Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová érdemes ellátogatnod februárban

Remek gasztrohelyekkel gazdagodott a főváros az utóbbi időben, kezdve a barátságos reggelizőtől az autentikus spanyol tapasbárig. Jöjjenek a kedvenc új éttermeink, kávézóink és reggelizőink Budapesten!

Szerecsen Aperitivo

Az évtizedek óta Pest egyik legmegbízhatóbb éttermének számító, a párizsi atmoszférát magyaros és mediterrán ízvilággal vegyítő Két Szerecsen kistesója, a tavaly év végén megnyitott Aperitivo egyszerre tölti be az előszoba szerepét, és várja a könnyed falatozásra és jókedvű koccintásra vágyó vendégeket saját lábán is megálló spinoff bisztróként. A 20 fős kulináris váróteremben a számos sajtféle, felvágott és egyéb koktélkorcsolya mellett kencék, levesek és a Két Szerecsen signature somlóija segítenek elütni az időt, amíg az asztalunkra várunk, de egy jó reggelire vagy naplevezető italozásra is tökéletes választás az Aperitivo.

1065 Budapest, Nagymező utca 14. | Facebook

Snack Masako

Buda kocsmafőutcáján bújik meg az apró, ám a japán gasztrokultúrát annál hitelesebben képviselő Snack Masako, amelynek tízszékes bárpultjánál ülni olyan érzés, mintha csak Kiotóban lennénk. A Lövőház utcai helyiség a távol-keleti ország italkülönlegességeire helyezi a hangsúlyt: szakék, whiskyk, sörök, borok és likőrök széles választékából csemegézve önthetünk fel a garatra, de akkor sem leszünk gondban, ha csak teázni szeretnénk. Szomjunk mellett természetesen étvágyunk csillapítására is van lehetőség, a ropogós japán burgonyasaláta telitalálat, de az omlós malaccsászárt is vétek lenne kihagyni!

1024 Budapest, Lövőház utca 22. | Facebook

Escake

A Déli pályaudvar mögött, egy csendes budai utcában található Escake tortaműhely egy magát kávézónak álcázó desszertmennyország, ahol minden nap helyben készült kézműves torták és sütemények színes tárháza segít feljebb pörgetni szervezetünk endorfintermelését. A felhőtlen időtöltésről a kedves és segítőkész személyzet gondoskodik, az életben maradáshoz szükséges koffeinmennyiséget a nagy nevű Casino Mocca kávépörkölő szállítja, a sós finomságok rajongói pedig isteni bagelekkel és különféle quiche-ekkel hódolhatnak az élvezeteknek.

1126 Budapest, Hollósy Simon utca 35. | Facebook

Klázs Fasor

Törvényszerű, hogy ha egy városrész jelentős fejlődésen megy keresztül, előbb-utóbb a környék vendéglátóhelyeinek száma is ugrásszerű növekedést produkál. A hamarosan megújuló Városmajor park esetében már meg is érkezett az első fecske, méghozzá az egész napos reggeliket és megfizethető ebédmenüt szállító Klázs Fasor formájában. Az étlapon valamennyi klasszikus brunchtétel helyet kapott, az egyszerű, de nagyszerű tojásrántottától a croque monsieur-n át az epres sajttortáig, de ha úgy tartja kedvünk egy pizzát, quesadillát vagy hamburgert is kirendelhetünk.

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. | Facebook

Szezám

A budapesti újhullámos kávézók sorát gazdagítja, egyúttal emeli magasabb szintre a Dunakorzótól mindössze egy kőhajításnyira feltáruló Szezám, ahol a koffein szerelmesein túl a vegán és mentes sütik lelkes hívei is megtalálják számításaikat. Kávéfronton egy sötétebb és egy savasabb, világosabb pörkölés közül választhatunk, de érdemes a jéggel és tonikkal felturbózott matcha zöld teát és a perui gyömbérkoncentrátumból készülő limonádéjukat is megkóstolni, mondjuk egy szelet kardamomos pisztáciatorta, egy ellenállhatatlan cruffin, vagy egy tejcsokis brownie társaságában.

1052 Budapest, Galamb utca 9. | Facebook

UnoMas Tapas&Bar

Még tavaly ősszel nyitotta meg kapuit, de mi csak nemrég jutottunk el Újlipótváros spanyol enklávéjába, a mediterrán ország tapasozóit mind hangulatában mind ízeiben hibátlanul megidéző UnoMasba. Az Ibériai-félsziget válogatott fogásait felsorakoztató, az étkezés közösségi aspektusát kidomborító étteremben kedvünkre szemezgethetünk a katalán konyha olyan remekeiből, mint a mangós lazac ceviche, a vörösboros chorizo, a spanyol véreshurka, a gorgonzolás párolt spenót vagy az elmaradhatatlan churros, amiket aztán jóféle spanyol borokkal öblíthetünk le.

1137 Budapest, Pozsonyi út 14. | Facebook

Asterisk

A hosszú gyűjtőmunka eredményeképp létrejött Asterisk, The live in gallery a belváros egyik legizgalmasabb helye, ahol megvásárolható porcelánritkaságok, japán fametszetek, antik vázák, művészi nyomatok és eredeti, art deco stílusú használati tárgyak által övezve töltődhetünk fel vagy éppen ereszthetünk le – ki-ki kedve szerint. Az alapvetően bisztrófogásokra kihegyezett konyha a pánmediterrán vonalat képviseli, a kínálat a sárgadinnye carpacciótól a ratatouille-on át a tabbouleh salátáig terjed, a bárpultban pedig pokoli jó gin-tonikokat és koktélokat kevernek.

1053 Budapest, Papnövelde utca 8. | Facebook

Tepsis Budapest

Végre sikerült kipróbálnunk a főváros legújabb pizzabárját, és jelentjük, új kedvencünk született! A Tepsis névre hallgató szeletező a gombamód szaporodó nápolyi stílusú pizzázók helyett a római irányzatot erősíti, ami egyet jelent a vastag, lyukacsos, ropogós tésztájú, a legkülönfélébb feltétekkel gazdagon megpakolt, téglalap alakú pizzákkal. A rusztikus külsejű, minőségi alapanyagokból és napfényízű paradicsomszósszal készült tepsis pizzák szeletenkénti ára 1290 és 1390 forint között mozog, kérhetjük helyben fogyasztásra, olasz sörrel lekísérve, de akár haza is vihetjük félkész választottunkat, hogy otthon süssük tökéletesre.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 41. | Facebook