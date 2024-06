Tisza-parti barangoló: Nyári kalandtérkép a vadregényes folyó mentén

Az üdülni vágyók kedvelt célpontja a történelmi emlékekben gazdag Mártély. A Tisza holtágának festői vidéke üdülőtelepeknek, vendéglátóhelyeknek és szabadstrandnak szolgál otthonául, de változatos tanösvények útvonalai is behálózzák. Bejárva őket megismerhetjük a holtág természeti értékeit, mélyfekvésű ártéri erdeit, morotvákkal bezárt szigeteit. A nádasokon és pallósoron vezető útvonal bejárása után a kalandvágyók akár kenuból is megcsodálhatják ezt a kivételesen szép vidéket.

A hét minden napján, ingyenesen bejárható pallósétány 8 méter magasan, több mint 300 méter hosszan vezet végig a buja, ártéri fák ölelésében. Az új Tisza-parti attrakció mellett egy árnyékos játszótér is helyet kapott, valamint a sétány végében egy egyedülálló, cseresznyére hasonlító bisztró is épült. Nagykörű biciklivel több irányból, Kisköréről és Szolnokról is megközelíthető.

