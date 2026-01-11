Elbűvölő téli sétán csodálhatjuk meg a jégbe fagyott Dunát

A belvárosból tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető Szigethalomnál mesés sétát tehettek a Duna-parton.

Ha egy eldugottabb, kevésbé frekventált helyen tennétek hangulatos sétát a Duna-parton, irány Szigethalom, ahol egy igazi téli csodavilágban találhatjátok magatokat.

A Budapesttől egy karnyújtásra található területen könnyed sétát tehettek, a közösségi stégre merészkedve pedig közelről vehetitek szemügyre a jégbe fagyott Dunát, ha pedig szerencsétek van, még a parton totyogó kacsákat is megleshetitek.

A nyáron a vízi sportokat űzőktől hangos, télen tökéletes, csendes menedékként szolgáló Kis-Dunaként is emlegetett Ráckevei-Soroksári Duna-ága kiváló választás lesz, ha az egész családdal indulnátok útnak.

Miután pedig felfedeztétek a partot, felmelegedhettek a környéken található éttermek egyikében és meglátogathatjátok a Szigethalmi Családi Vadasparkot is.

A képeket a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-felületén tették közzé. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

Még több hangulatos fotó a téli csodavilágról:

A Majki-tónál is hangulatos téli sétahelyszín vár benneteket: