7 nagyszerű hely Budapesten, ahol a szülinapi gyerekzsúr garantáltan emlékezetes lesz

Ki ne szeretné a legjobb születésnapi zsúrt szervezni a gyerekének? Ha úgy döntünk, hogy a buli külső helyszínen kerül megrendezésre, számos opció közül választhatunk – összegyűjtöttünk néhány, különböző érdeklődési köröket lefedő lehetőséget.

Csodák Palotája

Varázslatos, a legkisebbektől a kamaszokig több korosztálynak is élvezetes szülinapi élmény a Csodák Palotájában: a háromórás program résztvevőire három órán át tartó kaland vár a komplexum felfedezésekkel teli termeiben, ahol minden játék és eszköz új élményt kínál. A vendégek kipróbálhatják a fakírágyat, elmerülhetnek a tükörlabirintusban, megörökíthetik magukat a repülő tükörképpel, kísérletezhetnek a Richter Gedeon laborban, majd a Tudományos Show látványos pillanataival zárhatják a napot. Emellett terített asztal, nasi, szörp és sok nevetés vár mindenkire – ráadásul az ünnepelt és két felnőtt a Csopa vendége lesz.

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

Miamor Rómaim

November 13-tól új szintre emelkednek a szülinapi élmények a Rómain: a Miamorban idén év végén minden csúszik és gurul – persze a legjobb értelemben. A gyerekekre igazi téli csodavilág vár Budapest egyik legjobb rendezvényhelyszínén, ahol többek között jégpályán korcsolyázhatnak, majd mini járművekkel száguldozhatnak a vidám kicsikocsi parkban. A szülinapi csomagok játékosak, biztonságosak és 100%-ban gyerekbarátok – a jókedv garantált, a szülők pedig hátradőlhetnek egy forró ital mellett. Addig viszont nem érdemes késlekedni, mert a foglalások folyamatosan telnek be a legjobb időpontokra.

1031 Budapest, Római part 47. | Weboldal

Minipolisz

A tematikus helyszín – a Western vagy a Provence – kizárólagos használhatát biztosítja a Minipolisz a szülinapos rendezvényeknek, amelyeken a 3–12 éves korosztályba tartozó gyerekeknek különleges élményben lehet részük: néhány órára játékos formában a felnőttek bőrébe bújhatnak. Ünnepelhetnek fodrászként, postásként, autószerelőként és világsztárként – a szülinapos pedig akár be is jelentheti élete nagy napját, mint a MiniPolisz műsorvezetője.

1061 Budapest, Király utca 8–10. | Weboldal

Csodavár Játszóház

Ha igazán klasszikus, játszóházas tematikában gondolkodunk, kitűnő választás a Csodavár, amely 160 négyzetméternyi területen változatos, egyedi fejlesztésű játékokkal és fejlesztő eszközökkel kalauzolja Csodavilágba a résztvevőket, akik léghajót, tengeralattjárót és időgépet vezethetnek, vagy épp találkozhatnak a víz és a levegő különleges lakóival. Az előzetes foglalást minimum két héttel az esemény előtt szükséges leadni.

1158 Budapest, Árvavár utca 1–3. | Weboldal

Campona KockaPark

A legóbarátok paradicsomában a lenyűgöző interaktív kiállítás mellett akár születésnapok lebonyolítására is lehetőség nyílik, ahol szépen feldíszített különterem fogadja az ünneplőket. A tematikus születésnapi témát közösen választjuk ki – népszerű opció például a Disney, a Harry Potter vagy a vonatok –, utána pedig nem kérdés, hogy önfeledt szórakozás és kifulladásig tartó játék veszi kezdetét a legókockák között.

1222 Budapest, Nagytétényi út 37–43. | Weboldal

Cyberjump Buda Trambulin Park

Nem véletlenül örvend évek óta hatalmas népszerűségnek a gyerekek és kiskamaszok körében a Cyberjump őrületes trambulinparkja, ahol a különböző ugrálós játéklehetőségeknek tényleg csak a fantázia szabhat határt. Aligha lehet intenzívebb zsúrt elképzelni másik helyszínen, ráadásul a foglalás és a szülinapi csomag részleteit rugalmasan állíthatjuk össze az egyéni igényeknek megfelelően.

1117 Budapest, Hengermalom út 19. | Weboldal

Budapest Garden

Számos opció várja az ünneplő gyerekeket a Budapest Gardenben is, ahol október végéig nagyszerű szabadtéri programokkal megspékelt zsúr tartására van lehetőség, míg novembertől fűtött beltéri helyszínen zajlik a mulatság. Végig profi animátor gondoskodik a résztvevőkről, akik különböző társasjátékok mellett kipróbálhatják az íjászkodást vagy a cornhole-t. Sőt, akár tematikus, kalandokban és tanulásban gazdag tűzoltós szülinap tartására is van lehetőség.

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125. | Weboldal

Egy közös szabadulószoba is remek kikapcsolódás lehet: