Sztárokat felvonultató legendás rockopera érkezik Gödöllő mesés kastélyának parkjába

A Gödöllői Királyi Kastély parkja augusztus 21-én egyedülálló zenei kuriózumnak ad otthont: a meseszép helyszínen ezúttal az István, a király legendás rockoperájának koncertváltozatát élvezhetjük! Országszerte már több mint 200 ezren tekintették meg a látványos produkciót – a darab hangos sikere most pedig végre Gödöllőre is elér. (x)

István, a király
Fotó: Gödöllői Királyi Kastély

Mindannyiunk kedvence, a Szörényi Levente – Bródy János mesterduó által jegyzett ikonikus mű koncertként elevenedik meg: monumentális látványvilággal és természetesen a rockopera legismertebb slágereivel.

István, a király
Fotó: Gödöllői Királyi Kastély

A produkció alapjául Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája szolgált, a különleges zenés élmény rendezője és producere pedig nem más, mint Feke Pál! A népszerű művész természetesen a magyar zenei és színházi élet krémjét kérte fel, hogy együtt varázsoljanak lélegzetállító jeleneteket a színpadra.

Az István, a király koncertjének fellépői között olyan nevek szerepelnek, mint Dolhai Attila, Novák Péter, Malek Andrea, Szomor György, Vágó Bernadett, Serbán Attila, Herczeg Flóra és természetesen Feke Pál.

István, a király
Fotó: Gödöllői Királyi Kastély

És ez még nem minden: a részvétel ingyenes, ám lehetőség nyílik arra, hogy adományunkkal a Gödöllő testvérvárosában, Beregszászon élők magyar nyelvű oktatásának fejlesztését támogassuk! A közönség így a zenés kikapcsolódás révén még egy nemes ügy mellé is állhat.

A produkció 21 órás kezdettel, közel 80 percen át nyújt egyedülálló kulturális élményt kicsiknek és nagyoknak – ha már láttátok, azért, ha pedig még nem, akkor azért vegyétek az irányt a Gödöllői Királyi Kastély felé augusztus 21-én! Esőnapra augusztus 25-én kerülhet sor.

Az esemény fővédnöke Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Az előadásról további információt a Gödöllői Királyi Kastély weboldalán ide kattintva találtok.

Az MVM Zenergia jubileumi gáláján is jó ügy mellé állhattok:

Elemi erÅk talÃ¡lkoznak a jubileumi MVM ZENERGIA jÃ³tÃ©konysÃ¡gi gÃ¡lakoncertjÃ©n
Elemi erÅk talÃ¡lkoznak a jubileumi MVM ZENERGIA jÃ³tÃ©konysÃ¡gi gÃ¡lakoncertjÃ©n

EgyedÃ¼lÃ¡llÃ³ zenei Ã©s vizuÃ¡lis Ã©lmÃ©nnyel vÃ¡rja a mÅ±vÃ©szet kedvelÅit a jubileumi MVM ZENERGIA jÃ³tÃ©konysÃ¡gi gÃ¡lakoncertje.

Funzine Funzine