Sztárokat felvonultató legendás rockopera érkezik Gödöllő mesés kastélyának parkjába

A Gödöllői Királyi Kastély parkja augusztus 21-én egyedülálló zenei kuriózumnak ad otthont: a meseszép helyszínen ezúttal az István, a király legendás rockoperájának koncertváltozatát élvezhetjük! Országszerte már több mint 200 ezren tekintették meg a látványos produkciót – a darab hangos sikere most pedig végre Gödöllőre is elér.

Mindannyiunk kedvence, a Szörényi Levente – Bródy János mesterduó által jegyzett ikonikus mű koncertként elevenedik meg: monumentális látványvilággal és természetesen a rockopera legismertebb slágereivel.

A produkció alapjául Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája szolgált, a különleges zenés élmény rendezője és producere pedig nem más, mint Feke Pál! A népszerű művész természetesen a magyar zenei és színházi élet krémjét kérte fel, hogy együtt varázsoljanak lélegzetállító jeleneteket a színpadra.

Az István, a király koncertjének fellépői között olyan nevek szerepelnek, mint Dolhai Attila, Novák Péter, Malek Andrea, Szomor György, Vágó Bernadett, Serbán Attila, Herczeg Flóra és természetesen Feke Pál.

És ez még nem minden: a részvétel ingyenes, ám lehetőség nyílik arra, hogy adományunkkal a Gödöllő testvérvárosában, Beregszászon élők magyar nyelvű oktatásának fejlesztését támogassuk! A közönség így a zenés kikapcsolódás révén még egy nemes ügy mellé is állhat.

A produkció 21 órás kezdettel, közel 80 percen át nyújt egyedülálló kulturális élményt kicsiknek és nagyoknak – ha már láttátok, azért, ha pedig még nem, akkor azért vegyétek az irányt a Gödöllői Királyi Kastély felé augusztus 21-én! Esőnapra augusztus 25-én kerülhet sor.

Az esemény fővédnöke Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Az előadásról további információt a Gödöllői Királyi Kastély weboldalán ide kattintva találtok.

