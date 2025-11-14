Ingyenes minikoncerteknek adnak otthont Budapest kedvenc vendéglátóhelyei novemberben

Ki mondta, hogy komolyzenét csak ,,komoly” helyeken lehet élvezni? November második felében Budapest legvagányabb pubjai, kávézói és kulturális műhelyei adnak teret A zene éjszakája programjainak.

A nagy népszerűségnek örvendő Zene Éjszakája programot idén immár kilencedik alkalommal élvezhetjük Budapest-szerte – ráadásul teljesen ingyenesen. A Budapest születésnapjához kapcsolódó programsorozatot idén november 20-án rendezik meg és többek kötött Mozart, Csajkovszkij vagy Beethoven műveiben merülhetünk el az esemény keretében.

A könnyűzene kedvelőinek jó hír, hogy a jazz, a blues, de még Elton John rajongói sem maradnak majd zenei csemegék nélkül – sőt, a Harry Potter-filmek zenéjéről is ismert John Williams művei is felcsendülnek majd ezen az éjszakán.

A Budapesti Fesztiválzenekar tagjait idén többek között a Margit- illetve Bartók-negyed ikonikus vendéglátóhelyein, a bulinegyedhez közeli ISON-ban és a belváros szívében lévő Három Hollóban csíphetitek majd el.

Bár a részvétel ingyenes, nem árt időben asztalt foglalni a fent felsorolt helyszínekre november 20-án estére. A koncertek délután kezdődnek, egyes helyeken pedig akár éjszakába nyúlóan is adózhatunk a zene szeretetének. További információt a helyszínekről és a műsorról ide kattintva az esemény weboldalán találtok.

