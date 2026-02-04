5 remek étterem Budapesten, ahol idén Valentin-napi ajánlat ejti rabul a szíveket

Közeledik az év legromantikusabb napja – ünnepeljétek hát meg a szerelmeteket és az ízek páratlan harmóniáját! Az alábbi 5 étterem Valentin-napi ajánlata garantáltan megdobogtatja a szíveteket: náluk mennyei fogások és mesés hangulat gondoskodik a romantikáról.

Valentin-napi vacsora az Araznál

Mi is lehetne tökéletesebb Valentin-napi program, mint szenvedéllyel alkotott finomságokat kóstolni szívünk választottjával? Az Araznál Barka Áron – Chef de Cuisine különleges gasztronómiai fogásainak hála igazán feledhetetlen lesz a szerelmesek napja: az alkalomhoz illő Love Box angus tatárt, kacsamellet, tigrisgarnélát, kecskesajtot és persze bársonytortát is rejt majd. Illatok és ízek harmóniája, páratlan környezet, Szilágyi Kinga Katinka hárfajátéka és az együtt töltött idő csodás percei teszik rendkívülivé az estét – ezt az élményt még sokáig fogjátok emlegetni!

1074 Budapest, Dohány utca 42-44. | Weboldal

Szerelmes Bálint-napok a SIMALIBA Csárdában

Február 12. és 15. között minden a szerelem körül forog a SIMALIBA háza táján: a belváros kedvenc csárdája négy estén át is Valentin-napi hangulattal és különleges, háromfogásos menüvel hozza meg a kedvet a turbékoláshoz. Az imádott SIMALIBA-ízek mellett koktélkülönlegességek emelik az estek hangulatát: ha végleg szerelembe esnétek, csak kóstoljatok bele a málnás-vörösáfonyás Love Potionbe vagy a rózsaszörpös-gyümölcskaviáros Rose Kissbe!

1052 Budapest, Piarista utca 6. | Facebook

Gyertyafényes vacsora a Petit Jardin lakásétteremben

Idén februárban ünnepeljétek szerelmetek úgy, mint ahogy azt a párizsi bisztrókban szokás! A Petit Jardin titkos lakáséttermében minden adott az igazán meghitt, Valentin-napi hangulathoz: gyertyafényes vacsora, romantikus pillanatok, és a legfinomabb ízek, melyekbe már február 13-án is belekóstolhattok. Az ötfogásos degusztációs menüt borsor koronázza meg, a legjobbat pedig a végére hagytuk: a séf a szemetek láttára végzi el az utolsó simításokat remekművein, a tulajdonos pedig még a borok világába is bevezet majd benneteket!

1123 Budapest, Győri út 16. | Facebook

Valentin-napi pezsgés az Etyeki Kúria Pezsgőbirtoknál

Budapest szőlőskertjénél igazán stílusosan ünnepelhetitek a szerelmesek napját: az Etyeki Kúria Pezsgőbirtokánál egyedibb vacsorahelyszínt pedig keresve sem találnátok idén februárban! A mesés birtok páros menüvel, gyöngyözőborral, ajándékkal, idilli környezettel, és hamisítatlan etyeki-élménnyel vár benneteket, február 13. és 15. között, Budapest belvárosától mindössze 25 kilométer távolságra. Ha igazán megadnátok a módját, foglaljatok szobát és töltsétek a birtokon az éjszakát!

2091 Etyek, Báthori utca 21. | Weboldal

Dolce vita és romantika a Tutto Budapestben

Valentin-nap alkalmából maximumra tekeri a hangerőt a belváros újdonsült gasztrosztárja, a Tutto. A feladat rém egyszerű: egyetek, igyatok, és nevessetek nagyokat, pont, mint a napsütötte Itáliában! Akár szívetek választottjával, akár kiszemeltetekkel, akár baráti társaságotokkal, vagy akár egyedül érkeznétek, itt jó helyen jártok – hiszen az olasz-amerikai konyha kedvencei, különleges koktélok és kacér hangulat is vár rátok február 12-től 14-ig a Nagymező utcában.

1065 Budapest, Nagymező utca 38. | Facebook

