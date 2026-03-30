Idén nyáron is programok sokaságával pezsdül fel a Dunakanyar szeretett városa

A természet és kultúra szerelmeseinek idén is kiemelt találkozóhelye lesz a Dunakanyar legnagyobb összművészeti fesztiválja, a július 1. és 4. között megrendezésre kerülő VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó.

Broadway musical a Jászai Mari-díjas Ember Márkkal a főszerepben, kortárs tánc és elképesztően látványos tűz- és fényshow is várja a fesztiválozókat július első hétvégéjén Nagymaroson. A színházi és utcaszínházi előadásokon túl több mint 40 zenei program, egyedülálló VR-színház, valamint kreatív alkotói workshopok is várják az érdeklődőket.

Pezsgő színházi élet

A visegrádi országok egy-egy kiemelkedő színházi társulata érkezik a Dunakanyarba Pozsonyból, Prágából, Krakkóból és Budapestről.

A fesztivált az Art-Színtér Tikk-Takk… Bumm! című produkciója nyitja Dicső Dániel rendezésében, Ember Márkkal a főszerepben. Másnap a szlovák Divadlo P.O. Hviezdoslava Generation Z: Zombies című előadása látható Ján Šimko rendezésében, amely azt vizsgálja, mit jelent ma férfinak lenni a Z generáció számára.

Július 3-án a cseh Lenka Vagnerová & Company Mystical Self című kortárs táncelőadása a belső világ titkait kutatja. A fesztivált a lengyel Krakowski Teatr Tańca Checkmate! című produkciója zárja, amely a sakkfigurák szimbolikáján keresztül társadalmi kérdéseket vet fel.

Élmények a legkisebbeknek

A fesztivál a kisgyermekes családoknak is külön figyelmet szentel, a Gyerekbirodalomban újra kinyit a VéNégy Ovi, ahol meseolvasás, kézműves foglalkozások, játszóház és bábszínház is várja a legkisebbeket. A fesztivál pénteki napján Keresztes-Nagy Árpád: Krisztus urunk és a furulya című előadása, míg szombaton a Székely menyecske meg az ördög című produkció lesz látható a Fabók Mancsi Bábszínháza előadásában.

Fesztiváli kavalkád

A hagyományokhoz híven a fesztivál utcaszínházi produkciókat is kínál a visegrádi országok társulataitól. Fellép a krakkói Teatr Los Fuegos tűzshow-val, a cseh Long Vehicle Circus a swinghangulatú Gengszter Show-val, a magyar Tűzvarázs Produkció UV- és LED-fényzsonglőr előadással, valamint a szlovák Ariadna Vendelová látványos légtánccal.

A fesztivál ideje alatt VR-színház is várja az érdeklődőket. Izgalmas repertoárral tér vissza Nagymarosra a lengyel Concept Cultura csapata. Egy több érzékszervre kiterjedő utazás részeként együtt hajózhatunk Marco Poloval, beléphetünk Anne Frank házába, de egy expedíció részeként az Antarktiszra vagy Peruba, a Machu Picchura is eljuthatunk.

A nappali programok között társasjátékkuckó, sportprogramok és meditációval kiegészített reggeli torna várja a táborozókat. A DDC Kreatív Alkotóműhelyben számos kézműves workshop lesz, ahol a Duna-Dráva Cement Kft. támogatásával környezetbarát és újrahasznosított anyagokból készülhetnek ékszerek, tornazsákok, festett vászoncipők és szárazvirág-fejdíszek, valamint élményfestés is várja a látogatókat.

Zenei fronton a francia Nouvelle Vague vezetésével több mint 40 koncert várható. Fellép többek között a Bagossy Brothers Company, az Elefánt, a Parno Graszt, Dánielfy, a Bohemian Betyars, az Analog Balaton, Deva, az Aurevoir., a Kolibri és az Anima Sound System, visszatér a holland Kraak and Smaak, valamint ismét lesz HangPart is.

Kiemelt kép: VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó