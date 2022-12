8 csodás téli randihelyszín országszerte minőségi időtöltéshez

Nincs ötletetek, mit csináljatok a gyakran nyomasztó, korán sötétedő téli időszakban? Akkor olvassatok tovább és merítsetek ihletet a következő listából, melyen számos romantikus randihelyszínt találtok országszerte.

Zsolnay Negyed, Pécs

A mediterrán hangulatú Pécs kihagyhatatlan látnivalója a hungarikumként is elismert Zsolnay Kulturális Negyed. A gyönyörű parkok, műemléképületek és szobrok között sétálva olyan, mintha nem is Magyarországon járnánk. Az épületek azonban nem csak kívülről mutatják magukat, bent is csodákat rejtenek: sokszínű kiállítások, planetárium, a pécsi Csodák Palotájaként emlegetett Labor – Interaktív Varázstér, VR Univerzum és a Kézműves Boltok Utcája kínál egész napos elfoglaltságot a látogatók számára.

Visegrádi Bobpálya

Kicsik és nagyok nagy kedvence a Nagy-Villám oldalában lévő bobpálya, ami télen és nyáron is várja a látogatókat. A pályán kétféle bob közlekedik: az alpesi bob és a nyári bob is 700 méter lesiklóhosszal rendelkezik, az elképesztő panoráma pedig csak hab a tortán. Szép időben csodálatos kilátás nyílik a Dunakanyarra. A pálya melletti büfé gondoskodik a felfrissülésről, a bevállalósak pedig megkóstolhatják a hely specialitását, a bob-dogot is.

Malom-tó, Tapolca

Tapolca mediterrán hangulatú főteréért megéri hátunk mögött hagyni a Balaton partját, de nem kell persze messzire mennünk, Szigligetről vagy Badacsonytomajból egy mindössze 15 perces autóúttal elérhetjük a hangulatos Malom-tavat. A Malom-tó környéke már a középkorban is a város központjának számított, a vízparton található malom pedig szintén a 13-14. században épülhetett. A házak telkei régebben egészen a tópartig értek, de ma már szerencsére parti sétány és teraszos vendéglátóhelyek fogadják a kirándulókat.

Evezés a gőzölgő Hévíz-patakon

Március 15-ig várja a vízi programok szerelmeseit a gőzölgő Hévíz-patak! A kenus túrákra több csapatnál is lehet jelentkezni, akár egyedül, akár csoportosan vágnánk neki a tündérrózsák között vezető, felejthetetlen kalandnak. A kezdők, gyerekek és idősek által is nyugodtan vállalható, a tó déli árapasztó zsilipjétől induló túrák egy kötelező gyorstalpalóval indulnak, és átlagosan tíz kilométerrel később, a római kori leleteiről híres Fenékpusztán érnek véget. A patak lassú sodrású és mindössze egy méter mély, tehát nem kell megijedni, ha beborulunk, de azért száraz váltóruha legyen nálunk. Akármelyik túraszervező társaság mellett is tesszük le a voksunkat, a különleges természeti környezet és a jó hangulat garantált.

Gyermekvasút, Budapest

Ha télvíz idején felkapaszkodnátok a Budai-hegység hólepte bérceire, ne feledjétek, hogy a mesés téli tájat és budapesti panorámát a Gyermekvasútról is kedvetekre kémlelhetitek. Ha igazán különlegessé szeretnétek tenni ezt a téli vonatozást, január 8-ig fényfüzérekkel borított fénykocsival is utazhattok. Erre lehetőségetek minden üzemnapon Hűvösvölgy felől a 9:10-kor, 11:10-kor, 13:10-kor és 15:10-kor, Széchenyihegyről a 10:03-kor, 12:03-kor, 14:03-kor és 16:03-kor induló vonatokon lesz lehetőségetek.

Bory-vár, Székesfehérvár

Az örök szerelem szimbólumaként emlegetett Bory-vár a székesfehérvári Bory Jenő építész-szobrászművész, illetve festőművész felesége tervei alapján valósult meg. Állítólag a férj egymaga építette. A munkálatok 1923-ban kezdődtek, az utolsó simításokra pedig 1964-ben, a férfi 1959-ben bekövetkezett halála után került sor. A vár komplex műalkotás, egyben Székesfehérvár legszebb látnivalója, ami a pár közös élete és művészi álmai előtt tiszteleg. Éppen ezért a kertben a férj szobrai kaptak helyet, míg a műteremben – más művészek mellett – a feleség, Komócsin Ilona festményei láthatók.

Gyulai Várfürdő

A legtöbb látogatót tagadhatatlanul a termálvizes fürdő vonzza Gyulára, melynek elődje egészen a török időkig nyúlik vissza, amikor is Evlia Cselebi török utazó összesen 11 gyulai fürdőről tett említést feljegyzéseiben. Jó pár évszázadot várni kellett azonban, míg először feltört a mélyből a ma már híres gyulai termálvíz 1958-ban, ami fél évvel később, májusban már tele is töltött egy medencét. A fürdő rohamos fejlődésének következtében az 1970-es években Gyula volt az első város az országban, ahol minden gyermek úszásoktatásban részesült. Az elmúlt 50 évben sem csillapodott a fejlesztések üteme, ma már szaunaházakkal, gőzkabinnal, wellnessfürdővel és családi élményfürdővel várják a látogatókat, a gyógyhatású termálmedencék és kezelések mellett.

Szerelem-szobor, Vál

A Budapesttől alig 40 perces autóútra található Vál településén, szőlők ölelésében, egy dombtetőn bukkanhattok a monumentális, 16 méter hosszú és 10 méter magas Szerelem-szoborra. A műalkotást Alexander Milov készítette az amerikai Burning Man fesztiválra, mígnem 2017-ben egy házaspár megvásárolta, és a szobor végül a Haraszthy pincészet területére került. A nagy népszerűségnek örvendő látványosság a férfi és a nő közötti konfliktust szimbolizálja a két, egymással háttal ülő alak formájában, a belsejükben található, egymás felé forduló gyermekek pedig az ártatlanság és az összetartozás jelképei. Utóbbiakat este fehér fénnyel világítják ki.

