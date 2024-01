5+1 zseniális hely Budapesten, ahol isteni farsangi fánkokat kóstolhatunk

Idén februárban kár lenne kihagyni a farsangi fánkozás élményét, amelynek elfogyasztásához számtalan érdekes babona kötődik. Jöjjenek hát a kedvenc fővárosi lelőhelyeink!

Auguszt 1870

A tradicionális magyar édességek kedvelőinek az Auguszt cukrászdája felé érdemes venni az irányt, ha farsangi finomságra vágynak. Az itt kapható képviselőfánkokat ugyanis tradicionális recept alapján készítik el, isteni vaníliás krémmel töltik meg, a tetejét pedig darált dióval koronázzák meg. Amennyiben inkább a szalagos fánkot szeretitek, akkor sem kell kétségbe esnetek, hiszen a farsangi időszakban ez is kapható a Fény utcai cukrászdában!

1024 Budapest, Fény utca 8. | Weboldal

Paletta Budapest

A Paletta Budapest zseniális heti menüin túl a kínálat a farsangi időszakban frissen sült fánkokkal egészül ki. Olyannyira, hogy hamvazószerdáig minden szombaton ezzel az ikonikus farsangi desszerttel űzhetitek el a telet és csalogathatjátok a tavaszt. Csak győzzetek választani a négyféle ízű (fahéjas, mogyorókrémes, házi baracklekváros, csokis-banános) és szemet gyönyörködtető fánkok közül!

1094 Budapest, Páva utca 18. | Facebook

A Sütis

A Bálnától néhány lépésre bukkanhattok rá egy igazán kellemes sütizőre, ahol már január közepén megkezdték a fánkszezont, hogy senki ne maradjon le ezekről a finomságokról. Az alapvetően is lenyűgöző kínálattal rendelkező Sütisnél igazán különleges variációk közül választhattok, a kettévágott fánkok közé ugyanis áfonyás-vaníliás, valamint kávés-karamellás krém kerül, izgalmas ízvilágot varázsolva a tányérra.

1093 Budapest, Közraktár utca 22. | Facebook

Fánki Donuts – csak elvitelre!

Ha valamilyen különleges eseményre készültök és bajban vagytok, hogy milyen finomság várja a vendégeket, akkor a Fánki Donuts biztosan segít majd nektek, sőt, akár házhoz is szállítja a fánkokat. Ráadásul az alapkínálat mellett a édességeket akár meg is tervezhetitek, így teljesen egyedivé varázsolva őket. A Fánki fánkokat válogatott, minőségi alapanyagokból, helyben készítik, és még glutén-, cukor-, és laktózmentes változatban is kérhetitek őket, így senkinek nem kell lemondania erről a bűnös (de finom!) élvezetről.

Facebook | Weboldal

Donuterie

A Romániából érkező franchise budapesti székhelyén a kész fánktészta a szemünk láttára válik díszessé a különböző mázak, szórások, krémek és cukorkák jóvoltából. A Donuterie állandó kínálatában 24-féle ínycsiklandó fánkvariáció kapott helyet, így mindenki megtalálhatja a kedvére való ízvilágot. Emellett ne feledkezzetek meg szezonális ajánlataikról sem, na meg a dobozban érkező többféle ízű fánkválogatásokról, amik bármilyen bulit még emlékezetesebbé tesznek.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 56. | Facebook

+1 Kalász, Érd

Budapest agglomerációját is érdemes nyakunkba venni, amennyiben habkönnyű tésztájú és különféle krémekkel megtöltött fánkokat kerestek. Az érdi Kalász kézműves pékségben biztosan nem csalódtok majd a választékban, akár lekváros, pisztáciás, vaníliás, csokis vagy fehércsokis ízvilágra vágynátok éppen. Fontos információ, hogyha azt szeretnétek, hogy biztosan jusson nektek a kívánt ízben, akkor érkezés előtt rendeljétek meg az alábbi telefonszámon +3630-371-4904.

2030 Érd, Iparos utca 52. | Facebook

Egy szuper recept a képviselőfánk elkészítéshez: