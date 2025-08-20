30+ bámulatos program augusztus 20-án és hétvégén Budapesten és környékén

Augusztus 20-án és az azt követő napokban csodás programok várnak rátok Budapesten. Vásárok, séták, mozifilmek, koncertek, kiállítások – mindből találhatsz összeállításunkban. Az ünnepi programokat most nem soroljuk, azokat megtaláljátok korábbi cikkünben.

Hip-hop CityGrill

Urbánus majális augusztus 20-án a Városmajorban, füsttel, brutál basszussal, igazi hip-hoppal beoltva. Egy ingyenes és egész napos szabadtéri hepaj, VIP-jegy, backstage és multi-szponzorok nélkül.

Facebook-esemény

SUP jóga a tavon // Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó

Augusztusban is hódít az egyre népszerűbb mozgásforma, a SUP jóga! A nyár utolsó hónapjában szerdánként tesztelhetitek egyensúlyérzéketeket, miközben a deszkákon egyensúlyoztok és élvezitek a Városligeti csónakázótó hullámait.

Tovább a Facebook-eseményre

Minek & Minich // Dürer Kert

Tilos Rádió rezidensek a Kertben: Minek és Minich 18 órától pörgeti a lemezeket a Dürer Kertben.

Tovább az eseményre

Salsa Matiné // Gozsdu udvar

Egy kimerítő napot mivel mással lehetne megkoronázni, mint egy pörgős salsázással? A különböző stílusok a klasszikus és modern salsában keveredve, jó hangulattal fűszerezve kínálnak felejthetetlen élményt augusztusban minden szerda este.

Tovább a Facebook-eseményre

Mozi a Bikás parkban: Megáll az idő

Filmezzetek a csillagos ég alatt a Bikás parkban: augusztus 20-án 20.30-tól Gothár Péter filmje a Megáll az idő kerül a vászonra. Emellett országtorta és újkenyér kóstolóval is várnak.

Facebook-esemény

Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2025. augusztus 21.)

Sződligeti Opera Gála és Kulturális napok

Hatodszorra is felcsendülnek a legszebb áriák Sződligeten! A Duna-parti festői településen idén augusztusban ismét a hazai operaélet sztárjai varázsolják el a közönséget, jól ismert és közkedvelt áriákkal. A házigazda ezúttal is Ókovács Szilveszter lesz, hiszen a Magyar Állami Operaház főigazgatója maga is Sződligeten él. A gála ingyenes, a hangulat pedig garantáltan emelkedettnek ígérkezik!

Facebook-esemény

István, a király // Gödöllői Királyi Kastély

A Gödöllői Királyi Kastély parkja augusztus 21-én egyedülálló zenei kuriózumnak ad otthont: a meseszép helyszínen ezúttal az István, a király legendás rockoperájának koncertváltozatát élvezhetjük! Országszerte már több mint 200 ezren tekintették meg a látványos produkciót – a darab hangos sikere most pedig végre Gödöllőre is elér.

További infók

Marcus Lee Trio a Fülesben

Eged Márton basszusgitáros 2024-ben hozta létre önálló jazz-fusion zenekarát, amiben kimagasló zenésztársaival hívja életre remek hangulatú, egyéni hangvételű zenei világát. Saját szerzeményein keresztül kalandozik a jazz világában, groovey, funk, soul és a hagyományos jazz zenei stílusjegyeket érintve.

Tovább az eseményre

Bobby Peru és Nyugiöcsi a Hunniában

A Bobby Peru zenekar a 2000-es évek underground zenei világát idézi meg, vegyítve azt a populáris rock elemeivel. Sajátos energiája átjárja a koncert közönségét. Előttük a Nyugiöcsi klezmer, ír-kelta, karibi és angol-amerikai számok magyar nyelvű feldolgozásaival vár titeket.

Tovább az eseményre

Táncház a szabadban // Magyar Zene Háza

Idén nyáron is ingyenesen járhattok táncházba a Magyar Zene Házába, ahol ráadásul nagyszerű koncertek is járnak a tánctanítás mellé. Augusztusban a fantasztikus Tempó Zenekar nótáira pöröghettek és foroghattok, élvezve a nyár utolsó napjait.

Tovább a Facebook-eseményre

Pure Lust x VégrePéntek // Pontoon

Két crew, egyetlen éjszaka: a budapesti underground ikonikus sorozata, a több mint 15 éve lüktető VégrePéntek! és a Duna-part vibráló hangulatmesterei, a Pure Lust rezidensei most egyesítik erejüket a Pontoon plexifala mögött.

Tovább az eseményre

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. augusztus 22.)

Nyáresti Táncházak Szabó Marci és barátaival // Várkert Bazár

Hagyományőrző programra invitál a Várkert Bazár, ahol augusztusban két estén is táncra perdülhettek a különböző tájegységek dallamaira Szabó Marci és barátainak előadásában. Amellett, hogy csodálatos kilátás nyílik a helyszínről a pesti oldalra és a Dunára, korosztálytól függetlenül érezhetitek jól magatokat és sajátíthatjátok el a magyar néptánc fortélyait.

Tovább a Facebook-eseményre

Filmzenekoncert a Szentendrei Skanzenban

Filmrajongók, figyelem: augusztus 22-én a Szentendrei Skanzen is Hollywood legfényesebb zenei csillagaitól lesz hangos! Kedvenc filmjeink fülbemászó dallamait a Duna Szimfonikus Zenekar előadásában, Horváth Gábor karmester vezényletével hallgathatjuk meg a kihagyhatatlan est során, 20 órától. Felcsendülnek A Keresztapa, az Aladdin, a Pókember, a Harry Potter, a Schindler listája és még megannyi kasszasiker ikonikus betétdalai – mozi helyett most irány Szentendre!

Facebook-esemény

Fekete Jenő és a Banda // Renegade Tattoo & Blues Bar

Fekete Jenő Emerton díjas előadó. Az amerikai blues zene gyökereit, folklór hagyományait ápoló zenész, aktív résztvevője a hazai és külföldi fesztiváloknak, kluboknak immáron négy évtizede. Az est folyamán blues klasszikusok mellet saját dalok is helyet kapnak.

Tovább az eseményre

Csókolom // Barlang Kert, Szentendre

A nyolcvanas-kilencvenes évek undergroundjának legendás zenekara a szentendrei Barlang kertjében.

Tovább az eseményre

VHS Legendák: meglepetés vetítés hangalámondással // Bem Mozi

A sorozat első szezonját egy igazán büntető meglepetéssel zárja a Bem Mozi. Egy ebben a szezonban még nem vetített film várható a szokásosan borzasztó és egyben legendás magyar hangalámondással.

Tovább az eseményre

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. augusztus 23.)

Galaxy Fesztivál // FMK

Készülj fel az év legnagyobb Sci-fi eseményére! Ha mindig is arról álmodtál, hogy egy napra te legyél a Millennium Falcon pilótája, egy Jedi mester tanítványa, vagy épp a galaxis őrzőinek új tagja, akkor augusztus 23-án a Galaxy Fesztiválon a helyed!

Tovább az eseményre

Péter konyhája – Köszönet ebéd // Bike Maffia Farm és Kultúrtér

Péter szívmelengető hangja talán a ti fületekben is vissza-visszacseng a Szállóige 2 című, Budapest Bike Maffia által készített, Youtube-on is elérhető filmből. Augusztus 23-án, a korábban Gundel-szakácsként tevékenykedő Péter 70 adag csülkös bablevessel és pehelykönnyű palacsintával vár mindenkit a Bike Maffia Farmján, de egy egyórás beszélgetésre is invitál, ahol beszámol majd ételekről, élményekről, emlékekről és a fel-felcsillanó reményről.

Tovább a Facebook-eseményre

Miniszobrok budai sétája // Döbrentei tér

A fővárosban lépten-nyomon miniszobrokra bukkan az ember, azt azonban már kevesen tudják, hogy mi is az apró műalkotások funkciója, milyen elképzelés áll a helyszínválasztás mögött vagy hogy melyik külföldi városban van a Duna-parti miniatűrök életnagyságú mása. A séta során többek között ezekre a kérdésekre kaphattok választ, de számos érdekességet is megtudhattok augusztus 23-án, a Miniszobrok budai sétáján.

Tovább a Facebook-eseményre

Füstölgő Fesztivál // Zebegény

Idén hetedszerre rendezi meg a zebegényi Füstölgő Sarok BBQ a zenés mini gasztrofesztiválját a dombon. Lobbannak a szmókerek, izzanak a sütők, a legfinomabb ételek aznap a parázsról kerülnek le! Izgalmas ízekkel, naplementés élő zenével koronázhatjuk meg a nyárvégi gasztrokalandozást.

Facebook-esemény

Alice Csodaországban cirkusz-show // Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Mindannyiunk kedvence, az Alice Csodaországban cirkusz-show keretein belül elevenedik meg augusztus 23-án a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Lewis Caroll kalandos meséjét ezúttal egyedülálló multimédiás showként tekinthetitek meg. Érkeznek a leghíresebb karakterek – a Kerge Nyúl, a Bolondos kalapos, a Szív Királynő és persze Alice is. A látványos est során nemzetközileg elismert művészek varázsolják el tánccal, akrobatikával és cirkuszművészettel a nagyérdeműt.

Tovább a Facebook-eseményre

Keep Floyding: That Cat’s Something I Can’t Explain // Vasmacska KávéZoo

Egy rendhagyó Keep Floyding koncert a Pink Floyd korai, pszichedelikus világában, ahol a Saucerful of Secrets dalai és a legendás UFO Club hangulata töltik meg a boltíves pincét – ritka zenei csemegék, csak a legelkötelezettebb Floyd-rajongóknak.

Tovább az eseményre

Szűcs Antal Gábor szólóestje a Wasserben

Augusztus 23-án egy igazi élő legenda érkezik a Wasserbe: Szűcs Antal Gábor, a Skorpió és a Dinamit gitárosa, a magyar rocktörténet megkerülhetetlen alakja egy bensőséges, akusztikus szólóesttel ajándékoz meg titeket a Duna partján. Egy este, ahol a dalok és a történetek egybeforrnak.

Tovább az eseményre

Bérczesi Robi szólóestje a Dürer Kertben

Szellemüljetek át Robival a hiperkarma, a BioRoBoT vagy akár a saját szólóprojektjeiből származó dalcsokorral – mindezt lecsupaszított és nyers formában, a Duna hömpölygő csendje mellett.

Tovább az eseményre

Terézvárosi nyár – Kertmozi minden szombaton // Hunyadi tér

Szombat esténként érdemes szabaddá tenni magatokat, hiszen jobbnál jobb filmklasszikusok és az idei év újdonságai várnak benneteket a Hunyadi téri kertmozi mozivásznán. Az ingyenes mozizás élményét olyan filmet teszik felejthetetlenné augusztusban, mint A tanú, a Jumanji, Az ördög Pradát visel vagy a Hogyan tudnék élni nélküled?

Tovább a Facebook-eseményre

The Doors 60th anniversary Hobóval // STENK

A The Doors zenekar idén nyáron 60 éves. Az évfordulót augusztus 23-án szombaton, a STENK-ben ünnepelhetitek meg.

Földes László HOBO és Menszátor Héresz Attila lesz a 33 éves Doors Emlékzenekar frontembere.

Tovább az eseményre

Boban Marković x Söndörgő x Góbé koncert // Budapest Park

Augusztus végén a leghíresebb szerb trombitás, Boban Marković és zenekara felszabadító örömzenéjükkel perdítik táncra a közönséget, míg a 30 éves Söndörgő, délszláv ihletésű hangzásával és innovatív stílusával emeli az est fényét. A koncertet a Góbé zenekar nyitja, akik friss lendülettel, népdalokat modern és klasszikus zenei elemekkel ötvözve teremtik meg az este hangulatát.

Tovább a Facebook-eseményre

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. augusztus 24.)

Gardrób Közösségi Vásár // Zsiráf Pest

Augusztus 24-én ismét megtölti élettel és jobbnál jobb ruhákkal és kiegészítőkkel a Zsiráf Pestet a Gardrób Közösségi Vásár. A 12 és 16 óra között megrendezésre kerülő vásáron szabadtéren válogathattok majd a jobbnál jobb portékák között.

Tovább az eseményre

Meg se kínáltak // 6szín

Még meg sem írta a könyvet, Bödőcs Tibor már tudta, hogy Thuróczy Szabolcs fogja életre kelteni Oszkárt, hiszen a karakter a kezdetektől fogva az ő hangján szólalt meg a fejében. A Meg se kínáltak a színész sziporkázó játékával, nevetéssel és sírással átszőtt kocsmaáriáként elevenedik meg a 6szín színpadán. A történet karcos világa néhol nosztalgikusan költői, néhol sokkolóan ismerős képekben, Keresztes Tamás rendezésében és Enyedi Éva interpretációjában gondolkodtat el, nevettet meg és kapcsol ki az augusztusi estén.

Bővebb infó és jegyvásárlás

Casablanca // Bem Mozi

A filmklasszikus Humphrey Bogarttal, Ingrid Bergmannal a Bem Mozi vásznán.

Tovább az eseményre