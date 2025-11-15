Legendás járművek térnek vissza a főváros ikonikus helyszíneire, olyan pompában, mint még soha

Idén télen igazi nosztalgiautazás veszi kezdetét a fővárosban: a járművek szerelmesei teljeskörűen restaurált oldtimer autóbuszokon kalandozhatnak hétvégente, miközben megismerhetik a különleges buszok és legendás gyártójuk történetét.

A Közlekedési Múzeum Mozgó Múzeum programjának hála idén decemberben és 2026 januárjában teljes fokozatra kapcsol a retró-mánia Budapesten, hiszen több mint 50 éves Ikarusok – egy Ikarus 311-es és egy Faros Ikarus 66-os autóbusz – fedélzetén szelhetjük majd az utakat. Az egykor méhészbuszként használt járművek szédületes élményutazásra invitálnak: felbúgnak a Csepel-motorok, az 50 perces út során megismerhetjük az Ikarus-gyár évszázados titkait, és olyan nézőpontból láthatjuk kedvenc városunkat, mint még soha.

Kihagyhatatlan utazás az időben és az utakon

Bár a székesfehérvári „busznagyhatalom” járműflottája egyre ritkábban köszön vissza ránk az utakról, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szívügyének tekinti az ikonikus autóbuszok örökségének ápolását. Így a „gördülő legendák” most régi fényüket megőrizve, ünnepi díszben térnek vissza, hogy a Verona angyalai utcai megállóból indulva fergeteges nosztalgiautazás vehesse kezdetét Budapesten – bizonyos napokon ráadásul Zenélő Buszként, meglepetésvendégekkel és élőzenés műsorral.

A különleges utazásra menetjegyeket kizárólag online elővételben válthatunk, a járatok menetrendje ide kattintva érhető el.

