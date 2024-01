Rejtélyek nyomában: 5 zseniális detektív kaland Budapesten, amit kár lenne kihagyni

A sokszor eseménytelennek tűnő tél utolsó heteit könnyedén feldobhatjuk azzal, ha detektív kalandokra indulunk a fővárosban. Szerencsére erre már számtalan különféle lehetőség adódik Budapesten, próbáljátok ki!

Game of City

A Game of City megalkotói szenvedélyesen szeretik Budapest régi és mai arcát, amivel biztosan nincsenek egyedül. Pontosan ezért alkották meg a városfelfedező nyomozós játékaikat, amelyek célja, hogy egészen más arcát ismerhessük meg a fővárosnak, rejtélyes feladványok mentén, detektívek bőrébe bújva. A jelenleg 9-féle túra legfőbb előnye, hogy a nap bármely szakaszában elindíthatjuk, és nem kell hozzá applikációt letölteni, hiszen minden állomás szabadtéren van. A városfelfedezést jelenleg négy helyszínen próbálhatjátok ki: a Budai Várban, a Margitszigeten, a Városligetben és a belvárosban!

Locked Room

A Locked Room újgenerációs szabadulószobái izgalmakkal teli időtöltést nyújtanak, különleges rejtélyekkel fűszerezve. A Székely Mihály utcai helyszínen hatféle thriller kalandjátékot próbálhattok ki, így biztosan találtok majd a csapat számára megfelelő tematikájú, illetve nehézségű pályát. Az egyik történet szerint a Heisenberg Projectben vehettek részt, de ezúttal a rosszfiú szerepébe kell bújnotok, míg egy másikban átélhetitek a Breaking Bad című sorozat legrázósabb helyzeteit. Lebilincselő történetek élethű díszletekkel – tegyétek próbára magatokat ezekben a szuper kalandokban!

Nyomozós túra

A Nyomozós túra egy szabadtéri offline élmény, melynek segítéségével játékosan ismerhetjük meg hazánk népszerű helyszíneit. Az izgalmakkal teli, különböző nehézségű sétaútvonalak teljesítéséhez ráadásul nem szükséges semmilyen alkalmazás, GPS vagy mobilnet, és önállóan elindíthatjuk a küldetést, amikor csak szeretnénk. A gyerekek és felnőttek számára egyaránt alkalmas nyomozós játék jelenleg 11 különböző és változatos helyszínen elérhető, nem csak Budapesten! Ismerjétek meg a már jól ismert helyszíneket egy teljesen más szemszögből, társasággal, kettesben, vagy akár egyedül!

Landventure

A Landventure egy városi nyomozós játék, gyakorlatilag olyan, mint egy szabadulószoba a szabadban, melynek keretében izgalmas küldetéseken vehetünk részt, és csak egy okostelefon kell hozzá. A különböző tematikákra és történetekre épülő küldetések felejthetetlen szórakozást biztosítanak, és a nap bármely szakaszában elkezdhetjük őket. Külön öröm, hogy a játék közben apró, mindeddig nem látott részleteket és új helyszíneket fedezhetünk fel a városban. A küldetések jelenleg Budapesten kívül több nagyvárosban, Szegeden, Pécsen, Balatonfüreden, Esztergomban és Szentendrén is elérhetőek.

Detective Pub Tour

A nyomozós kocsmatúrának már a neve is olyan, amire felkapja a fejét az ember. A 7 éve működő Detective Pub Tour a kültéri nyomozós játékok, a szabadulószobák és a kocsmatúrázás élményét gyúrja egybe. Fontos tudnivaló, hogy nincs kötelező alkoholfogyasztás, mert azt szeretnék, ha a játék, az új helyek megismerése és a társaság lenne a fontos egy-egy túra során. Minden játéknak saját története van, ezért könnyen belecsöppenhetünk olyan szituációkba, mint az elnök fiának elrablása, de Harry Potter varázsvilága is megelevenedhet a szemünk láttára. A Detective Pub Tour céges csapatépítőnek, születésnapi programnak is kiváló!

