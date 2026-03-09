Tavasz a napfény városában: 9+1 felejthetetlen látnivaló Szegeden

Ha a tavasz kezdetével biztosan be akarjátok vonzani a napsugarakat, csak látogassatok el a napfény városába! Szeged bővelkedik látnivalókban és programokban, azonban az ország harmadik legnépesebb települése mégis nyugodtnak tűnik a főváros után – nem csoda, hogy a helyiek imádnak itt élni.

Dóm tér

Szegedre az igen hosszú út ellenére is érdemes vonattal érkezni, hiszen így az ingerszegény autópálya helyett rögtön a műemléki védettség alatt álló pályaudvaron kaptok először kóstolót a napfény városából. A városközpontot innen már könnyedén meg tudjátok közelíteni villamossal: a Hősök kapuján áthaladva szálljatok le az Aradi vértanúk terén, ahonnan pár lépésre találjátok a város egyik jelképét, a Dómot. A gyönyörű templomi rész és az érdekes kiállítások meglátogatása kapaszkodjatok fel a tornyok valamelyikébe, ahonnan több tíz méter magasból szemlélhetitek a várost.

6720 Szeged, Dóm tér

Reök-palota

A Dóm felfedezése után az Egyetem központjának is otthont adó Dugonics téren keresztül vegyétek az irányt a szecessziós jegyeiről és kiállításairól ismert Reök-palota felé. Ha az épület aljában található sütiző neve ismerősen cseng, az bizony nem véletlen: a cukrászversenyek egyik gyakori befutója a Reök Kézműves Cukrászda – érdemes tehát tesztelni a hely tortaszeleteit. A teraszon ücsörögve észrevehetitek a téren található Szegedi Tudományegyetem jogi karát, amit a helyiek csak Lófarának hívnak, mivel az épület pont az előtte álló lovasszobor hátsójára néz.

6720 Szeged, Magyar Ede tér 2.

Kárász utca

Szeged sétálóutcája a város egyik ütőere, ahol a legjobb vendéglátóhelyek teraszairól figyelhetitek meg az arra járó emberek nyüzsgését – ennek ellenére azt javasoljuk, hogy itt inkább az újhullámos fogásokat próbáljátok ki, a legendás szegedi halászléért inkább a halászcsárdákba látogassatok el. A Kárász utca és a Klauzál tér találkozásánál találjátok Magyarország legjobb specialty kávéját: tavaly ugyanis a Kék Elefánt Kávézó nyerte el a megtisztelő címet a European Coffee Trip versenyén. Ezután tegyetek egy kellemes sétát a Széchenyi téren, ahol tavasszal a Városháza előtti magnóliavirágzást is elcsíphetitek.

6720, Szeged, Kárász utca

Móra Ferenc Múzeum

A Móra Ferenc Múzeum megkerülhetetlen helyszíne a kulturális élményeket keresőknek. Az itt található Régi Dolgok című kiállítás nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy bemutassa a „szögediség” fundamentumát: megismerkedhettek a 19. századra és 20. század első felére jellemző (polgár)paraszti életmóddal, a térség kiemelkedő tehetségeivel és utánajárhattok az ö-ző nyelvjárásnak. Az épületet akkor is érdemes útba ejteni, ha inkább városnézéssel töltenétek az időtöket, hiszen annak tetejéről két pontról is megcsodálhatjátok a várost – arról nem is beszélve, hogy az előtte lévő tér és a hatalmas, zenélő szökőkút is csodaszép.

6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3. | Weboldal

Séta a Tisza-parton

Szegedről természetesen nem mehettek úgy haza, hogy nem néztétek meg közelebbről a Tiszát. A rakpart egyik legszebb szakaszát pont a múzeum után, a gyönyörűen parkosított Stefánia sétányon találjátok. Itt járva csodáljátok meg a Nagyszínház és a mellette lévő, art deco jegyeket felvonultató Belvárosi Mozi épületét. Kevesen tudják, de Szeged várral is büszkélkedhetett, melynek vesztét az 1879-es nagy árvíz okozta. A vár emlékét a helyén található Vármúzeum őrzi, a Huszár Mátyás rakpartra letekintve pedig az egykori bástya maradványait is felfedezhetitek.

6720 Szeged, Stefánia sétány

Szegedi Új Zsinagóga

Szeged három eldugott, szűk utcájának ölelésében találjátok Magyarország második, Európa negyedik legnagyobb zsinagógáját, melyen a szecesszió, a historizmus és a gótika stílusjegyeit is észrevehetitek. Az idén 123 éves épület történetét mindenképpen érdemes idegenvezetéssel megismerni, amit azonban előre le kell foglalnotok. A zsinagóga felfedezése után a mellette lévő, térkővel kirakott Gutenberg utcán tehettek egy kellemes sétát. Ne hagyjátok ki a sarkon található, bűbájos Orient kávézót sem, ahol Agatha Christie világa elevenedik meg, miközben hangulatos jazz szól halkan a fogyasztásotok mellé.

6722 Szeged, Jósika utca 10. | Weboldal

A Kiskörút kincsei

Szeged – Budapesthez hasonlóan – körutak mentén szerveződik: folytassátok hát a városnéző kalandozásotokat a Tisza Lajosról elnevezett Kiskörúton! A Gutenberg utcától indulva, a MÁV Igazgatói Székház és az azt őrző szénfekete mozdony mellett elhaladva már hamar rábukkanhattok a Szeged gyógyító vízét kínáló Anna-kútra és szintén erre a névre hallgató 130 éves fürdőre. Utóbbi érdekessége, hogy neoreneszánsz és török jegyek is könnyen beazonosíthatóak rajta, míg maga az épület eklektikus stílusban épült, melyet ma már műemlékként tartanak számon.

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 24. | Weboldal

Újszegedi liget

Szeged bizony az a város, ahol érdemes a központon kívül is szétnézni: ha van kedvetek, a Belvárosi hídon keresztül sétáljatok át Újszegedre, ahol rögtön a város legnagyobb parkjában, az Erzsébet-ligetben találjátok magatokat. Vessetek egy pillantást a tőletek jobbra lévő, gondosan rendben tartott Árpád-házi Szent Erzsébet templomra is, ahol sok ifjú pár mondta már ki a boldogító igent. A patinás, neogótikus stílusban épült imaházat érdemes belülről is megtekinteni: római katolikus templom létére egy letisztult, barátságos szentélyben találhatjátok magatokat.

6726 Szeged, Erzsébet-liget

Füvészkert

Ha csak kicsit is bírjátok még szusszal, feltétlenül utazzatok el az újszegedi Füvészkertig is, hiszen ezt a látványt vétek lenne tavasszal kihagyni: a 17 hektáron elfekvő, hatalmas zöld területen több mint 5000 fajta bimbózó növényt tudtok megkülönböztetni. A Szegedi Tudományegyetemhez tartozó, több mint 100 éves arborétumban ezen kívül az üvegházat és a japánkertet is felfedezhetitek. Mivel természetvédelmi területről van szó, virágok, tobozok és egyéb termések gyűjtése szigorúan tilos, és ide sajnos a kutyátokat sem lehet magatokkal bevinni.

6726 Szeged, Lövölde utca 42. | Weboldal

+1 Szegedi Vadaspark

Bár a központtól igen távol esik, ha van rá időtök, feltétlenül látogassátok meg a Szegedi Vadasparkot! A 45 hektárt felölelő séta önmagában is páratlan természetközeli élmény: meseszép sétányokon járhatjátok be a hatalmas kertet, ahol nyoma sincsen a nyomasztó betondzsungelnek. Ez szerencsére az állatokon is meglátszik: itt nem fogtok ketrecben tartott, szomorú lakókkal találkozni, hiszen mindegyikőjük a fajtájának megfelelő, tágas otthont kapott. Ezen kívül a szegedi vadaspark büszkélkedhet a legtöbb mentett vagy veszélyeztetett állattal, akik között a medvéktől kezdve a zsiráfokon át az elefántokig mindenkit megtalálhattok.

6725 Szeged, Szél u. 90. | Weboldal

