Györökön örökké: Kihagyhatatlan látnivalók a Balaton északi partjának gyöngyszemében

Az északi part egyik kevésbé ismert gyöngyszeme Balatongyörök, ahol idén nyáron is számtalan kaland vár.

A számos kitüntetéssel elismert balatongyöröki strand kristálytiszta vízzel, homokos parttal, csúszdával és több vendéglátóhellyel is várja a pihenni vágyókat. A parton árnyékos és napos részek egyaránt találhatók, a gyerekek felfrissüléséről pedig külön medence, játszótér, homokozó és programok gondoskodnak.

A Szépkilátóról a Balaton egyik legszebb panorámája tárul elénk, ahonnan a Tapolcai-medence tanúhegyei és a Szigligeti-öböl is látható. Innen túrázva a Római-forrás is könnyen elérhető. Családosoknak kiváló program Pele apó ösvénye, amely Balatongyörököt és Balatonedericset köti össze, útba ejtve több látványosságot is.

A nevezetességek közül nem maradhatnak ki a vízparti nyaralóvillák, amik a 20. század elején a településre jellemző monarchiabeli hangulatot idézik meg.

Természetesen gasztrofinomságokban is hemzseg a környék: a kihagyhatatlan balatoni hekket a Party Csókában keressétek, a Promenád Kávéházban díjnyertes süteményeket kóstolhattok, míg a Fagyipont különleges fagylaltok garmadájával vár.

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