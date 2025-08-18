Íme a legjobb programok a Balaton partján az augusztus 20-i héten

A Balaton partja egész nyáron egy kincsesláda, ha kikapcsolódási lehetőségekről van szó, de ezen a héten még több izgalomra számíthattok, hiszen szerdán az államalapítást ünnepeljük. Varázslatos tűzijátékok, koncertek és hagyományőrző programok sora vár augusztus 20-án!

Zenefüred –Charlie koncert// Balatonfüred (2025.augusztus 18.)

Ismét dübörög a Zenefüred koncertsorozat a Balaton egyik legnépszerűbb városában, Balatonfüreden, ahol a hazai könnyűzenei élet elismert előadói adnak koncertet augusztus folyamán. Augusztus 18-án, hétfőn a 77 éves énekes, Charlie életművének dalai varázsolják el a zenekedvelő közönséget.

Hungarian Brass Rézfúvós Együttes // Tihany (2025. augusztus 18.)

A Koncertek Tihanyban programsorozat egyik gyöngyszeme a Hungarian Brass Rézfúvós Együttes, akik augusztus 18-án adnak koncertet a Tihanyi Bencés Apátsági Templomban. A gyönyörű épület és a klasszikus zene egyvelege mindenkit elvarázsol. Felcsendülnek majd olyan neves zeneszerzők művei, mint Händel, Bach és Debussy.

Lépcsőmesék – A bátor kis papagáj // Siófok (2025. augusztus 19.)

Rendkívül kedves programmal készül a gyermekeknek a siófoki BRTK Könyvtár augusztus 19-én. A Lépcsőmesék keretében A bátor kis papagáj története elevenedik meg egy papírszínházas előadás során, amelyet az apróságok, a nagyobbacskák és az egészen nagyok a könyvtár lépcsőjéről tekinthetnek meg. Az előadást követően pedig kézműves foglalkozással várják a közönséget.

Sun & Moon – Öböl Piknik // Balatonfüred (2025. augusztus 19.)

A Sun & Moon – Öböl Piknik egy különleges zenei utazásra invitál a Balaton partján. A Balatonfüred és Csopak között húzódó Kerekedi-öböl mellett a napszakok, illatok, fények változásaihoz idomulva élhettek át egy igazi zenei katarzist, amit Justrice, George Jr. és Lendon hoz el nektek.

Csigatempó babatúra // Veszprém (2025. augusztus 19.)

A kis apróságok szeretik önállóan felfedezni a világot, ennek fényében került megszervezésre az augusztus 19-i babatúra, amelynek lényege a gyermekek tempójára lelassulni, így nekik is lesz idejük kavicsokat, leveleket gyűjtögetni és megcsodálni a természetet. A remek baba-mama programra elsősorban járni tudó gyermekes családokat várnak, de a kisebbeket is szeretettel fogadják babakocsiban vagy az édesanyjukra kötve.

Salföldi élménynap (2025. augusztus 19.)

Lebilincselő csikós bemutatók, kézműves foglalkozások, szamársétáltatás és egyéb izgalmas programok várják a vendégeket augusztus 19-én a Salföldi Majorban.

Augusztus 20-i programok a Balatonnál:

Tűzijátéknéző hajók a Balaton körül // több helyszínen (2025. augusztus 19-20.)

A Bahart jóvoltából is lehetőségetek nyílik a Balaton vizéről megcsodálni a Szent István napi tűzijátékok fényes táncát az égen. A 19-én és 20-án indított sétahajók és chill hajók 8 balatoni városból indulnak, így biztosan megtaláljátok a hozzátok legközelebb eső programot. Augusztus 19-én Badacsonyból és Balatonboglárról, augusztus 20-án pedig Balatonfüred, Keszthely, Fonyód, Balatonlelle, Balatonföldvár és Siófok kikötőiből indulnak a járatok, amelyek fedélzetén egy pohár frissítő pezsgővel fogadnak titeket.

Bor és Kenyér Ünnepe // Siófok (2025. augusztus 19-23.)

Siófok színes, ingyenes ünnepi programokat kínál az augusztus 20-i héten! Koncertek sokasága várja az érdeklődőket augusztus 19. és 23. között. Fellép: Peter Srámek és Zenekara, Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, Bikini, László Attila, Anna and the Barbies, Kormorán, Chameleon, The FreakEnd valamint a Blokk Együttes és barátai, augusztus 20-án ünnepélyes kenyérszentelés, tűzijáték, néptánc bemutató színesíti az Államalapítás Ünnepét. Az izgalmas programok mellett hagyományőrző bemutatók, valamint kézműves és gasztrovásár vár kicsiket és nagyokat a nyár fővárosában!

Zenefüred – Peter Šrámek koncert // Balatonfüred (2025.augusztus 20.)

A balatonfürdei Zenefüred koncertsorozat kereteiben a szlovák származású, csodás hanggal rendelkező Peter Šrámek is fellép augusztus 20-án, nem más, mint Zámbó Jimmy dalait énekelve.

Szent István napi ünnepi programok // Veszprém (2025. augusztus 20.)

Augusztus 20-án Veszprém városában is számtalan érdekes és szórakoztató program vár, kezdve a zenés előadásoktól a lenyűgöző kiállításokon, kincskeresésen, koncerteken át egészen a solymász- és íjászbemutatókig. Persze, az államalapításának ünnepének elmaradhatatlan programja, a kenyérszentelés és szelés is része a napnak.

Fogathajtó bajnokság a Szántódpusztai majorságban (2025. augusztus 20.)

Idén augusztusban is patadobogástól lesz hangos a Szántódpusztai Majorság! A Fogathajtó bajnokságon páratlan pompában, történelmi épületek között csapnak össze fogathajtók és paripáik. A verseny izgalmai mellett ráadásul kézműves foglalkozások, vásári portékák, hagyományőrző programok és állatsimogató is várja a lelkes látogatókat. Magyar történelem, lovaskultúra, és minden, amitől tetőfokára hág a hangulat!

Augusztus 20. a 2HA birtokon // Hegymagas (2025. augusztus 20.)

Minden év augusztus 20-án egy napra megnyitják a birtokot – lehet menni borozni, pezsgőzni, panorámát bámulni, és kivételesen lehet a medencébe is ugrálni.

Ünnepi koncert: Király Ádám zongoraművész és barátai – Szalmabála-koncertek // Balatonalmádi (2025. augusztus 20.)

2025. augusztus 20-án este 8 órakor a zene nyelvén ünnepelhettek Király Ádámmal Balatonalmádiban, a Szalmabála-koncertek különleges helyszínén.

Tűzijátéknéző hajó // Balatonfüred (2025. augusztus 20.)

Balatonfüred sem marad csodálatos tűzijáték nélkül az államalapítás ünnepén. Mi sem lehetne jobb élmény, mint a Balaton vízéről végignézni, ahogy az égbe lövik az ezernyi színt, s közben egy hajó fedélzetén pezsgőt szürcsölve másfél órán keresztül csodálni a környező települések tűzijáték kavalkádját?

Bëlga // Bánya Kert, Salföld (2025. augusztus 20.)

Szerelmes vagyok, Készüljél fel a hangulatra!, Azabaj, Gyúrni kéne, Benzinkút, Bélabál, Gérvágó és Fizetésnap, Királyok a házban – vagyis a Bánya Kertben 2025. augusztus 20-án Bëlga koncert!

Augusztus 20. ünnepi séta // Veszprém (2025. augusztus 20.)

Szent István ünnepén egy különleges veszprémi sétán vehettek részt. Fedezzétek fel a város történelmi arcát, ahol minden utca, tér és épület egy-egy fejezetet mesél el az államalapítás örökségéből.

Kenyérünnep a kastélykertben // Veszprém (2025. augusztus 20.)

Veszprém gyulafirátóti városrészén található Kastélykert Közösségi Térben közösségi kenyérsütést rendeznek augusztus 20-án. A résztvevők egy kenyérsütő versenybe csöppenhetnek, amit aztán egy „gyüttment buli”-val koronázhatnak meg a nap végén. Zene, tánc, kenyérszentelés és közös szelés és gyermekeknek interaktív programok teszik felejthetetlenné ezt a napot.

Magyarország születésnapja a Pipó várkastélyban // Ozora (2025. augusztus 20.)

Reneszánsz pompával kecsegtet a festői Pipo vár: a Borbála Szépségszalonban természetes alapanyagokból készülnek majd a korabeli kozmetikumok, a látogatók pedig ruhapróbával és kvízekkel merülhetnek el a korszak izgalmaiban. Az időutazás taktikai szabadulós játékkal lesz teljes – most megtudhatjátok, kinek forognak leggyorsabban az agytekervényei!

Nemzeti Ünnep a Fenékpusztai Majorságban (2025. augusztus 20.)

Izgalmas tárlatvezetés idézi meg a magyar csikósok, gulyások világát és a híres Festetics-ménes történetét: a Fenékpusztai Majorság idén ünnepi kalandok sokaságával teszi emlékezetessé hazánk születésnapját. Interaktív bemutató repíti Bizánc korába a látogatókat, fegyverekkel, harcmodorokkal és látványos formációkkal – pont, ahogy azt kell. Persze, kézműves foglalkozásokból, ügyességi játékokból és családi kvízekből sem lesz hiány!

Fényfestéses kerti séta a Folly Arborétumban // Badacsonyörs (2025. augusztus 20.)

A Folly Arborétum területén számos helyen látványos fényjátékkal találkozhattok. A változatos színeknek és fényanimációknak köszönhetően összesen 8 helyszínen kelnek új életre a növények, a kert ikonikus fái és elevenednek meg a kültéri műalkotások, térelemek. A fényjátékot bemutató kerti sétát holdfénytúrával ötvözik, melynek során bejárhatjátok az alkonyi sötétségbe burkolódzó, csillagfényes kertet – kicsit másképp, mint a nappali világosságban.

Tűzijáték a Balaton felett élőzenével // Tihany (2025. augusztus 20.)

Talán nincs is jobb program augusztus 20-ára, mint a tihanyi Echo Étterem panorámás teraszáról nézni, ahogy a környező településeken fellövik a tűzijátékokat, amelyek csodás színei táncot járnak a sötét égbolton. Élvezve a mesés látványt egy fenséges vacsorában lehet részetek és isteni balatoni borokat szürcsölgethettek.

Nemzeti Ünnep a Püspöki Palotában // Sümeg (2025. augusztus 20.)

A barokk palota ünnepi programkínálatát különleges tárlatvezetések, szabadulószoba, kiállításmegnyitó és hangulatos esti élmények színesítik. Amikor pedig leszáll az éj, mindezt az épület homlokzatára vetített 3D fényjáték és a tűzijáték koronázza majd meg. Pont, ahogy azt augusztus 20-án kell!

Strand Fesztivál // Zamárdi (2025. augusztus 20-23.)

Szent István királyunk koronázásának napján elstartol a Strand Fesztivál és egy őrületes bulival és hatalmas tűzijáték show-val ünnepli meg ezt a jeles alkalmat. A móka azonban nem korlátozódik csupán egy napra, augusztus 20. és 23. között a legnagyobb hazai előadóművészek koncertjein vehettek részt és tombolhatjátok ki magatokból a nyár összes feszültségét.

Halász Judit koncertje // Balatonboglár (2025. augusztus 21.)

„Ez a nap más, mint a többi…” – hiszen a Kultkikötő 20 éves. Ezt a kerek évfordulót szeretnék Halász Judittal és kicsikkel, nagyokkal együtt ünnepelni. A különleges alkalmon Halász Judit legnépszerűbb dalaiból hallható válogatás.

Ivan & The Parazol // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2025. augusztus 22.)

Az Ivan & The Parazol egy anomália. Már-már kult rockzenekar Magyarországon, pedig még csak a harmincas éveik elején járnak. A budapesti középiskolás és zeneiskolás barátok az ország egyik legismertebb bandája, akik már három generáció rajongóit nyerték meg. Vonzerejük egyszerű: kelet-európai szorongás és düh keveredik a vintage nyugati parti bohém stílussal.

Electric Beach Festival // Siófok (2025. augusztus 22.)

Augusztus 22-én a Siófoki Plázson Matt Sassari zenei előadását tekinthetitek meg, aki kétségkívül jelenleg az underground zenei színtér egyik legizgalmasabb alakja. Emellett vendégként fellép Nigel Stately, Chrstphr, Antique és Gabriel Dancer is.

Kaláka együttes // Tihany (2025. augusztus 22.)

A Koncert Tihanyban programsorozat keretein belül augusztus 22-én, pénteken a Kaláka együttes ad koncertet a Tihanyi Bencés Apátság déli teraszán 18:00 órakor. A vidám dallamaik egyaránt szólnak kicsiknek és nagyoknak, így nem érdemes kihagyni!

Jazz & Wine // Csopak (2025. augusztus 23.)

Töltsetek el egy kellemes és nyugodt estét a St. Donat birtokon augusztus 23-án, ahol a belépés ingyenes, a borok ízletesek és a stresszt elengedve merülhettek el Balogh Sofi, jazz énekesnő gyönyörű énekhangjában.

Loveshake, az élet összeráz // Zamárdi (2025. augusztus 23.)

Különleges színpadi darab enged betekintést Szabó Győző és Rezes Judit színészek párkapcsolatába, amely során zenével, táncokkal, és humoros, mégis mélyen személyes történetekkel mesélnek közös életükről augusztus 23-án, a Zamárdi Kertmoziban.

A GRUND – vígszínházi fiúzenekar // Balatonboglár (2025. augusztus 23.)

A zenekar 2017. május elsején alakult, a Vígszínház 121. születésnapján adta első koncertjét. A zenekar tagjai mindannyian a Dés-Geszti-Grecsó: A Pál utcai fiúk című nagy sikerű zenés játék vígszínházi ősbemutatójának szereplői: Wunderlich József, Ember Márk, Zoltán Áron, Medveczky Balázs és a zenekarvezető: Fesztbaum Béla, akik most Balatonbogláron kápráztatják el a közönséget augusztus 23-án.

Nyár végi túra a Szent György-hegyen (2025. augusztus 23.)

A túra során megismerhetitek a hegy minden rejtett kincsét, feltárulnak a vulkanizmus nyomai és az itt élt emberek mindennapos élete is megelevenedik a szemetek előtt.

Cotton Club Singers – Mi30?! jubileumi nyárzáró koncert // Alsóörs (2025. augusztus 23.)

Ismét jeles jubileumhoz érkezett a Cotton Club Singers. 2025. március 30-án az Erkel Színházban rendezte meg Mi 30!? című koncertjét, ami az eddigi legkomolyabb összegzése volt az elmúlt harminc esztendőnek. Ezt a műsort augusztus 23-án láthatjátok Alsóörsön a Kultkikötő Amfiteátrumban, amin fellép: Kozma Orsi, Szűcs Gabi, Fehér Gábor és László Boldizsár, valamint a fúvósókkal kibővített Cotton Club Band.

Szombati termelői piac // Siófok (2025. augusztus 23.)

Ezen a héten szombaton is megnyitja kapuit Siófok-Sóstó kedvenc termelői gasztropiaca, melyet a gasztroőrülteknek feltétlenül útba kell ejteniük balatoni kiruccanásakor. Friss zöldségek, gyümölcsök, kézműves sajtok, kencék, savanyúságok, házi tojások, palánták és még olyan ínyencségek is, mint a frittata vagy a quiche is a kosaratokban landolhatnak, ha augusztus 23-án ellátogattok a Siócamping parkolójába.

Hedon piknik // Balatonvilágos (2025. augusztus 24.)

Készüljetek egy lazulós, ízekben és élményekben gazdag vasárnapra a Hedon udvarán! Augusztus 24-én fergeteges ételek és kedvezményes sörválaszték vár a piknik ideje alatt, majd az est zárásaként az AcouStone Duó zenéjére bulizhattok 18:00 és 22:00 óra között.

Rakonczai piano est a Karolina Kávéházban // Balatonfüred (2025. augusztus 24.)

Rakonczai Imre, magyar zeneszerző és lenyűgöző technikával rendelkező zongorista augusztus 24-én ismét elkápráztatja játékával közönségét az eleganciát sugárzó Balatonfüredi Karolina Kávéház & Koktélbárban. Az impozáns helyszín atmoszférája romantikus hangulatot kölcsönöz az estének, amelyet a Rakonczai Imre által játszott lágy dallamok tesznek feledhetetlenné.

