Állatkertek Napja 2024: Hazánk 9 csodálatos állatkertje, amit érdemes felfedezni

Az egész család számára izgalmas program lehet eltölteni néhány órát a Tropicarium egzotikus állatainak megfigyelésével. Az állatkert lakói között egyaránt megtalálhatók cápák, aligátorok, hüllők és kétéltűek, kis majmok, madarak és több ezer színes halfaj is. A homoki tigris- és barna szirtcápákat ráadásul szinte testközelből, az akváriumok alatt húzódó látványalagútban csodálhatjátok meg közelebbről. Egyszerre lenyűgöző és félelmetes élményben lesz részetek, ahogy karnyújtásnyira úsznak el mellettetek ezek a nagy ragadozóállatok, de egy biztos, felejthetetlen élményt nyújt a látványuk. A Tropicarium bejárása közben ráadásul számtalan érdekes információt is megtudhatunkk az ottlakókról.

Poroszlón találjuk a 2012-ben megnyílt Tisza-tavi Ökocentrumot, melynek 735 000 literes össztérfogatú édesvízi akváriumrendszere egyedülálló Európában. A látogatóközpontból, szabadidőparkból és skanzenből álló élménypark egész napos elfoglaltságot ígér minden korosztálynak. Az ökocentrum leglátványosabb eleme az óriásakvárium, melynek falai között beléphetünk a Tisza-tó különleges világába, és testközelből ismerhetjük meg a Kárpát-medence őshonos élőlényeit, de körpanorámás kilátótornya is említést érdemel, ahonnan a Mátra és a Bükk vonulatai is látszanak, valamint az ökocentrum kikötőjéből induló vízitúrák és kishajós kirándulások is.

