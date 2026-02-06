Egy napra újra forgalomba áll a rendhagyó nosztalgiajárat Zuglóban

Február 7-én az utak királya visszatér Zuglóba, hogy rendhagyó időutazásra invitálja a budapestieket – az Örs vezér terétől egészen az Erzsébet királyné útja/Róna utcáig.

A nosztalgiautazás során egy régi ismerős, az N82A jelzést kapott Ikarus 435T troli fedélzetén szelhetjük Zuglót. A típus, miután közel harminc éven át volt a pesti trolihálózat oszlopos tagja, 2023-ban nyugdíjba vonult – ám február 7-én újra munkába áll, hogy beharangozza a 82-es trolibusz meghosszabbított útvonalát, ezzel végleg búcsút intve a 82A betétjáratnak.

És hogy mitől olyan különleges a négykerekű közönségkedvenc? Bár az Ikarus 435T kívülről szinte hajszálpontosan megegyezik az Ikarus 435-ös autóbuszokkal, mérnöki szempontból jelentős eltéréseket mutat: motorját a B tengely környékén helyezték el, így húzócsuklós kialakítást kapott.

Mindössze 15 darab készült belőle, a világon kizárólag Budapesten közlekedett – a több mint 900.000 km-t futott 309-es pályaszámú jármű pedig napjainkban már a BKV nosztalgiaflottáját erősíti, három másik trolilegenda mellett.

A nosztalgiautazáson egyedi díjszabású nosztalgia-vonaljegy vagy nosztalgia-napijegy ellenében vehettek részt, bővebb információ a BKK weboldalán érhető el.

