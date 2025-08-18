Hol kapható az ország tortája 2025-ben? – Íme a teljes lista!

Az ország tortája és az ország cukormentes tortája verseny győztese több mint 500 helyen kapható 2025. augusztus 19-től. Hogy hol? Cikkünkben megtalálható a cukrászdák teljes listája!

Magyarország Tortáját és a Magyarország Cukormentes Tortája verseny győztesét 2025. augusztus 19-től vásárolhatják meg Budapesten a Magyar Ízek Utcája rendezvény keretében a Várkert Bazár épületében (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.), valamint az alább letölthető listákban szereplő több mint 500 cukrászdában országszerte – olvasható a Magyar Cukrász Ipartestület oldalán.

Hol kapható az ország tortája 2025-ben (települések szerint):

Hol kapható az ország cukormentes tortája 2025-ben:

Az ipartestület felhívja a figyelmet arra, hogy a listákon szereplő cukrászdák csak augusztus 19-20-án készítik a tortákat bizonyosan, ezt követően a cukrászdákban kell érdeklődni, hogy kapható-e még a torta.

Az ország tortája 2025-ben

Július végén hirdették ki az idén 19. alkalommal megrendezésre kerülő Ország Tortája 2025-ös győzteseit. Ezúttal Balogh László és Kis Roland gyulai cukrászmesterek alkotása, a „DCJ Stílusgyakorlat” fantázianevű torta viselheti idén a Magyarország Tortája címet. A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt Kovács Alfréd, a váci Édes Vonal Cukrászda cukrásza nyerte „Álmodozó” fantázianevű kreációjával.

A 2025-ös versenyről

A 2025. évi versenyt „Dobostorta 140” témakörében hirdették meg, olyan új, kreatív torták nevezését várták, amelyek elkészítésénél legalább kettő csoportból egy-egy alapanyagot is fel kellett használni a nevezett tortáknál, a dobostorta alapanyagai mellett:

– a Kárpát-medencében őshonos fűszerek (pl.: kakukkfű, levendula, menta, zsálya, izsóp, lestyán, csombor)

– hungarikum pálinkák vagy a Kárpát-medence őshonos szőlőfajtáiból készült borok (pl.: barackpálinka, szilvapálinka, almapálinka, meggypálinka, borokból kéknyelű, furmint, hárslevelű vagy kadarka)

– őshonos magyar gyümölcsök (pl.: berkenye, kajszibarack, meggy, birs, őszibarack, alma, körte, cseresznye, szilva)

