7 egyedi élmény és ajándék Valentin-napra, ha valami különlegeset keresel

Idén valamilyen egészen egyedi módon szeretnétek megünnepelni a szerelmesek napját? Akkor mutatunk nektek néhány programot és ajándékötletet, amelyek során biztosan nem unatkoztok majd, de garantáltan minőségi időt tölthettek együtt.

Landventure páros nyomozás

Egy igazán különleges és személyes ajándékkal nyűgöznéd le a párod az idei Valentin-napon? Akkor lepd meg őt egy nem mindennapi páros nyomozós élménnyel időpontfoglalás és más kötöttségek nélkül! A Landventure egy romantikus, rejtélyekkel teli sétaprogram a város legszebb részein, amihez csak a mobilotokra van szükség. Szerezd be online, pár kattintással az azonnal nyomtatható, egy évig rugalmasan felhasználható Landventure ajándékkártyát és induljatok közös kalandra! Ráadásul az ajándék saját szöveggel egyedivé tehető, így garantáltan személyre szóló meglepetéssel kedveskedhetsz a szerelmednek.

Weboldal

Cat Museum Budapest

Kevés ideálisabb helyszínt tudnánk javasolni Valentin-napi meghitt programozáshoz, mint a főváros első macskamúzeuma. A házikedvencek szeretgetése mellett még egy szezonálisan váltakozó galéria és sok-sok érdekesség is vár benneteket a macskákkal kapcsolatban. Az itt megszerzett tudásotokat később egy kvíz keretein belül tesztelhetitek. Emellett még filmvetítés és egy relaxációs kuckó is vár rátok, ahol kellemes erdei hangaláfestéssel kapcsolódhattok ki, a macskák társaságában. Sőt, február 14-én Valentin-napi hangulatban várják a látogatókat és egy kis extra meglepetéssel is kedveskednek majd nektek.

1054 Budapest, Vadász utca 26/a | Weboldal

Játsz/Ma Társasjáték Kávézó

Éljétek át a közös játék örömét az Astoriától nem messze található Játsz/Ma Társasjáték Kávézóban. Ha rongyosra játszottátok már az otthon elérhető társasjátékokat, akkor itt a helyetek! Akár kezdő, akár tapasztalt játékosok vagytok, a bárban elérhető, hétről hétre gazdagodó választékból biztosan találtok majd olyan társast, amely mindkettőtök számára nagy élményt nyújt majd. Eközben pedig még jobban megismerhetitek egymást, versenyezhettek, de akár össze is foghattok a játék ellen, a győzelem érdekében. A játék mellé pedig könnyen csúszik egy-egy melegszendvics, tészta, wrap, ahogy frissítő, üdítő, de akár szíverősítő is, amiből bőséges választék áll rendelkezésetekre.

1053 Budapest, Reáltanoda utca 16. | Weboldal

Éjszakai fürdőzés az Aquaworldben

Valentin-nap alkalmából éjszakai fürdőzésre invitálnak benneteket az Aquaworld beltéri medencéi közé. A kulcsszó a romantika, de érkezhettek párban és egyedül is, hiszen az ismerkedés sincs kizárva. Az est során végig DJ szolgáltatja a zenét, lesz romantikus fotózás, tánc- és tűzvarázsshow is, és persze vár a 11 óriáscsúszda, élménymedencék, jacuzzik és szaunák. Kapunyitás este 9 órától lesz, de érdemes előbb érkezni, mert az elővételes jeggyel érkezőket korábban beengedik. Jegyek kizárólag online elérhetőek, siessetek, mielőtt elfogynak!

1044 Budapest, Íves út 16. | Weboldal

Városnéző sétahajózás

Induljatok romantikus sétahajókázásra a szerelmesek napján, a Mahart járataival! Az egyórás Duna Corso program során a Margit híd és a Rákóczi híd közötti utat tehetitek meg a vízen, miközben elkalauzolnak benneteket Buda és Pest part menti látványosságai és emlékei között. A hajó a Vigadó térről indul, naponta hat időpontban, 12, 13.30, 15, 16.30, 17 és 18 órakor. A túra során egyszer kiköt a hajó a Sportuszodánál, ahol ki- és beszállásra is van lehetőségetek, majd a jármű innen halad tovább a Rákóczi híd irányába. Amennyiben az esti órákban érkeztek, akkor még gyönyörűbb látvánnyal fogad majd a kivilágított Budapest.

Gyülekező: 1051 Budapest, Vigadó tér | Weboldal

LUSH

Nem tudsz dönteni a csoki és a plüssmaci között? Válaszd inkább a LUSH 2023-as Valentin-napi kollekciójának csodás termékeit! Garantáltan elvarázsolnak majd minkettőtöket a limitált kiadású, különleges fürdőbombák, habfürdők és szilárd fürdőolajok, tele fair trade bio kakaóvajjal és kiváló minőségű, testet-lelket nyugtató illóolajokkal, a szicíliai citromolajtól a pakisztáni rózsaabszolútig, ami még stresszoldáshoz is ideális. Ha mindegyiket kipróbálnátok, akkor a Fresh & Flowers elnevezésű csomag a legjobb választás, amely masszázstömböt, krémszappant, párnapermetet, fürdőbombát, arcpakolást és még egy meglepetés virágcsokrot is rejt szíved választottjának. Ez a különlegességekkel teli doboz csak limitált ideig, február 14-ig elérhető az üzletekben!

Weboldal

Önkéntes kutyasétáltatás

Tökéletes alternatív Valentin-napi program lehet az önkéntes kutyasétáltatás, melynek során segíthettek a házi kedvenceken, akik alig várják, hogy egy kellemes sétára vigyék őket, eközben pedig minőségi időt tölthettek el egymással, a sétáltatás közben. Lényegében majdnem az összes budapesti menhelyen elkél a segítség, ha pedig tetszett a közös program, állandó önkéntes sétáltatást is vállalhattok az egyes szervezeteknél.

Érdemes online nézelődni, hogy melyik menhely a legszimpatikusabb számotokra, Budapesten többek között a Noé Állatotthon, a Rex Kutyaotthon Alapítvány, a Vigyél Haza Alapítvány és a HEROSZ öt menhelyén is szívesen látnak benneteket, a négylábúak pedig biztosan nagyon hálásak lesznek majd nektek!

Mutatunk néhány programötletet azoknak is, akik országszerte keresnek különleges kikapcsolódást:

(Nyitókép: Getty Images)