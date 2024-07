Állati kalandok a Balatonnál: 5 izgalmas helyszín, ami garantáltan feldobja a nyaralást

A Balatonmagyaródhoz közeli Kápolnapusztán él az ország legnagyobb látogatható bivalycsordája, de a csaknem kétszáz házi bivaly mellett szamaraknak és kecskéknek is otthonául szolgál a rezervátum. A dagonyázó patásokat megfigyelhetjük az itt található, 8 méter magas kilátótoronyból, de a kitáblázott sétaút, illetve régi fényképek és eszközök segítségével betekintést nyerhetünk a hagyományos bivalytartás rejtelmeibe is. Mindezeken túl interaktív kiállítás, játszótér és állatsimogató is várja a családokat, sőt, a rezervátumot akár lovaskocsin ülve is felfedezhetjük.

Vonz titeket a víziállatok izgalmas világa? Akkor irány Balatonfüred, hiszen a Tagore sétány közepén, pár lépésre a kikötőtől vár titeket a Balatoni Vízivilág Látogatóközpont, a Balaton legnagyobb akváriuma. A látogatóközpontban 15 édesvízi akvárium, 2 terrárium és egy kerti tó mutatja be nektek a környék állatvilágát, míg további 2 akvárium az Adriai-tenger halfajtáit tárja elétek. Ha pedig esősre fordulna a nyaralás, akkor is remek programnak bizonyul a vízivilág megismerése!

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool