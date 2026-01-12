Varázslatos téli sétára invitál a pompás kastélykert Budapest közelében

Egy könnyed téli sétára invitál a csodálatos, puha hótakaróval fedett angolpark Martonvásár szívében, Budapesttől alig egy kőhajításnyira.

A jelentős történelmi múltú martonvásári Brunszvik-kastély amellett, hogy a kultúra és a zene egyik fellegvára, egy mesebeli, hótakaróval borított angolparkot is rejt. A kastélyt körbeölelő, minden évszakban csodálatos park körülbelül 70 hektáron terül el, otthont adva megannyi fafajtának és növénynek.

Az őshonos fafajok, mint a kocsányos és a kocsánytalan tölgy, a magas kőris és a gyertyán mellett, olyan egzotikus fafajok is megtalálhatók itt, mint a mocsárciprus, az ősmamutfenyő vagy az atlaszcédrus. A diverz növénytakaróval borított angolkertben igazi famatuzsálemekre is bukkanhatunk, amelyek már az 1800-as évek elejétől méltó díszei a birtoknak.

A park közepén egy romantikus hangulatú tó is található, szívében egy kis szigettel. A kert minden évszakban magával ragadó, de a vastag hótakaró alatt mindennél nyugodtabb és csendesebb, ideális helyszín tehát egy ráérős, felfedező januári sétához.

A park páratlan szépségét tovább fokozza a hófehér pompa, amelybe az egész vidék öltözött, már-már úgy érezhetjük, mintha a havas Anglia varázslatos tájain barangolnánk. Talán nem meglepő, hogy az angolkert már egészen 1953 óta természetvédelmi területnek számít.

Ha pedig kicsit felmelegednétek a parkban tett séta után, érdemes betérni az impozáns kastélyba is és megtekinteni a Beethoven Múzeumot vagy felfedezni az Agroverzum Tudományos Élményközpontot is.

A képeket a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-felületén tették közzé. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

További mesés képek a téli kastélyparkról:

A téli élmények Szigethalomnál is legalább annyira szépek: