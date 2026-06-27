3 fantasztikus helyszín a Balatonnál, ahol izgalmas programok várnak idén nyáron

A zene, a színház, a filmek, a krimik de még az állatok szerelmesei sem fognak unatkozni a térségben, ráadásul nem is akármilyen helyeken.

Festetics-kastély, Keszthely

A mesés kastély Történelmi Játszóháza egész nyáron tematikus napokkal kínál élményeket a családoknak, míg szeptember 19-ig az Amazon Házban megrendezett Kocka-kiállítás nyújt különleges vizuális élményt. Az interaktív programok kedvelői július 12-én és augusztus 29-én merülhetnek el a Kastély-krimi világában, ahol egy rejtélyes gyilkosság felderítése vár rájuk. Július 17. és 26. között a KULT/SZÍN/TÉR programsorozat tölti meg élettel a kastély parkját: színházi előadások, koncertek és musicalek váltják egymást. A nyár egyik legkülönlegesebb estéje július 11-én érkezik, amikor a Kastélyok gyertyafényben koncertsorozat részeként Vivaldi Négy évszak című műve csendül fel több ezer gyertya kíséretében.

Augusztus 1-jén a Be Massive Horizon Secret Garden party hoz új színt a kastély életébe: egy limitált létszámú, exkluzív elektronikus zenei esemény vár, ahol a történelmi környezet és a modern hangzás találkozik. A klasszikus zene szerelmeseit augusztus 14-én Rákász Gergely Mozart – Castle Edition koncertje várja, amely különleges időutazásra hív a zene történetében.

8360 Keszthely, Kastély utca 1. | Weboldal

Nádasdy-kastély, Nádasdladány

A Nádasdy-kastély is megtelik élettel: a történelmi falak között egymást érik az izgalmas programok, amelyek minden korosztály számára tartogatnak élményeket. Július 10-én Rákász Gergely különleges Mozart – Castle Edition koncertje repíti vissza a látogatókat a zene aranykorába, ahol a klasszikus dallamok reneszánsz hangulattal és izgalmas történelmi utalásokkal fonódnak össze. A kastély azonban nemcsak a zene szerelmeseinek kedvez: június 27-én és július 15-én, valamint augusztus 19-én itt is megrendezik a népszerű Kastély-krimit. A Tudor-stílusú épület falai között játszódó kaland során logikára, megfigyelőképességre és némi bátorságra is szükség lesz, hogy fény derüljön az igazságra.

8145 Nádasdladány, Kastélypark 1. | Weboldal

Szántódpusztai Majorság, Szántódpuszta

Idén nyáron bemutatkoznak a Szántódpusztai Majorság lakói, és szombatonként különböző tematikák szerint ismerhetik meg őket kicsik és nagyok. Az interaktív állatbemutatók, a kenyérsütés és az ismeretterjesztő előadások mellett a szakértők még a kovácsmesterség titkaiba is bevezetnek titeket.

8622 Szántódpuszta, Szántód puszta 1. | Weboldal

Ha családosan fedeznétek fel a magyar tenger partját: