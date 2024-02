A Batthyány tér környékének 5 kincse, amit megéri felkutatni

Legyen szó egy gyors, ám zamatos kávéról, hosszúra elnyúlt brunchról, krémes csodákról, laktató ebédről vagy akár egy esti kiruccanásról, a Batthyány tér vendéglátóhelyei között mindegyikre találhatunk remek alternatívát. Merüljetek hát el a sürgő-forgó Batyi legfinomabb ízeinek tengerében!

Rajkai Espresso

A Víziváros egyik legújabb kincse a Rajkai Espresso, ahol egész nap kedvünkre válogathatunk a legfinomabb fogások és italok között. Reggelente a hazai Bagira által pörkölt, La Marzocco eszpresszógépen készült speciality kávék isteni aromái, valamint a helyben készült sütemények és szendvicsek mennyei ízei ébresztenek fel minket. Míg estefelé junior borászok nedűi, a Fehér Nyúl sörfőzde csapolt kraft sörei, széles pezsgőkínálatuk vagy akár a környéken ritkaság számba menő signature koktéljaik, például egy isteni Negroni társaságában ereszthetjük ki a fáradt gőzt. Tavasztól pedig egy átdolgozott étlappal is várnak ránk a Rajkaiban, bővítve a reggeli- és tojásételeik választékát, illetve új tételekkel gazdagítva boraik sorát.

1011 Budapest, Iskola u. 36. | Facebook | Instagram

Steamhouse Café

A Batthyány téri Vásárcsarnok emelete rejti a hangulatos Steamhouse Café-t, amely kiváló kávéival nemcsak a kávérajongókat veszi le a lábáról, hanem azokat is, akik egy kis időre kiszakadnának a mindennapi sürgés-forgásból. A frissen pörkölt Arch&Beans kávék mennyei aromáit, valamint az isteni sütemények és szendvicsek minden egyes falatját a Parlamentre és a Dunára nyíló gyönyörű kilátás kíséretében élvezhetjük itt ki. Mindeközben a barátságos csapatnak és a nyugodt hangulatnak köszönhetően úgy érezhetjük, mintha csak otthonunk melegében szürcsölnénk el egy csészényi kávét. Finom reggelik, lélekmelengető baráti beszélgetések legkiválóbb helyszíne lehet a Steamhouse, de akár néhány csendes órára is bekuckózhatunk az óriási ablakai mellé egy jó könyv társaságában.

1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. | Weboldal | Facebook

Galffis Chocolates

Gombóc Artúr garantáltan lehidalna, ha egy napon betérhetne a Galffisba, ahová Gálffi Dezső manufaktúrájából érkezik a kézműves csokoládék legszélesebb tárháza. A prémium minőségű édességek mellett a kávé- és teakülönlegességek igazi kulináris utazásra hívnak minket. Sőt, mindezt szinte szó szerint is érthetjük, hisz a mennyei italokat kisvonatok szállítják az asztalunkhoz, miközben egy mesebeli, trópusi világ vesz minket körül a kávézóban. Kevésbé édesszájúak számára szendvicsekkel készülnek, és gondoltak azokra is, akik cukormentes vagy vegán csokoládét kérnének.

1011 Budapest, Batthyány tér 2. | Weboldal | Facebook

Cupcake Tortaműhely

Az édes ízrobbanások habos-babos világában merülhetünk el a Cupcake Tortaműhelyben, ahová a semmihez sem hasonlító, frissen sült, valódi vajjal és mascarponekrémmel készült sütemények mennyei illata csalogat be minket. Betérve a kis műhelybe naponta változó cupcakekínálattal kápráztatnak el minket. A pultban a kis tortacsodák lágy, könnyű piskótái gyümölcsös, karamellás vagy belga csokoládés tölteléket rejtenek, míg tetejüket selymes mascarponekrém koronázza meg. A több mint 50-féle recept közül kedvünkre válogathatunk, akár liszt-, cukor- és tejmentes változatokat is kérhetünk, a desszertek mellett pedig az igazi olasz kávé aromáit is élvezhetjük itt.

1011 Budapest, Iskola u. 34. | Weboldal | Facebook

Polo Pub

A vendégszeretetéről híres és az angol pubok hamisíthatatlan hangulatával váró Polo Pub már 1990 óta az egyik legszerethetőbb gasztrokincse a Batthyány térnek. Zsuzsa, a tulajdonos még utazásai során szeretett bele a brit pubok világába, így hazatérve megnyitotta – mindannyiunk nagy örömére – a Polo Pubot, ahol Európa kiemelkedő sörmárkáival veszi le a lábáról a hozzá érkezőket. Érdemes éhesen érkezni ide, ugyanis az italok mellett a magyar konyha legjava is felvonul a napjainkra gasztrolegendává avanzsált kocsmában.

1015 Budapest, Batthyány u. 4. | Weboldal | Facebook

