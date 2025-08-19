Minden a 2025-ös augusztus 20-i tűzijátékról Budapesten: időpont, helyszínek, időjárás

Rengeteg embert vonz az augusztus 20-i tűzijáték Budapesten, amely 2025-ben is felejthetetlen pillanatokat ígér a fővárosba érkező közönségnek. Összegyűjtöttünk minden hasznos információt, amit érdemes tudni a látványos ünnepi showról: hol lesz, mikor lesz, milyen időjárás várható, honnan érdemes nézni.

Mikor kezdődik és hol lesz a tűzijáték 2025-ben Budapesten?

2025. augusztus 20-án, este 9 órai kezdettel Magyarország ismét megrendezi a nemzeti védjeggyé vált gigantikus tűzijáték-show-t, a Tűz és Fények játékát, mely 5 km hosszú Duna-menti szakaszon, a Margit-szigettől a Petőfi hídig kápráztatja el a látogatókat. A számtalan pirotechnikai effektet felvonultató, dramatizált előadás a megszokott módon, történetmesélő elemekkel, valamint fényfestéssel, fény-és lézershow-val és egy különleges, eddig sosem látott méretű drónshow-val egészül ki – olvasható a szentistvannap.hu-n.

Honnan nézzük az augusztus 20-i tűzijátékot 2025-ben?

Folytatódik a tavalyi koncepció

A tavaly megkezdett Az öreg pásztor meséje elnevezésű koncepció folytatódik – a mese ezúttal a Szent István király megkoronázásától az uralkodó szentté avatásáig tartó eseményeket eleveníti fel. Felbukkan benne Gizella királyné, az áruló Orseoló Péter, és a lovagkirály, Szent László legendás alakja is. A füstszünetekben elhangzó, elbeszélő narrációt drámai nagyzenekari feldolgozások egészítik ki, megszokott módon a magyar zenetörténet közismert dallamaival, klasszikus zenészekkel és népi szólistákkal, de az egyik különleges tételben közreműködik napjaink egyik legnépszerűbb zenekara, a Bagossy Brothers Company művészei is.

Fényfestés és drónjáték is lesz

A történetet vizuálisan kiegészíti majd a magyar animáció nagy korszakát idéző fényfestés is, mely a Parlament felületén és a Lánchíd pilonjain jelenik meg. A közel félórás show egy minden eddiginél nagyobb szabású drónjátékkal zárul, melyet az előadás területének két pontján is élvezhetnek a nézők.

Milyen időjárás lesz augusztus 20-án?

Augusztus 20-án egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre számíthatunk élénk déli, délnyugati széllel. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. A nap második felében azonban nyugat felől már vastagabb felhőzet érkezik fölénk, és kora estétől az ország északnyugati felén már növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, de éjfélig még összességében kevés helyen fordulhatnak elő azokban a megyékben is, ahol figyelmeztetés van érvényben zivatarra. Ezek a megyék: Somogy, Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest és Nógrád – írja Facebook oldalán a HungaroMet.

