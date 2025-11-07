Kultúra kicsiknek: 10 varázslatos családi program Budapesten az év végéhez közeledve

Szívmelengető történetek, rettenthetetlen hősök, mesés dallamok, és persze sok-sok nevetés – nincs is szebb annál, mint amikor a család együtt él át felejthetetlen kalandokat! Kulturális ajánlónkban ezúttal kicsikre és nagyokra egyaránt gondoltunk: csokorba szedtük a legszuperebb gyerekprogramokat, hiszen a főváros az apró kultúrabarátoknak novemberben és decemberben is bőven tartogat izgalmakat.

A Magyar Népmese Háza // Nemzeti Színház

A Nemzeti Színház álmodott egy nagyot, és úgy döntött, itt az idő, hogy a mesék és a színház bűvös világát örökre a gyerekek szívébe zárja. Így született meg A Magyar Népmese Háza című kezdeményezés, mely különleges gyerekdarabokat varázsolt a Nemzeti Színház színpadára: kezdésként a Tizenkét varjú és a Halász Józsi történetét. Fiatal alkotók előbbiben a kimondott szó erejét, utóbbiban egy bátor legény és egy tündérkisasszony küzdelmét tárják a kíváncsi szemek elé – zenével és humorral jócskán megfűszerezve. Ha pedig bátorságról van szó, János vitéz sem maradhat ki a sorból: irodalmunk első számú hőse ezúttal dallamok mentén kalauzolja el az apróságokat Tündérországba a Nemzeti színpadán.

Diafilmvetítés Grimm-mesékből // Mesemúzeum (2025. november 15.)

Igazi nosztalgiautazásra invitál a mesék birodalma november 15-én, hiszen diafilmvetítésen kelnek életre a Grimm-testvérek ikonikus történetei Mesemúzeumban. A másfél órás programon a legnagyobb kedvenceket tekintheti meg a család – érkezik Jancsi és Juliska, Hófehérke és persze Hamupipőke sem hiányozhat a mesés délelőttről! A programra nem szükséges külön jegyet váltani, a múzeumi belépő ezúttal a Grimm-mesék birodalmába is érvényes lesz.

MESH 2025 – Zenei élménypedagógiai találkozó // Magyar Zene Háza (2025. november 21-22.)

November 21. és 22. között a Magyar Zene Háza falai gyerekkacagástól lesznek hangosak: jön a MESH, magyarul „HÁLÓ”, vagyis a kihagyhatatlan zenei élménypedagógiai találkozó! A kétnapos örömünnep remek alkalmat biztosít a kapcsolódásra, a zenével és egymással egyaránt. A MESH során a legszuperebb muzikális kalandokon vehet részt a család: lesznek koncertek, workshopok, és még sok más, hogy kellőképp elmerülhessünk a zenés élmények sokaságában – a nagyszerű előadóknak és pedagógusoknak hála.

Pinokkió // Vígszínház (2025. november 23., december 27.)

Pinokkió neve minden korosztály számára ismerősen cseng – de vajon a kedves kis fabábú eredeti, 1883-as történetet is ismeritek? A Vígszínházban Carlo Collodi regénye nyomán, Presser Gábor és Sztevanovity Dusán zenéjével átszőve nyerhettek betekintést a világhírű karakter elképesztően fordulatos, szórakoztató, ám olykor ijesztő kalandjaiba. A „zenés családi roadmovie” jeleneteiben a játékos figurákat olyan művészek keltik életre, mint Borbiczki Ferenc, Halász Judit és Wunderlich József – Kern András és Hegyi Barbara enyveskezű duója pedig már csak a hab a tortán!

Ott Rezső – Hámori Máté: Az ál-kukás Mikulás // Budapest Music Center (2025. december 6.)

Ha kukásautóról van szó, garantált a siker – hát ha még mindehhez a Télapónak is köze van! December 6-án a Budapest Music Center koncerttermében minden adott lesz a tökéletes mikulásnapi mókához, hiszen a két kedvenc, a bűvös szemétszállító és a nagyszakállú zenével szórakoztatja az apróságokat Az ál-kukás Mikulás fergeteges koncertjén. A gyerekek piros betűs ünnepnapján a Danubia Zenekar idén is újragombolja a nagyszakállút – hiszen létezik-e nagyobb ajándék egy szeméttelenítő, jólevegősítő, természetrekreáló Télapónál? Na ugye.

Diótörő // Ferencvárosi Művelődési Központ (2025. december 21.)

Minden idők legpompásabb karácsonyi mesebalettje igazi bakancslistás program az ünnepi időszak alatt. Csajkovszkij kortalan klasszikusa december 21-én a Ferencvárosi Művelődési Központban elevenedik meg, táncszínházi növendékek és szólisták előadásában. A Diótörőre, mely ezúttal egy felvonásban hozza el a varázslatot a Haller utcába, pénztárcabarát áron válthattok jegyet – a belépés 2 éves kor alatt ráadásul díjtalan.

Ünnepi ritmusban –BOGGIE & Danubia Ütőegyüttes // MOM Kulturális Központ (2025. december 29.)

A Danubia Ütőegyüttes és Csemer Boglárka, azaz BOGGIE idén a két ünnep közötti időszakba csempész varázslatot. A meghitt napok, a szeretteinkkel való találkozások és a közös élmények hangulatát tökéletesen megidéző családi koncerten jól ismert dalok csendülnek fel: a MOM Kulturális Központban a sokféle ütőhangszerek, a basszusgitár és az aranytorkú BOGGIE által csodálkozhatunk rá, mennyi szín és érzelem rejlik a szeretet ünnepének zenéjében. Az élmény csak akkor lesz teljes, ha a legifjabbak és az örökifjak is részt vesznek az interaktív, humorral, nevetéssel fűszerezett koncerten – és persze, ha minél többen csatlakoznak a közös énekléshez december 29-én a közönség soraiból!

Ezeregy éjszaka // Magyar Színház (2025. december 30., 31.)

A világhírű mesekönyv lapjai rendhagyó módon, a Geszti-Monori-Tasnádi trió sziporkáival és fülbemászó zenéivel elevenednek meg a Magyar Színházban. Az Ezeregy éjszaka musicalében minden megvan, ami csak a felejthetetlen keleti kalandhoz szükséges: kőszívű király, mesemondó rabnő, forró homok, fűszerillatú bazárok, csillogó kupolák, ravasz tolvajok, bátor hősök és persze a nagydumás Dzsinn, aki még a legmerészebb kívánságokat is teljesíti – néhanapján… Decemberben a Magyar Színház négy alkalommal is elrepíti közönségét sivatagi tájakra – a képzelet határain és már a századik előadáson is túl.

Ringató // Budapesten és országszerte (több időpontban)

Az immár országszerte és határon túl is ismert Ringató foglalkozások a kisgyermekes családoknak nyújtanak énekléssel és közös zenéléssel, játékkal teli örömteli pillanatokat. A nagysikerű programsorozat családok sokaságával ismertette már meg a zene örömét, és az év utolsó hónapjaiban is nagy-nagy örömmel várja a néhány hónapos babákkal vagy akár a 3 éves apróságokkal érkezőket – például a Müpában, a Nemzeti Táncszínházban és a Magyar Zene Házában.

Cifra Palota // Müpa (minden vasárnap)

A Művészetek Palotája vasárnaponként igazi gyerekparadicsommá válik, hiszen megnyitja kapuit a Cifra Palota, hogy a 0-12 éves korosztály a családdal együtt, zenésen színesíthesse kreatív és aktív programokkal a hétvégét. A Müpa színpadán zene, tánc és mese-előadások ejtik ámulatba a kicsiket, míg az Előcsarnok több pontján zenei és kreatív foglalkozások, készségfejlesztő programok gondoskodnak a tartalmas kikapcsolódásról – minden héten más és más témában!

