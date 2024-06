12 nagyszerű program és látnivaló, amit kár lenne kihagyni idén nyáron Debrecenben

A Debreceni Állatkert kihagyhatatlan úti cél nyáron (is), hiszen itt szinte hetente születnek vagy érkeznek új jövevények, és olyan egzotikus fajokkal is találkozhattok, mint a recés zsiráf, a nílusi víziló vagy a gyűrűsfarkú maki. Az állatkert mellett, az ország egyetlen vidámparkjában klasszikus és modern játékgépek, például barokk lovasforgó, dodzsem és óriáskerék, a szomszédos Sziget-kék tematikus parkban pedig egy igazi miniváros várja a gyerekekkel érkezőket.

Nem véletlenül hívják Debrecent virágos városnak. Ezt persze nemcsak a virágkarnevál miatt érdemelte ki a város, hanem gyönyörű parkjai, virágoskertjei miatt is. Sétáljatok a Csapó utcai virágpiac színes standjai között, csodáljátok meg a Dósa nádor tér gyönyörű virágait, majd a Nagyerdei parkban található Szabó Magda sétányt és az egyetemi botanikus kertet, és ti is tapasztalni fogjátok!

