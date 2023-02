20+ igazán különleges Valentin-napi program Budapesten 2023-ban

Számtalan izgalmas Valentin-napi program vár benneteket 2023-ban is Budapesten. Többnyire pároknak szólnak, de akad köztük olyan is, ahova a barátaiddal, vagy egyedül mehetsz el.

Édes Valentin-nap a Geraldine-ban

Igazán finom és ünnepi süteménnyel szeretnéd meglepni szíved választottját Valentin-napon? Van egy tippünk: február 14-én Valentin-nap alkalmából nem csak a Geraldine, de a süteményeik is romantikus külsőt öltenek. Mellé borokat, pezsgőket és koktélokat is fogyaszthattok a Múzeumkertben.

Facebook-esemény >>

Valentin-napi forgatag

Február 14-én 16.00 órától az Óhegy park Csősztoronytól induló sétánya Valentin-napi sétánnyá alakul egy délutánra, ahová közös játékra várnak minden érdeklődőt. Gyönyörködjetek a Kőbányai Képzőművészek által feldíszített sétányban, valamint keressétek meg az állomásokat és a feladatok teljesítéséért kapott hozzávalókból készítsetek saját szerelmi bájitalt!

Facebook-esemény >>

További egyedi Valentin-napi programok Budapesten:

Valentin-napi Kürtőskalács Napok

A szerelmesek napjára hangolódva több kürtőskalácsból készült desszertet, az ÉdesMaci házicsokit és a kürtőskalács csomagokat is annak jegyében készítik az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdában.

Facebook-esemény >>

Valentin-nap a Városligeti Műjégpályán

Valentin-napon párként, szingliként vagy akár barátokkal is érdemes lesz elmenni a jégpályára. A bejáratnál ismerkedős jelölőket osztogatnak majd.

Facebook-esemény >>

Borkóstoló és vacsora a Zengő Bárban

Alkalomra szabott 5 tételes borsorral vár benneteket a Zengő Bár, amihez szintén válogatott alapanyagokból készített antipasti tálat adnak, mindezt egy csokoládés pohárkrém desszerttel a végén.

Facebook-esemény >>

Valentin nap a Hadikban

Gyertyafényes vacsora, romantikus dallamok és alkalomhoz illő desszert és koktél párosítás – ez vár titeket a Hadikban. Az est végén pedig egy kis ajándékkal is kedveskednek nektek.

Facebook-esemény >>

További különleges helyek, amik vacsorábal várnak ezen az estén:

Zsidó szerelem, házasság – titkok a hálószobából – afrodiziákumok

A zsidók is szerelmesek? Mitől lesz kóser egy házasság? Lehetnek-e erotikus gondolatai egy rabbinak? A zsidó hagyomány szerint valóban KÖTELEZŐ boldoggá tenni a nőt az ágyban? Mi az a get és ki az a Lilit aki Ádám párja volt Éva előtt? Lenne még egy pár kérdésed a zsidókról vagy a zsidókhoz, de nem volt alkalom feltenni őket? Most lesz.

Balázs Gábor PhD az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem általános rektorhelyettesét kérdezi Borgula András a Gólem Színház művészeti vezetője mindezekről. Természetesen a közönség is lehetőséget kap, hogy bármit, de bármit megkérdezzen tőlük. Az est során kóstoló is lesz kóser afrodiziákumokból.

Facebook-esemény >>

Gyertyafény Expressz

A Valentin-napi Gyertyafény Expressz hangulatos bár- és nosztalgia étkezőkocsikból álló impozáns szerelvénye ezen a napon Gödöllőre közlekedik. A több mint három órás program felejthetetlen gasztronómiai élménnyel várja a párokat és baráti társaságokat, emellett zongorista is szórakoztatja vendégeket a hangulatos bárkocsiban.

Facebook-esemény >>

Senki se mer egyedül élni // Kettőspont színház

Az előadásban egy párkapcsolat történetén keresztül mágikus utazásra hívnak titeket a képzelet, az érzékelés és az érzelmek határvidékeire.

Facebook-esemény >>

Vacsorás Valentin Expressz a Gyermekvasúton

Február 14-én különleges utazásra hívja a Gyermekvasút a szerelmespárokat. 17 órakor és 19 órakor Valentin Expressz különvonat indul a hűvösvölgyi végállomásról. A másfél órás út alatt a járat a Hűvösvölgy és Szépjuhászné közötti távolságot teszi meg oda-vissza, ezalatt kétszer is áthalad a kisvasút közel 200 méter hosszú patkó alakú alagútján, ami azért teszi különlegessé az utazást, mert a hiedelem szerint a szerelmesek napján átadott patkó alakú ajándékoktól a párkapcsolatok megerősödését lehet várni. A párokat a romantikus hangulatú kocsiban odaútban egy kis étvágygerjesztő édesség, illetve pezsgő fogadja, a visszaúton pedig Budapest festői panorámája mellett fogyaszthatják el a valentini vacsorájukat, ami egy választható főfogásból és desszertből áll.

Facebook-esemény >>

Koktél workshop desszertválogatással

A workshopon három egyedi Valentin napra kreált italt készíthettek el, olyan látványos technikákat elsajátítva, mint például a shakelés. Ráadásul minden koktél mellé egy ízben hozzá illő desszertpárosítást kaptok, hogy teljes legyen az érzékek és a kettőtök összhangja.

Facebook-esemény >>

Valentin-napi mozi és vacsora élőzenével

Először minden idők egyik legszebb szerelmes filmjét (Csillag születik) nézhetitek meg az Aria Hotel mozitermében, a Teatro Ariában; majd közösen élvezhetitek a Café Liszt séfjének, Hiermann Viktornak erre az alkalomra megkomponált, háromfogásos vacsoramenüjét.

Facebook-esemény >>

Menu d’Amour // Pavillon de Paris

Budapest legromantikusabb francia étterme erre az estére Valentin napi dekorációba öltözik. A Pavillon de Parisban egy különleges 6 fogásos menüsorral várnak benneteket, melynek minden elemét átjárja a csábítás, az érzéki ízek, és a francia elegancia.

Facebook-esemény >>

Valentin-napi Párka – Randizz a pároddal!

Kifejezetten pároknak szóló, az összekapcsolódást, összhangot elősegítő improvizációs játékokat próbálhattok ki itt, melyek nagyon szórakoztatóak és könnyen lehet tanulni rajtuk keresztül önmagunkról, a párunkról és a kapcsolatainkról.

Facebook-esemény >>

Digó Valentin-nap

Szív alakú pizzát is tartalamzó szerelmesnapi menüvel és alkalomhoz illő koktélokkal vár titeket a Digó a Kazincy utcában.

Facebook-esemény >>

További szuper pizzériákat találhatottok korábbi cikkünkben:

Valentin-napi csokikóstoló a Trafikban

Tóth-Tatai Lilla Bean-to-Bar csokoládé szakértő és Kakaó Nagykövet bevezet mindenkit a csokoládé izgalmas világába. Ha egyedül vagy, azért, ha párban, azért, de menj el, kóstolj, kérdezz és ismerd meg a csoki valódi arcát!

Facebook-esemény >>

Ismerkedős társasozás, avagy a Valentin-nap mindenkié

Üljetek össze tizen (5 férfi, 5 nő) Ménesi Borbárban és játsszatok a Top 10 nevű társassal, amíg jólesik. Jelentkezés e-mailben, info@maramerlot.com címen.

Facebook-esemény >>

Ha mégis otthon ünneplnétek a szerelmesek napját: