8+1 fantasztikus hely Budapesten, ami mennyei Valentin-napi vacsorával vár

Különleges menüvel, ínycsiklandó falatokkal és fülig szerelmes hangulattal készülnek Budapest éttermei a szerelmesek napja alkalmából. Ha romantikus randevúra vágytok február 14-én, az alábbi vendéglátóhelyeket ajánljuk.

The Ritz-Carlton, Budapest

Ha idén olyan különleges Valentin-napi vacsorára vágytok, mely minden érzékszervezetekre hat, úgy a The Ritz-Carlton, Budapest pezsgő, olasz életkedvvel és ízvilággal csábítgató Ottimo éttermét nyugodt szívvel ajánljuk. Valentin-nap alkalmából szenvedélyes, háromfogásos menüsorral várják a szerelmeseket, benne friss osztrigával, libamájjal, fűszeres kacsamellel és 7 bűnre keresztelt desszertjükkel. Welcome drinknek természetesen szerelmi bájital dukál, melyet könnyen kísérnek majd az ínycsiklandó ételfogások és a határtalan mennyiségű aranyló prosecco. Az élő zenével kísért vacsorára a restaurantbudapest@ritzcarlton.com e-mail címen tudtok asztalt foglalni.

1051 Budapest, Erzsébet tér 9-10. | Weboldal | Facebook-esemény

Párisi Passage Café & Brasserie

Egy nap helyett egy teljes hétig ünnepelhetik a szerelmesek Bálint napját a Párisi Udvar lenyűgöző épületében helyet kapott Párisi Passage Café & Brasserie-ben. A február 8. és 14. között elérhető különleges ajánlatban szerelem által ihletett finomságokat, többek között Fekete-erdő ízesítésű, meggylikőrrel töltött Heart to Heart desszertet, Love is in the air és Floral Garden névre keresztelt koktélokat kóstolhattok. Hogy az exkluzív környezetbe megálmodott ételekről és italokról, továbbá a music sommelier szolgáltatta dallamokról biztosan ne maradjatok le, feltétlenül foglaljatok asztalt az info@parisipassage.hu e-mail címen.

1053 Budapest, Ferenciek tere 10. | Weboldal | Facebook

FLAVA Kitchen & More

Különleges menüösszeállítással, édesebbnél is édesebb élményekkel és csodálatos környezettel várja szerelmespárjait a belváros pezsgő szívébe a Flava Kitchen & More. Több se kell február 14-én, mint hogy ti is elmerüljetek a Flava igéző miliőjében és gombaramennel, csicseriborsó-ragu ölelte báránycombbal, külön kérésre pedig osztrigával és pezsgővel tegyétek felejthetetlenné az estéteket. Az élvezeteket már csak a desszert fokozhatja, a licsifagylalttal és ruby csokoládé ganache-sal megdicsőített fehércsokoládés brownie, melyet két főre, plate sharing stílusban tálalnak. Az akusztikus dallamokban nem szűkölködő vacsorára asztalt foglalni a Flava weboldalán tudtok.

1051 Budapest, Október 6. utca 26. | Weboldal | Facebook

Corso Étterem InterContinental Budapest

Valentin-nap alkalmából lágy, élő, egész estés zongoradallamokkal és ínycsiklandó menüsorral csábítgatja a Dunakorzón a város esti fényei alatt andalgókat az InterContinental Budapest Corso Étterme. A borsorral megdicsőített hatfogásos menüben többek között libamáj profiterole, ráktortával tálalt homárkrémleves, sáfrányos rizottótorta és tengeri sügér párosa, de még ribizlimártásban fürdőző pisztáciás desszert is egytől egyig a párok kegyeiért versenyez majd. Asztalt foglalni erre a különleges vacsorára a +36 1/327-6392 telefonszámon vagy a corso.restaurant@ihg.com e-mail címen tudtok.

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 12-14. | Weboldal | Facebook

Japanika

Szemet gyönyörködtető, négyfogásos Valentin-napi vacsorával készül vendégeinek a Szent István tér sushibárja, a Japanika. Legyen szó romantikus randiról vagy barátokkal megünnepelt Valentin-napról, nem lesz hiány homárkrémlevesből, perzsarózsa-szirmokkal díszített japán cseresznyelevesből, akárcsak bélszín carpaccióból és királyrákfalatkákból. Az este alkalmával ráadásul nemcsak Kupidó és Ámor sushiválogatásából választhattok, de a vacsora két időpontjából is, melyeket 18:30-kor és 21:00-kor tartanak. A live DJ-szettel megkoronázott vacsorára asztalt foglalni a +36 1/613-1508-as telefonszámon és a hello@japanika.hu e-mail címen tudtok.

1051 Budapest, Szent István tér 7. | Weboldal | Facebook

Macesz Bistro

A zsidó-magyar konyha remekeit tálaló Macesz Bistro Valentin-nap alkalmából a belváros szívébe invitál. A zsidónegyed egyik legizgalmasabb kulináris színfoltjának számító étterem ezen a napon sem okoz csalódást, hiszen romantikus vacsorasorukban egymást követik majd a mennyei fogások. A lazac gravlaxot mangósalsával érkező kacsamájas gyoza követi, míg főételként lágy barheszpudinggal tálalt, faszénen sült csirkemellet vagy Magyar Tarka ribeye steaket kóstolhattok. A romantikus vacsora zárásaként a csokoládéval, csipkebogyóval és galangával készült édesség, a Csipke érkezik az asztalokra. A teljes kulináris élmény érdekében jó szívvel ajánljuk a fogások mellé a nagy gonddal válogatott borsort is megkóstolni.

1072 Budapest, Dob utca 26. | Weboldal | Facebook

Vogue Boat Café & Restaurant

Valentin-nap alkalmából meghitt, romantikus estére invitál az Újlipótváros és a Margitsziget ölelésében szüntelenül ringatózó Vogue Boat Café & Restaurant. Február 14-én különleges, háromfogásos vacsorával, exkluzív panorámával várnak a hajó fedélzetén, miközben a hangulatos háttérdallamokat Steve Sam biztosítja. A kezdőkortyokról az Etyek Kúria gondoskodik, és választhatunk, hogy a céklakrém ölelte lazac vagy a burgonyarétessel tálalt borjúcomb hoz majd az este alkalmával felejthetetlen pillanatokat. Asztalt foglalni a reservation@restaurantvogue.hu oldalon vagy a +36 30 942 5027 telefonszámon tudtok.

1137 Budapest, Carl Lutz rakpart XIII/19. raszter | Weboldal | Facebook

Tereza

Ha te is egyetértesz abban, hogy nincs Valentin-nap szerelem és egy kis tacó nélkül, semmi se tartson benneteket vissza, hogy a Nagymező utcai Terezában ünnepeljétek a szerelmesek napját. Mivel a Valentin-napot Mexikóban a szerelem és barátság napjaként is ünneplik, semmi nem jelenthet akadályt, hogy azzal töltsd ezt a napot, akivel csak szeretnéd. A Tereza ebből az alkalomból különleges és egyből beleszeretős Valentin-napi menüvel és szemérmetlen mennyiségű, szeretettel készült margaritával vár benneteket. Hogy Ámor nyila biztosan eltaláljon, asztalt foglalni a tereza.hu oldalán tudtok.

1065 Budapest, Nagymező utca 3. | Weboldal | Facebook

+1 Malom és Kacsa, Tata

A tatai Öreg-tó partján elhelyezkedő Malom és Kacsa idén nemcsak egy, de máris két szerelmes hangulatú eseményre várja szeretettel kimozdulásra vágyó vendégeit. Február 12-én, esküvői nyílt napjuk keretében, tatai és budapesti partnereikkel kéz a kézben engednek betekintést a nagy nap tervezésébe. Ezzel együtt akkor is érdemes Tata felé vennetek az irányt, ha kimondtátok már az igent, vagy csak megünnepelnétek a szerelmeteket Valentin napján, hiszen február 14-én különleges, szerelem inspirálta mennyei menüsort kóstolhattok végig a Malom és Kacsa Bisztrójában.

2890 Tata, Tópart u. 19. | Weboldal | Facebook

