Elbűvölő téli sétán csodálhatjuk meg a jégbe fagyott Dunát

A belvárosból tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető Szigethalomnál mesés sétát tehettek a Duna-parton.

Fotó: Tóth Zserald

Ha egy eldugottabb, kevésbé frekventált helyen tennétek hangulatos sétát a Duna-parton, irány Szigethalom, ahol egy igazi téli csodavilágban találhatjátok magatokat.

A Budapesttől egy karnyújtásra található területen könnyed sétát tehettek, a közösségi stégre merészkedve pedig közelről vehetitek szemügyre a jégbe fagyott Dunát, ha pedig szerencsétek van, még a parton totyogó kacsákat is megleshetitek.

Fotó: Tóth Zserald

A nyáron a vízi sportokat űzőktől hangos, télen tökéletes, csendes menedékként szolgáló Kis-Dunaként is emlegetett Ráckevei-Soroksári Duna-ága kiváló választás lesz, ha az egész családdal indulnátok útnak.

Miután pedig felfedeztétek a partot, felmelegedhettek a környéken található éttermek egyikében és meglátogathatjátok a Szigethalmi Családi Vadasparkot is.

Fotó: Tóth Zserald
A képeket a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-felületén tették közzé. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

Még több hangulatos fotó a téli csodavilágról:

Fotó: Tóth Zserald
Fotó: Tóth Zserald
Fotó: Tóth Zserald
Fotó: Tóth Zserald
Fotó: Tóth Zserald

A Majki-tónál is hangulatos téli sétahelyszín vár benneteket:

Hangulatos sétára invitál a téli csodavilágot megidéző tó partja Budapesttől nem messze
Hangulatos sétára invitál a téli csodavilágot megidéző tó partja Budapesttől nem messze

A tavasszal és nyáron virágokban pompázó, angolkerttel körülvett tó partja nemcsak a melegebb hónapokban kiváló úti cél.

Funzine Funzine