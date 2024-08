20 mesés szüreti program és borfesztivál Budapesten és országszerte

A Dunaföldvári Öreghegyi Pincék Egyesület 2. alkalommal rendezi meg a Jazz-Bor-Gasztro-Piknik rendezvényt. Az eseményen az egyesület tagjainak pincéi nyitva állnak az érdeklődők számára, ahol finom borokat lehet kóstolni. A hangulatot egy veszprémi együttes, a Sofi & The Funktazi biztosítja. Mem lesz hiány finom falatokból sem, a megvásárolt jegy mellé ugyanis vacsora is dukál.

Budapest szőlőskertjében október 12-13-án több helyszínnel és változatos programokkal vár mindenkit az Őszi Etyeki Piknik. A nyitott pincék között sétálva idén is nyugodtan elveszhetünk a különleges borok, pezsgők, kistermelői és kézműves termékek, valamint a jobbnál jobb falatok sűrűjében. Azon se lepődjön meg senki, ha a pincék közt andalogva egy zenés mulatságba botlik, ugyanis a zene az idei rendezvénynek is elválaszthatatlan része.

Sokak kedvence lett az elmúlt években a Szent György-hegy Hajnalig kistestvére, a szeptember eleji Szent György-hegy Matiné, ahol déltől napnyugtáig lehet barangolni, finom borokat és falatokat kóstolni, beszélgetni, na meg árnyékban ejtőzni. Szeptember 7-én egész napos laza programmal, amolyan nyitott pince jelleggel várják a szervezők a kicsiket és a nagyokat: érkezzetek családdal, barátokkal, vagy kettesben, és járjátok be a közel 20 helyszínt! A részvételhez nem kell előzetesen regisztrálni, a helyszínek bármelyikén hozzá lehet jutni a kóstolópohárhoz 3000 forintért, mellyel a rendezvényt is támogatjátok.

Mindig is kíváncsiak voltatok, hogy milyen lehet egy szüreti mulatság? Akkor szeptember 6. és 8. között irány a Badacsony és tapasztaljátok meg a saját bőrötökön! A kisebbeket játszóház, gyerekműsor, a felnőtteket táncos mulatság, koncertek és az esemény fénypontja, az ország leghosszabb szüreti menete várja. Idén is felvonulnak az ország idelátogató borrendjei, a környező települések küldöttségei, lovas fogatok, a környék borászatai, vállalkozó szellemű lakosai. A felvonuláson részt vesznek még néptáncegyüttesek, lovas fogatok, zászlóforgatók, gólyalábasok, hagyományőrző egyesületek és sokan mások.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool