönfélébb kísérő programok színesítik majd a nagy napot.

Hídünnep és hídfutás, Esztergom

Igazán különleges élményben lehet részetek szeptember végén Esztergomban, hiszen ezen a hétvégén rendezik meg a már hagyománynak számító Hídünnepet a kétszer felrobbantott, majd újjáépített Mária Valéria hídon. A két ország közötti barátság erősítése éppen annyira a sportesemény célja, mint a mozgásra való ösztönzés – ezt bizonyítja az esztergomi bazilikánál található startvonal és a végcél a párkányi Vadas Termálfürdőnél. A Reggeli a hídon programra 21-én kerül sor, 28-án a nagyszabású, 4 kilométeres Hídfutás és Gyaloglás mellett 29-én fél- és negyedmaratont is szerveznek.

Mesefesztivál Noszvajon

A tizedik születésnapját ünneplő Metamorphoses Meseterápiás Egyesület országos mesefesztivált rendez a festői Noszvajon, amely keretében a falu öt helyszínén mintegy negyven programmal várják a gyerekeket és a felnőtteket szeptember 22-én. A nívós felhozatalban rengeteg különböző megközelítésből ismerhetitek meg a mese fogalmát, hiszen a programok között mesemondás, mesefoglalkozás és különböző műhelymunkák is szerepelnek. A nap során előadások is színesítik az itt töltött időt, többek között papírszínház és bábszínház garantálja a felejthetetlen szórakozást. Az esemény minden előadása és programja ingyenes.

Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál

Szeptember 28-án kerül megrendezésre a már őszi hagyománynak számító Gőzgombóc Fesztivál, ahol ismét nívós programokkal és előadásokkal színesített napot tölthettek el a hangulatos településen. A rendezvény fő programját természetesen a gombócverseny adja, aminek eredményét este hirdeti ki a zsűri. Mindezt számos felejthetetlen program kíséri a gyerekműsoroktól kezdve a mazsorettbemutatóig, illetve a 4S Street és a Karthago is színpadra lép, a napot pedig egy éjszakáig nyúló bál koronázza meg.

Múzeumok Őszi Fesztiválja

Idén 19. alkalommal kerül megrendezésre a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozat, méghozzá „Minőségét megőrzi!” mottóval. A szeptember 30. és november 10. között zajló esemény idén a múzeum és a gasztronómia metszéspontjait helyezi a középpontba, így a közel másfél hónapos rendezvénysorozat ideje alatt ez a téma köszön vissza a hazai múzeumok programkínálatában. Az idei kiemelt tematika a Falatnyi múzeum címet kapta, ami a gasztronómiát sokrétűen megközelítő programokat foglalja magában, a különböző múzeumok egyedi szemszögéből. A színes felhozatalról az esemény honlapján tájékozódhattok.

CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Szeptember 6. és 14. között huszadik alkalommal kerül megrendezésre a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, amely ezen két évtized alatt hírnevét tekintve kinőtte a várost. Cannes, Berlin, Velence, vagy Karlovy Vary legérdekesebb és legértékesebb filmjeit lehet majd idén is látni, de ha valakit a legfrissebb magyar filmek érdekelnek, azok is megtalálják a számításukat. A fesztivál idén új nagyjátékfilmes versenyszekcióval is jelentkezik, az East of Europe kortárs kelet-európai filmeket sorakoztat fel, köztük a szlovák, cseh és magyar koprodukcióban megvalósult Emma és a halálfejes lepke című filmet. A vetítések mellett szabadtéri események közül is lehet válogatni, hiszen a Miskolci Egyetemmel közösen szervezett Cineversity programban számos koncert is helyet kap majd.

Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje

Szeptember 6. és 8. között újra itt a Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje! Orgona, cselló, fuvola, jazz-zongora, korhű hangszerek és mesés énekek töltik meg ismét Szentendre kilenc templomát és három imaházát a Ferenczy Múzeumi Centrum szakrális, összművészeti fesztiválján. A tartalmas és felemelő események között templomséták, kiállítások, művészet- és zenetörténeti előadások és kreatív programok várnak, többek között pedig fellép a Szent Efrém Férfikar, a Trio Cantio, a Capella Savaria, a Musica Beata Kórus, és az Amadinda Percussion Project.

