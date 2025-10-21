20+ bakancslistás program Budapesten és környékén, ami emlékezetessé teszi az idei őszt

Gesztenyeszínbe öltözött a főváros, arcunkon érezzük az őszi szellő lágyságát, és csak azon tanakodunk: nem lehetne minden évszak ilyen csodás? Vétek lenne a négy fal közt várni a tél beköszöntét – írjatok hát őszi bakancslistát, és szerezzetek életre szóló emlékeket! Ezek a programok pedig semmiképp se maradjanak le róla!

Csodáljatok meg lenyűgöző kiállításokat!

Budapest pezsgő kulturális életét számos szuper tárlat színesíti idén ősszel: fotókiállítások, kortárs remekművek, sőt még egy korántsem hétköznapi plakátkiállítás is ámulatba ejti a művészet szerelmeseit – ebben a cikkünkben találjátok a legizgalmasabbakat! Ha pedig díjmentesen lubickolnátok a kulturális kalandokban, ide kattintva találtok ingyenes kiállításokat.

Fotó: Birtalan Zsolt és Gál Csaba, MNMKK PIM

Reggelizzetek úgy, mint egy király!

Nincs is jobb, mint egy kiadós villásreggelivel indítani a napot – pláne, ha még a helyszín sem utolsó! Ha igazán megadnátok a módját hétvégente a nap első étkezésének, az alábbi cikkünkben megmutatjuk, hol koronázhatjátok meg a reggeleket a legfinomabb falatokkal.

Fotó: Pavilon Restaurant & Bar

Koccintsatok etyeki borokkal!

Ősszel minden a szőlő körül forog: itt az ideje hát, hogy ellátogassatok Budapest szőlőskertjébe, és a legkiválóbb etyeki borokkal, pompás környezetben koccintsatok az évszakra! Össze is gyűjtöttük nektek, melyik borászatokat ne hagyjátok ki, ha Etyeken jártok.

Andalogjatok ragyogó fényparkokban!

Az egyre rövidülő nappaloknak határozottan van egy előnyük: újra felragyognak a fények a főváros legszebb helyszínein, és így szebbnél szebb fényparkokban barangolva csempészhettek varázslatos pillanatokat az őszi időszakba. Ide kattintva megtaláljátok a legragyogóbb élményeket Budapesten és környékén.

Gödöllői Királyi Kastély fénypark
Fotó: Gödöllői Királyi Kastély

Induljatok kincskeresésre!

Ősszel sem állhat meg a kincsvadászat: kerekedjetek fel és vessétek bele magatokat a vásározás izgalmába! A legjobb vintage és retró kincsek várnak benneteket a főváros és környékének állandó és időszakos vásárain. Ha hétről hétre áldoznátok a kincskeresés oltárán, keressétek fel a Bakancsos utcai bolhapiacot vagy a Budai Zsibvásárt a legmenőbb őszi kincsekért!

Próbáljatok ki szuper újdonságokat!

Az ősz beköszöntével számtalan újdonság érkezett Budapestre: legyen szó olasz ízekről, csokoládé-mennyországról vagy autentikus magyar konyháról, itt az ideje, hogy megkóstoljátok a legfrissebb finomságokat! Válogatáscikkünkben a legtrendibb újdonságok közül csemegéztünk.

Fotó: Kádár Étkezde

Örökítsétek meg az ősz legszebb pillanatait!

Nézzétek meg, hogyan ölti magára legszebb őszi ruháját a főváros – és ha már ott vagytok, ne csak a pillanatot, hanem a telefonotokat is ragadjátok meg! Eláruljuk, merre találtok igazi szelfiszpotokat Budapesten.

szelfiszpotok, fénykép, ősz, őszi táj, Budapest
Fotó: Geza Kurka Touristic Photographer

Vonuljatok el a Margitszigetre!

A Margitsziget a török időktől egészen máig megannyi történetet őriz: apácák, szerzetesek, királyok, költők, írók, művészek életképei elevenedhetnének meg a szigeten. Ebben a cikkünkben középkori romok nyomába eredtünk a mesés helyszínen – titeket is erre buzdítunk!

Fotó: Bakó Bettina

Fedezzétek fel a fővárost madártávlatból!

Idén ősszel pillantsátok meg Budapestet úgy, mint még soha: ehhez a toronykilátóknál alkalmasabb helyet keresve sem találtok! Ide kattintva megtudhatjátok, hol csodálkozhattok rá a főváros rejtett kincseire.

Fotó: MOL Campus

Dobjátok fel a hétköznapokat ínycsiklandó ebédmenükkel!

Ha kilépnétek a szendvics-gyorsétel-rendelés végeláthatatlannak tűnő körforgásából, szuper helyek várnak rátok Budapesten, ahol ízletes és változatos menükkel tölthetitek fel lemerült energiaraktáraitokat. Ebben a cikkünkben hármat is mutatunk nektek.

legjobb ebédmenü budapest
Fotó: ARAZ

Korzózzatok kézen a kézben!

Alábbi cikkünkben elhoztunk egy-egy rövidebb és hosszabb sétaútvonalat, melyek békés, hangulatos vagy éppen pezsgő pest-budai utcákat ölelnek fel. Járjátok be őket!

Hajós utca
Fotó: Bakó Bettina

Fedezzétek fel a megújult Holdvilág-árkot!

Jó hír a természetbarátoknak: megújult a Visegrádi-hegység egyik legkülönlegesebb kirándulóhelye! Kapjátok hát fel a túrabakancsotokat, és fedezzétek fel a vadregényes, izgalmas látnivalókban bővelkedő Holdvilág-árkot!

Ismerjétek meg Érd kincseit!

A fővárostól egy karnyújtásnyira is remek őszi élményekben lehet részetek – a Budapest környéki települések gyöngye, Érd is csak arra vár, hogy bebarangoljátok minden zegét-zugát, melyekről bővebben ebben a cikkünkben olvashattok.

Fotó: Seres László drónfotó és videó

Élvezzétek az őszi napsütést Budapest különleges pontjain!

Az őszi séták alatt néha jólesik meg-megpihenni, és az őszi tájban gyönyörködni. Ehhez ajánlunk nektek néhány padot is, ahol lazíthattok.

Barangoljátok be a főváros titkos kertjeit!

Ha kiszakadnátok a hétköznapok mókuskerekéből, és pár lépéssel eltávolodnátok a városi nyüzsgéstől, alábbi cikkünkben eláruljuk, melyek Budapest legtitkosabb helyei – ahol körbeölel a csend, a művészet és a természet.

Fotó: Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Facebook

Tudjatok meg többet a városról!

Semmiképp ne hagyjátok ki ezeket a jobbnál jobb vezetett sétákat, melyek betekintést engednek Budapest kulisszatitkaiba! A különleges program során garantáltan felejthetetlen élményeket szerezhettek, nem mellesleg jó pár lépéssel megnövelhetitek aktivitásotokat.

Kalandozzatok izgalmas szabadulószobákban!

Aligha találtok a szabadulószobák rejtélyeinél jobb kihívást – legyen szó barátokról, családtagokról vagy akár kollégákról, ezeken a misztikus helyszíneken mindenki próbára teheti agytekervényeit!

szabadulószoba, Budapest, kikapcsolódás
Fotó: Neverland Bar • Escape Room • Pizzeria

Nézzetek meg egy szuper színházi előadást!

Idén csak úgy pislogtunk az ősszel műsorra tűzött előadások láttán: nem volt egyszerű dolgunk, de összegyűjtöttük nektek a legjobb darabokat, amik közül többre még megválthatjátok jegyeiteket. Ide kattintva elérhetitek aktuális színházi ajánlónkat.

színház, Budapest, programok
Fotó: Horváth Judit

Fedezzétek fel a legmenőbb falfestményeket!

Javában dübörög a street art-forradalom Budapesten: ha még nem tettétek, vegyétek nyakatokba a várost és ámuljatok el a színpompás falfestményeken! Ebben a cikkünkben bemutattuk, mely alkotások lopták be magukat a szívünkbe.

Fotó: Színes Város

Tartsatok romantikus filmmaratont!

Ha inkább otthon maradnátok, és otthon élnétek át a mozizás élményét, szuper romantikus filmek közül csemegézhettek. Távirányítókat, nasikat és puha pokrócokat elő!

Dobjátok fel az esős napokat

Akkor sincs baj, ha éppen borúsra fordulna az idő Budapesten: ebben a cikkünkben remek programötleteket találtok esős időre.

Magyar Zene Háza Hangdóm
Fotó: Magyar Zene Háza

Kiemelt kép forrása: Budapesti Tekergő

Az őszi szünetre is van jó pár programötletünk:

