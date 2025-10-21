20+ bakancslistás program Budapesten és környékén, ami emlékezetessé teszi az idei őszt

Gesztenyeszínbe öltözött a főváros, arcunkon érezzük az őszi szellő lágyságát, és csak azon tanakodunk: nem lehetne minden évszak ilyen csodás? Vétek lenne a négy fal közt várni a tél beköszöntét – írjatok hát őszi bakancslistát, és szerezzetek életre szóló emlékeket! Ezek a programok pedig semmiképp se maradjanak le róla!
Csodáljatok meg lenyűgöző kiállításokat!
Budapest pezsgő kulturális életét számos szuper tárlat színesíti idén ősszel: fotókiállítások, kortárs remekművek, sőt még egy korántsem hétköznapi plakátkiállítás is ámulatba ejti a művészet szerelmeseit – ebben a cikkünkben találjátok a legizgalmasabbakat! Ha pedig díjmentesen lubickolnátok a kulturális kalandokban, ide kattintva találtok ingyenes kiállításokat.
Reggelizzetek úgy, mint egy király!
Nincs is jobb, mint egy kiadós villásreggelivel indítani a napot – pláne, ha még a helyszín sem utolsó! Ha igazán megadnátok a módját hétvégente a nap első étkezésének, az alábbi cikkünkben megmutatjuk, hol koronázhatjátok meg a reggeleket a legfinomabb falatokkal.
Koccintsatok etyeki borokkal!
Ősszel minden a szőlő körül forog: itt az ideje hát, hogy ellátogassatok Budapest szőlőskertjébe, és a legkiválóbb etyeki borokkal, pompás környezetben koccintsatok az évszakra! Össze is gyűjtöttük nektek, melyik borászatokat ne hagyjátok ki, ha Etyeken jártok.
Az oktÃ³ber tÃ¶kÃ©letes alkalom egy etyeki kiruccanÃ¡shoz, hiszen lÃ©legzetelÃ¡llÃtÃ³ Åszi panorÃ¡ma Ã©s kitÅ±nÅ borokat felsorakoztatÃ³ borÃ¡szatok vÃ¡rnak.
Andalogjatok ragyogó fényparkokban!
Az egyre rövidülő nappaloknak határozottan van egy előnyük: újra felragyognak a fények a főváros legszebb helyszínein, és így szebbnél szebb fényparkokban barangolva csempészhettek varázslatos pillanatokat az őszi időszakba. Ide kattintva megtaláljátok a legragyogóbb élményeket Budapesten és környékén.
Induljatok kincskeresésre!
Ősszel sem állhat meg a kincsvadászat: kerekedjetek fel és vessétek bele magatokat a vásározás izgalmába! A legjobb vintage és retró kincsek várnak benneteket a főváros és környékének állandó és időszakos vásárain. Ha hétről hétre áldoznátok a kincskeresés oltárán, keressétek fel a Bakancsos utcai bolhapiacot vagy a Budai Zsibvásárt a legmenőbb őszi kincsekért!
Próbáljatok ki szuper újdonságokat!
Az ősz beköszöntével számtalan újdonság érkezett Budapestre: legyen szó olasz ízekről, csokoládé-mennyországról vagy autentikus magyar konyháról, itt az ideje, hogy megkóstoljátok a legfrissebb finomságokat! Válogatáscikkünkben a legtrendibb újdonságok közül csemegéztünk.
Örökítsétek meg az ősz legszebb pillanatait!
Nézzétek meg, hogyan ölti magára legszebb őszi ruháját a főváros – és ha már ott vagytok, ne csak a pillanatot, hanem a telefonotokat is ragadjátok meg! Eláruljuk, merre találtok igazi szelfiszpotokat Budapesten.
Vonuljatok el a Margitszigetre!
A Margitsziget a török időktől egészen máig megannyi történetet őriz: apácák, szerzetesek, királyok, költők, írók, művészek életképei elevenedhetnének meg a szigeten. Ebben a cikkünkben középkori romok nyomába eredtünk a mesés helyszínen – titeket is erre buzdítunk!
Fedezzétek fel a fővárost madártávlatból!
Idén ősszel pillantsátok meg Budapestet úgy, mint még soha: ehhez a toronykilátóknál alkalmasabb helyet keresve sem találtok! Ide kattintva megtudhatjátok, hol csodálkozhattok rá a főváros rejtett kincseire.
Dobjátok fel a hétköznapokat ínycsiklandó ebédmenükkel!
Ha kilépnétek a szendvics-gyorsétel-rendelés végeláthatatlannak tűnő körforgásából, szuper helyek várnak rátok Budapesten, ahol ízletes és változatos menükkel tölthetitek fel lemerült energiaraktáraitokat. Ebben a cikkünkben hármat is mutatunk nektek.
Korzózzatok kézen a kézben!
Alábbi cikkünkben elhoztunk egy-egy rövidebb és hosszabb sétaútvonalat, melyek békés, hangulatos vagy éppen pezsgő pest-budai utcákat ölelnek fel. Járjátok be őket!
Fedezzétek fel a megújult Holdvilág-árkot!
Jó hír a természetbarátoknak: megújult a Visegrádi-hegység egyik legkülönlegesebb kirándulóhelye! Kapjátok hát fel a túrabakancsotokat, és fedezzétek fel a vadregényes, izgalmas látnivalókban bővelkedő Holdvilág-árkot!
Ha az ember olyan kirÃ¡ndulÃ¡st keres, amely egyszerre lÃ¡tvÃ¡nyos Ã©s kÃ¶nnyen elÃ©rhetÅ a fÅvÃ¡rosbÃ³l, a megÃºjult HoldvilÃ¡g-Ã¡rok ideÃ¡lis Ãºti cÃ©l.
Ismerjétek meg Érd kincseit!
A fővárostól egy karnyújtásnyira is remek őszi élményekben lehet részetek – a Budapest környéki települések gyöngye, Érd is csak arra vár, hogy bebarangoljátok minden zegét-zugát, melyekről bővebben ebben a cikkünkben olvashattok.
Élvezzétek az őszi napsütést Budapest különleges pontjain!
Az őszi séták alatt néha jólesik meg-megpihenni, és az őszi tájban gyönyörködni. Ehhez ajánlunk nektek néhány padot is, ahol lazíthattok.
Ha hosszabban gyÃ¶nyÃ¶rkÃ¶dnÃ©tek a lombjaikat hullatÃ³ fÃ¡k Ã©s a vÃ¡ros lÃ¡tvÃ¡nyÃ¡ban, ajÃ¡nlunk nektek nÃ©hÃ¡ny padot, ahol pihenhettek egy jÃ³t!
Barangoljátok be a főváros titkos kertjeit!
Ha kiszakadnátok a hétköznapok mókuskerekéből, és pár lépéssel eltávolodnátok a városi nyüzsgéstől, alábbi cikkünkben eláruljuk, melyek Budapest legtitkosabb helyei – ahol körbeölel a csend, a művészet és a természet.
Tudjatok meg többet a városról!
Semmiképp ne hagyjátok ki ezeket a jobbnál jobb vezetett sétákat, melyek betekintést engednek Budapest kulisszatitkaiba! A különleges program során garantáltan felejthetetlen élményeket szerezhettek, nem mellesleg jó pár lépéssel megnövelhetitek aktivitásotokat.
Izgalmas Ã©s egyben pÃ¡ratlan programokat ajÃ¡nlunk figyelmetekbe, hiszen oktÃ³berben Ã©s novemberben is egymÃ¡st kÃ¶vetik a jobbnÃ¡l jobb fÅvÃ¡rosi vezetett sÃ©tÃ¡k.
Kalandozzatok izgalmas szabadulószobákban!
Aligha találtok a szabadulószobák rejtélyeinél jobb kihívást – legyen szó barátokról, családtagokról vagy akár kollégákról, ezeken a misztikus helyszíneken mindenki próbára teheti agytekervényeit!
Nézzetek meg egy szuper színházi előadást!
Idén csak úgy pislogtunk az ősszel műsorra tűzött előadások láttán: nem volt egyszerű dolgunk, de összegyűjtöttük nektek a legjobb darabokat, amik közül többre még megválthatjátok jegyeiteket. Ide kattintva elérhetitek aktuális színházi ajánlónkat.
Fedezzétek fel a legmenőbb falfestményeket!
Javában dübörög a street art-forradalom Budapesten: ha még nem tettétek, vegyétek nyakatokba a várost és ámuljatok el a színpompás falfestményeken! Ebben a cikkünkben bemutattuk, mely alkotások lopták be magukat a szívünkbe.
Tartsatok romantikus filmmaratont!
Ha inkább otthon maradnátok, és otthon élnétek át a mozizás élményét, szuper romantikus filmek közül csemegézhettek. Távirányítókat, nasikat és puha pokrócokat elő!
Dobjátok fel az esős napokat
Akkor sincs baj, ha éppen borúsra fordulna az idő Budapesten: ebben a cikkünkben remek programötleteket találtok esős időre.
Kiemelt kép forrása: Budapesti Tekergő