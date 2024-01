60+ kihagyhatatlan téli, farsangi és Valentin-napi program Budapesten – 2024 február

Ezernyi izgalmas téli program vár benneteket 2024 februárjában Budapesten. Válogassatok kedvetekre a főváros legjobb kiállításai, farsangi bulijai, Valentin-napi vacsorái, koncertjei, filmvetítései és ruhavásárai közül!

BONNIE és CLYDE gengszterpop – vacsoraszínház // Az Orfeum (2024. február 1.)

A jól ismert történet az Orfeum különleges terében egészen szokatlan és humoros köntöst kap. Az új magyar jukebox-musicalben a legnagyobb magyar előadók slágerei csendülnek fel, ugyanakkor a számok pikáns és robbanékony elegyet alkotnak az őket körülvevő véres történet nem mindig komolyan vehető figuráival.

MÁV Szimfonikus Zenekar: A képzelet játéka // Zeneakadémia (2024. február 2.)

A MÁV Szimfonikus Zenekar következő hangversenyén, 2024. február 2-án a Zeneakadémián, három különleges zenemű kerül bemutatásra Farkas Róbert, a zenekar vezető karmesterének vezénylésével. Elsőként Claude Achille Debussy korszakos jelentőségű zeneművét, az Egy faun délutánja című darabját hallhatja a közönség, a hangverseny folytatásában Edward Sea Pictures Tengeri képek című dalciklusa hangzik el. Az est zárásaként Nyikolaj Rimszkij-Korszakov a késő romantika orosz zenéjének egyik legjelesebb alakjának, az 1888-ban komponált Seherezádé című zenekari szvitje csendül fel.

Bowie Kívánságkoncert és Retro Stars Farsang // Úri Muri (2024. február 2.)

A Cosmic Maze ismét egy nagyon izgalmas koncepcióval pezsdíti fel az Úri Muri színpadát, február 2-án egy Bowie Acoustic Kívánságkoncertet szerveznek, amelyen kizárólag azok a számok kerülnek a setlistre, amit ti szeretnétek. A koncert után pedig Mr. Plé és Levi egy retro farsangi bulit rittyent nektek.

Budafoki Pincejárat (2024. február 3.)

Minden hónap első szombatján, így február 3-án is az utcákat róják majd a Budafoki Pincejárat ingyenes transzferbuszai. A járatok ezeken a napokon olyan pincészetekhez szállítják az utasokat, ahol különleges boros élményeket szerezhetnek vagy kulturális programokban merülhetnek el.

Karneváli piacozás a Rómain jelmezes felvonulókkal, fánkparádéval (2024. február 3.)

A már hagyománnyá vált karneváli vásár idén sem maradhat el a Római parton, ahol a jelmezbe öltözött piacon az árusok ízes portékái és kézműves termékei sorakoznak majd az asztalokon. A télűző vásáron számíthattok még velencei karneválos felvonulásra, verklis muzsikusokra és fánkparádéra is, amelyen 4 féle farsangi finomságot is kóstolhattok, a hagyományos szalagos fánktól egészen churrosig, a spanyol ízek kedvelőinek.

Metamorphosis – szürrealista bál // Kristály (2024. február 3.)

Kortárs farsangi bált rendeznek február 3-án a margitszigeti Kristályban. Élő DJ-szettek, zongorajáték, légi akrobaták és szürrealista svédasztal várja a maskarába bújt közönséget, akik a bulit megelőző napon elkészíthetik farsangi maszkjukat és jelmezüket a Nemdebárban tartott workshopon.

Apertúra: Cucli – Pokorny Liával (2024. február 3.)

Az Apertúra társulat éppen kapható írói/rendezői fogják magukat és egész nap híreket olvasnak, hogy a megfelelőt kiválasztva, egyetlen éjszaka alatt darabot írjanak belőle. Másnap reggel 10-kor olvasópróba, aztán jön a fény-hang-jelmez-díszlet (már ha van rá idő) és este 18:45-kor premier, először és utoljára. Nem tud nem aktuális lenni. De nem vicces sem. Mindenesetre játékos, mindenki számára. Írók/rendezők: Király Dániel Tamás és Benkó Bence. Az est vendége: Pokorny Lia.

Kínai Újévi Fesztivál // Chinatown Budapest (2024. február 3-4.)

A kínai hagyományok szerint 2024 a Sárkány éve. A budapesti kínai közösség ez alkalomból ingyenes újévi fesztivált rendez február 3-án és 4-én Budapest kínai negyedében. A fesztivál keretében bel- és kültéren is különleges programok, kóstolók és előadások számtalanjával várják a kíváncsi érdeklődőket.

A bálteremtől a Tinderig – vezetett séta (2024. február 4.)

Sajátos belvárosi időutazásnak lehettek részesei február 4-én a Korzózz Velünk! vezetett sétáján. A 10 órakor induló programon a párkeresés történetét járhatjátok majd körül, és megtudhatjátok, hogyan ismerkedtek és randevúztak Budapest hölgyei és urai az elmúlt 150 évben. A séta apropóján egy palota mesés báltermére is rácsodálkozhattok, de meglátogathatjátok az elmúlt másfél évszázad legendás randevúinak, ismerkedéseinek helyszíneit is.

Maraton: Északi romantika // Müpa (2024. február 4.)

Kamarakoncertekkel és ingyenes filmvetítésekkel bővült a Budapesti Fesztiválzenekar és a Müpa közös, a késő romantikus északi zeneszerzők előtt tisztelgő maratonjának programja.

Szegény párák // Bem mozi (2024. február 5.)

Nem is kezdhetnénk jobban a hetet egy hétfő délutáni mozizásnál. Yorgos Lanthimos új szürreális alkotása, a legjobb vígjáték vagy musical Golden Globe-díjat nyert Szegény párák premierje 16 órától lesz a Bem moziban. Bella Baxter fantasztikus felnövéstörténete garantáltan kizökkent a dolgos hétköznapokból.

WMN Klub: Mindenki rabja valaminek – Hétköznapi függőségeink // TEATRO de fragola (2024. február 6.)

A WMN február 6-i kerekasztal-beszélgetésének fókuszában hétköznapi függőségeink állnak, a szenvedélybetegségektől a társ- és koffeinfüggőségig. A 6 órakor kezdődő eseményen Krajnyik Cintia kérdezi Dr. Zacher Gábor toxikológust, Nyáry Luca írót és Szabó Anna Eszter újságírót a TEATRO de fragolában.

Easy Live: Meteo Mini // EASY Art Space (2024. február 7.)

Visszatér a szerdai élő zene az EASY Art Space falai közé. Elsőként Meteo ‘Mini’ formáció, Rözge Maxim és Háló Gergő duóprodukciója lép színpadra, akik tavaly októberben már belopták magukat a közönség szívébe a Kontra filmklub utáni koncertjükkel.

Fánknapok a Piskótában (2024. február 8-9.)

A farsangi időszak utolsó hétvégéjén, február 8-án és 9-én fánknapokkal örvendezteti meg az édesszájúakat az újbudai Mentes Piskóta. Csak ezen a két napon glutén- és tejmentes fánkok szolgáltatnak megannyi örömöt az ételérzékenyek számára a már megszokott mentes finomságok mellett.

Fiesta de Carnaval // Tereza (2024. február 8-11.)

Négy napon át tartó farsangi mulatsággal temethetitek a telet és várhatjátok a tavaszt a Terezában. Február 8. és 11. között színekkel, zenével, Tex-Mex ételekkel, különleges koktélajánlatokkal, karneváli hangulattal és természetesen mexikói életérzéssel teli felejthetetlen éjszakák várnak rátok.

Márai Kör Akusztik: Lázár tesók (2024. február 9.)

Lázár Domokost és Ágostont az Esti Kornél és a Pegazusok Nem Léteznek zenekarokból ismerhetjük, de néhány éve már Lázár tesók duó formációjukkal is népszerűvé váltak a magyar alternatív zene kedvelői között. Koncertjeiket, dalaikat akusztikus, minimál hangszerelés jellemzi, hangulatában hozzák a két említett anyazenekar melankolikus vonalát.

Farsangi piacozás a Hunyadin (2024. február 10.)

Február 10-én egy rendhagyó piacozásra invitálnak benneteket a Hunyadi térre, ahol a őstermelői portékák és finomságok mellett a farsangi mulatság lesz a főszerepben! A vásáron hagyományos farsangi fánkokat kóstolhattok, a gyerekeknek pedig ingyenes zenei előadással, kreatív programmal és arcfestéssel is készülnek a szervezők.

360 BAR PRESENTS: THE ROOFTOP CARNIVAL (2024. február 10.)

Rió, New Orleans, Velence – farsang, karnevál, maszkabál. A 360 Bar karneváli hangulattal vár február 10-én, szombaton, 17 órától a felhők felett. Erre a különleges alkalomra egy eget rengetően ütős koktéllal rukkoltak elő, melyet „Masquerade Mirage” névre kereszteltek el. A Don papa rum, amit a Fülöp-szigeteken 7 éven keresztül amerikai tölgyfahordókban érleltek édeskés, vaníliás ízvilágot ad ennek a special edition koktélnak. Kellemesen ellensúlyozza édességét az almalé savassága és a citrus keserű íze. A fergeteges koktélok mellett a budapesti éjszaka egyik legsokoldalúbb DJ-je, Ratkay adja majd a talpalávalót a karneváli hangulathoz ezen az estén.

Henri Gonzo – A Singer-Songwriter’a Night // Gödör (2024. február 10.)

Henri Gonzo a Béla bár dupla teltházas évnyitó szólóestjei után a megújuló Gödör megújult koncerttermében ad szerzői koncertet, ezúttal több nyelven, több hangszeren, és egy kis vizuál is lesz.

Oláh Krisztián European Quartet // Opus Jazz Club (2024. február 10.)

Egyéni stílusok különleges találkozásának lehetünk tanúi február 10-én az Opus Jazz Clubban. Oláh Krisztián jazz-zongorajátékához ezúttal Alex Hitchcock csatlakozik szaxofonnal, míg Michelangelo Scandroglio nagybőgővel, Szabó Ferenc Dániel pedig dobbal egészíti ki ezt az izgalmas formációt.

Vadak ura // Fővárosi Állat- és Növénykert, Biodóm (2024. február 10., 11.)

Családi kikapcsolódást ígér a Vadak ura zenés musical, méghozzá nem is akármilyen helyszínen, hanem most először a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjában. A két nap során összesen négyszer tűzi műsorára az állartkert ezt a fergeteges táncos-zenés showt, amely telis-tele fülbemászó dalokkal, bámulatos látványelemekkel és szívmelengető történettel kápráztatja el a közönséget. A nyolc klán által vezetett nagyerdő veszélyektől nem mentes élete bontakozik ki a szemünk előtt ezen az emlékezetes estén. Az előadást 6 éves kortól ajánlják.

KISKERTPIAC – Zöld szerelem vasárnap // Madhouse (2024. február 11.)

Az idei év első Kiskertpiacára nem kell sokat várni. Február 11-én ismét az Anker közbe költözik ugyanis a főváros szeretett növény- és természetközeli dizájnpiaca. A Valentin-napot megelőző alkalom igazán szerelmes hangulatban telik majd, tele virágokkal, növényekkel és gasztronómiai ínyencségekkel.

Szeretsz? / Nem szeretsz? – irodalmi beszélgetés // Vígszínház (2024. február 12.)

A Nők Lapja és a Pesti Színház közös programsorozata minden alkalommal más-más irodalmi témakört jár körbe. Február 12-én a szerelem kerül terítékre, amely megannyi költőt, írót megihletett már. Juhász Anna vendégei ezúttal Rudolf Péter, Nagy-Kálózy Eszter és Nyáry Krisztián lesznek.

Ingyenes Jazz Session Est // Budapest Jazz Club (2024. február 13.)

Minden kedd este a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fiataljai várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba bekapcsolódni vágyó zenészeket a Budapest Jazz Clubba. Hétről-hétre más és más tehetséges formáció garantálja a felhőtlen szórakozással fűszerezett igényes jazz zenét és a változatos, improvizatív hétindító esteket. Február 13-án a Ganyi Róbert Trio szórakoztatja a nagyérdeműt.

Valentin-nap a Mai Manó házban (2024. február 14.)

Ha Valentin-napon egy garantáltan egyedi élmény részesei szeretnétek lenni akkor látogassatok May Emánuel azaz Mai Manó 1894-ben épített nyolcszintes neoreneszánsz műteremházába. Az egykori császári és király udvari fényképész XIX. századi Napfényműterme a nagypolgári fotográfia egyik legimpozánsabb tere Európában. Eredeti szépségükben láthatók azok a freskók, amelyek a hajdani fényképfelvételek hátteréül szolgáltak. A február 14-én párban érkezők látogatók egy belépőjegy áráért az impozáns terek mellett A múlt megjövendölése – A Zohar Studios fotói valamint a MÁSOK BŐRÉBEN – Elsa és Johanna számos élete című kiállításainkat is megtekinthetik.

Gyertyafény Expressz (2024. február 14.)

Valentin-nap alkalmából ezúttal is a romantikusoknak kedvez a Nyugati pályaudvar és Gödöllő között február 14-én közlekedő Gyertyafény Expressz. Az impozáns kocsikból álló szerelvényen nosztalgikus, gasztronómiai és zenei élményekkel várják a párokat és baráti társaságokat egyaránt.

Amour Parisien – Valentin-napi sanzonest // Francia Intézet (2023. február 14.)

Valentin-napi sanzonesten ünnepelhetjük a szerelmet február 14-én, a Francia Intézetben. A szerelmes balladák Csemer Boglárka Boggie bársonyos hangján kelnek életre, melyet Antal Gábor jazz-zongorista játéka egészít ki. A repertoáron helyet kap Charles Aznavour, Céline Dion és még sokan mások.

Valentin-napi csillagromantika // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2024. február 14.)

Nincs is meghittebb pillanat, mint kedvesünkkel a távoli csillagokat bámulni az égen. Ilyen különleges Valentin-napi programra számíthattok a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, ahol a hangulatos ősfás parkban lakó, klasszicista csillagvizsgáló környezetében a téli holdsarló a szerelmes párokra mosolyog. A Budapest kupolába betérve megcsodálhatjátok a szerelmesek csillagának is nevezett vöröses Gránitcsillagot, a Perseus-ikerhalmazt, az Orion-köd csillagbölcsőjét egy egyedi előadás keretében megismerhetitek az égbolt romantikáját: a szerelem bolygójától egészen a görög csillaglegendák pajzán kalandjaiig.

I Love You – Valentine’s Day // Gödör (2024. február 14.)

Új dalok, régi dalok a szerelemről, csalódásról, összeolvadásról, szakításról, gyönyörparódiákról és végtelen reménytelenségről, illetve a kirobbanó váratlan kalandba betüremkedő egymásra találásokról az I Love You együttes előadásában.

Pompás Valentin (2024. február 14-17.)

Február 14. és 17. között négy napon át ünnepelhetitek a szerelmet romantikus és fiatalos vacsora keretében a Pompás Budapestben. Az ünnephez méltó, rózsaszín hangulatba bújtatott étteremben meghitt gyertyafény, halk zene és a legkiválóbb borok teszik emlékezetessé ezt a néhány napot.

Finn Filmnapok // Toldi Mozi (2023. február 14-18.)

Tizenharmadik alkalommal, február 14. és 18. között kerülnek megrendezésre a Finn Filmnapok. Az eseménynek otthont adó Toldi Moziban a hagyományokhoz híven a kortárs finn filmművészet friss alkotásai lesznek terítéken. Műsoron lesz például a Nagyinál, a Hulló levelek, a Játékos, avagy a halál az élők problémája és a Négy kicsi felnőtt, akárcsak a Hiúzokkal suttogó dokumentumfilm. A vetítések mellett a filmekhez kapcsolódó programokra is várják az érdeklődőket.

Nem vagy itt és nem is voltál // Főfoto (2024. február 14-25.)

Február 14. és 25. között a Főfoto lesz otthona Kizlinger Lilla kivételes kiállításának. A Nem vagy itt és nem is voltál nevet viselő tárlat a színésznő elmúlt 8 évéből szemezget és enged bepillantást az érdeklődőknek a letűnt időszak lezárásába és az attól vett búcsúba.

Játszóház Vibes: társasozás és februári bulik a Dürer Kertben (2023. február 15.)

Idén egy nappal hosszabb a tél, így a plusz napot a Dürerben társasozásra szánhatjátok. A társas napba belesűrítik az összes kötelező februári bulit, ahol miután bevackoltátok magatokat a Dürer biztonságos falai közé, egyszerre lesz farsang, Valentin-nap és hüttézés is.

Taylor Swift Club Nights // Akvárium Klub (2023. február 16.)

Február 16-án visszatér a nagy sikerű Swifty Nights bulisorozat az Akvárium Klubba! Az énekesnő rajongói számára kihagyhatatlannak ígérkezik ez a szenzációs tematikus party, ahol amellett, hogy új embereket ismerhettek meg a fandomból, egész éjjel Taylor Swift slágereire táncolhattok.

Valentin-napi séta a Wekerlén (2024. február 17.)

A Valentin-napot követő hétvégén, egészen pontosan február 17-én még javában romantikában fog fürdőzni Wekerletelep, ahol a vidéket idéző utcákon a magyar népi szecesszió jelentősebb épületeit fedezhetitek fel. A vezetett séta keretében nemcsak a lakótelep különleges hangulatában merülhettek el, de nem mindennapi helyszínek is felfedik majd titkaikat. A sétát lépten-nyomon olyan írók és költők alkotásai színesítik továbbá, melyeket maga Wekerletelep inspirált.

Délolasz koncert és táncház élő zenével, muzsikál a Frizzica zenekar // Zsír (2024. február 17.)

Február 17-én érdemes lesz felhúzni a tánccipőket, hiszen éjfélig tartó délolasz táncház hoz felpezsdülést a Zsírba. A Fővárosi Kulipintyó néven is ismert bárban ezen az estén a Frizzica zenekar húzza a mediterrán talpalávalót. Ha kezdők vagytok se féljetek, az alaplépéseket megtanítják.

House Piknik X Bálna Rombusz (2024. február 17.)

Február 17-én Bálna Rombusz teraszán egy tech-house dallamokkal megbolondított dunai, naplementés teraszbuliba csöppenhettek. A House Piknik partyján este ANTIQUE egy nem mindennapi 6 órás szettjén hangolódhattok az ütemekre, nappal pedig a jól megszokott DJ csapat vár rátok.

Első budai disznótor // Fény utcai piac (2024. február 18.)

Február 18-án a Fény Utcai Piacon a hurka és kolbász mellett egyéb disznóságok is terítékre kerülnek. Ez egy kivételes gasztronómiai élmény a disznóvágás iránt érdeklődőknek, ahol nem csupán az evés, hanem a folyamatokban való aktív részvétel is feledhetetlen élményt nyújt, Kurunczi Péterrel, Bíró Lajossal és Gódor Andrással.

Lajta Béla 150 Budapesti épületsorok | Csáki Tamás kurátori tárlatvezetéssel // Kiscelli Múzeum (2024. február 18.)

Januárban nyitott meg Lajta Béla születésének 150. évfordulójának alkalmából, a nagy sikerű építész munkássága előtt tisztelgő Budapesti épületsorok című kiállítás a Kiscelli Múzeum. Az egyedülálló tárlaton a látogatók az életmű főbb csomópontjain keresztül kerülhetnek közelebb Lajta Bélához, miközben kirajzolódik Budapest története is. Február 18-án egy különleges tárlatvezetés keretén belül Csáki Tamás kurátora avat be a kulisszatitkokba.

Ép testben, ép lélek – múzeumi jóga // Magyar Nemzeti Múzeum (2024. február 18.)

Minden hónapban egyszer rendhagyó módon a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében alkalom nyílik, hogy jógával töltsétek fel testeteket-lelketeket. Február 18-án sem lesz ez másképp, délelőtt fél 11-től ismét a jógázni vágyók rendelkezésére bocsátják a rendhagyó helyszínt, a testi-lelki és mentális egészség megőrzése érdekében. A jógára megváltott jeggyel ráadásul az állandó kiállítást is megtekinthetitek.

Quentin Tarantino Kutyaszorítóban kvíz-est // Quentin’s Burger (2024. február 19.)

Hány liter vére van egy embernek? Hány szín kell egy rabláshoz? Ha levágják a füled, te még hallasz vele? Te adsz borravalót??! Február 19-én, hétfőn Quentin Tarantino Kutyaszorítóban c. filmjéből izzasztanak meg titeket, amíg isteni hamburgereket kóstolhattok.

AJTAI-PONZA-KLAUSZ: Jazz, rap, zene, szöveg, vers, improvizáció // Jedermann (2024. február 20.)

Ismét egy izgalmas zenei (és szöveges) improvizációs kísérlet szem és fültanúi lehetünk a Jedermannban. A legendás Firma és Az Idő Uraiból is ismerős nagyszerű rapper Ponza társai ezúttal két kiváló jazzista, Ajtai Péter és Klausz Ádám lesznek. A három különleges improvizációs képességekkel megáldott művész február 20-án találkozik előszőr így együtt és egyszerre, hogy egymásra reflektálva kifürkésszék mit sütnek ki közösen.

Tárlatvezetés a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban (2024. február 21.)

Tudtátok, hogy a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom évszázadok örökségét mutatja meg számunkra? Ezt a fantasztikus örökséget mutatják be minden szerdán 14 órától a templomban, amelyen megismerhetitek a templom nevezetességeit, az épülethez kötődő híres személyeket, felfedezhetitek az altemplomot, és gyönyörködhettek Budapest panorámájában a toronykilátó ablakaiból.

Zeng a pince! – A sétáló borkóstoló // Zengő Bár (2024. február 22.)

Immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre a sétáló borkóstoló a Palotanegyed hangulatos borospincéjében. A lazulós, zenés este a korlátlan borkóstolás és baráti beszélgetések jegyében zajlik, amelyre a jegyek korlátozott számban érhetőek el.

Indoor Sörfesztivál // Várkert Bazár (2024. február 22-24.)

Magyarország egyetlen téli sörfesztiválján idén februárban ezúttal is a korlátlan sörkóstolásé és a sörgasztronómiáé lesz a főszerep. Február 22. és 24. között a Várkert Bazárba költözik a hazai és külföldi, kis- és nagyüzemi kézműves sörkülönlegességek színe-java az Indoor Sörfesztivál keretében.

Andras Toth: piano solo // Fonó Budai Zeneház (2024. február 23.)

Egy este a kortárs zongorazene jegyében – ezt ígéri Andras Toth február 23-i koncertje a Fonó Budai Zeneházban. A zenei producerként, DJ-ként és zongoristaként ismert alkotó téli eseményén az érdeklődők először hallgathatnak bele készülő szólóalbumának ambient, minimalista dalaiba.

Kalandra Fül Fesztivál // BMC (2024. február 24.)

Február 24-én, a Budapest Music Centerben rendezik meg Magyarország egyetlen olyan klasszikus zenei fesztiválját, amely kifejezetten gyermekeknek szól. Az egész napos programsorozat során Mozart, Beethoven, a brácsák, népdalok, mesezenék és gyermekdalok világában merülhetnek el a látogatók, miközben ők is kipróbálhatják magukat zenészként, de akár komponálóként is. Ezenfelül kézműves alkotóműhely is várja őket, sőt még egy Csoda és Kósza előadást is megnézhetnek. A fesztiválon túl az évben több gyermekkoncertet is ad a Danubia Zenekar a Kalandra Fül! sorozat jegyében – február 3-án például Mozart lesz terítéken.

Kórusok Téli Éjszakája // Magyar Zene Háza (2024. február 24.)

Február 24-én, 6 órától igazán különleges élményben lehet része annak, aki ellátogat a Magyar Zene Házába: a Kórusok Téli Éjszakáján hazai és külföldi kórusok adnak összesen 50 koncertet az épület 5 különböző helyszínén. Többféle zenei stílus és közös éneklés is várja az érdeklődőket!

TILOS A FARSANG // Dürer Kert (2024. február 24.)

A Tilos Rádió fergeteges farsangi bulijának a Duna-parti Dürer Kert otthont február 24-én, méghozzá nem is egy, hanem rögtön három helyszínen! Jobbnál jobb zenekarok és DJ-k váltják egymást a színpadokon, és persze a közkedvelt, hajnalig tartó Tilos Party sem maradhat el.

Czifra Palota – interaktív családi programok a Müpában (2024. február 25.)

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében.

Lovasi: Egy az egybe… csak maga // MOMkult (2024. február 26.)

„Egy az egybe… csak maga” címmel ad koncertet Lovasi András a MOMkultban február 26-án. A bensőséges hangulatú szerzői est keretében Lovasi több mint 35 év dalaiból merít, melyeket egy szál gitárral játszik el. Felcsendülnek még a zenész legújabb szerzeményei is, melyeket most először hallhatnak a rajongók.

Rockfilmklub: Szerelem első vérig // Magyar Zene háza (2024. február 27.)

Vérbeli tinédzserfilm, a Szerelem trilógia első része, melyben Dés László főcímdalát Demjén Ferenc énekli. Főszerepben a korszak két nagy tinisztárja, Beri Ary és Gombóc, azaz Berencsi Attila és Czakó Ildikó, akik itt a szegedi iparművészeti középiskola érettségire készülő diákjait alakítják.

Hegedűs Józsi szólókoncert // K11 (2024. február 28.)

Hegedűs Józsi egy Békés megyei faluban nőtt fel, és bár a családja nem értette, mit csinál a gitárral, mikor Budapestre költözött, és jelentkezett a Kikeltető tehetségkutatóba, a fővárosi zenész közösség gyorsan befogadta. Sokan Cseh Tamáshoz hasonlítják, sőt egyesek szerint Ő a Romani Cseh Tamás.

Frankofón Filmnapok (2024. február 28. – március 10.)

Idén február 28. és március 10. között tartják a 14. Frankofón Filmnapokat, ahol a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Francia Intézetben és a Turbinában 24 kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. Több közülük a világ legnagyobb fesztiváljain bizonyított már.

Art and Antique Budapest // Bálna Budapest (2024. február 29. – március 3.)

Február 29. és március 3. között, a Bálnában nyitja meg kapuit Magyarország legnagyobb klasszikus és kortárs képzőművészeti vására, az Art and Antique Budapest. Az eseményen festményeket, szobrokat, ékszereket, bútorokat és antik könyveket tekinthetnek és vásárolhatnak meg az érdeklődők.

