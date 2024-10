9 budapesti pad, ahol megpihenhetünk a csodás őszi természetben

Ősszel, a természetben tett sétáknak aligha akad párja. Ha hosszabban gyönyörködnétek a lombjaikat hullató fák és a város látványában, ajánlunk nektek néhány padot, ahol pihenhettek egy jót!

Normafa

Ha elvonulnátok egy rövid időre, elszakadnátok a nyüzsgő budapesti belvárostól, vegyétek az irányt a Normafa felé! Az itt tett séta és természetjárás mindig segít kicsit lecsendesedni, megnyugodni, a pihenésre kínálkozó padokon pedig nemcsak szusszanhattok egy keveset, de kedvetekre gyönyörködhettek a panorámás kilátásban.

Margitsziget

A lecsendesedésre, baráti találkozókra és beszélgetésekre éppoly alkalmas Margitszigeten, a város zöld oázisában padok számtalanja várja a kikapcsolódásra vágyókat. A napsütötte őszi délutánok helyenként még a piknikezésre is alkalmat adnak, a sziget padjain üldögélve pedig végigpásztázhatjátok Pest és Buda egymás után sorakozó épületeit, akárcsak a komótosan hullámzó Dunát.

Naplás-tó

A XVI. kerületben található Naplás-tó nemcsak a teknősök, de egyben a kirándulók egyik kedvenc vízparti kirándulóhelye is a fővároson belül. A Budapest Balatonja nevet méltán viselő tó partján akár sétára, akár biciklizésre indultok az őszi napsütésben, jó ha tudjátok, hogy padokkal övezett, nyugalmat árasztó természetközeli helyszínek éppúgy várnak rátok.

Apáthy-szikla

Ha a Normafa előtt vagy után a II. kerület egyik magaslatáról csodálnátok meg a fővárost, méghozzá padon üldögélve, akkor az Apáthy-sziklát is ajánljuk. Az Ördögárok és Lipótmező fölött 242 méterrel magasodó kirándulóhelyszín tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, az itt begyűjtött élmények pedig hosszan bearanyozzák a következő hétköznapokat is.

Kis-Duna öböl

A vadregényes jelzőt méltán viselő Kis-Duna öböl a csepeli Kolonics György sétány mentén közelíthető meg. Az öbölbe a sétányról egy fahídon kelhetünk át és nem akármilyen természetközeli kikapcsolódásban lehet itt részünk. A különleges állat- és növényvilággal megáldott öböl különösen érdemes a felfedezésre, a helyszín egyedülálló életét pedig akár padon ülve is szemlélhetitek.

Kolonics György sétány

A Duna mentén kanyargó Kolonics György sétányon sétálva magatokba szívhatjátok a természet minden rezdülését. Ősszel, a színes leveleiket hullató fák és a lassan hullámzó Duna mellett sétálva pillanatok alatt kapcsolódhattok ki, a sétány mentén található padokon üldögélve pedig kedvetekre gyönyörködhettek a főváros egyik legszebb folyó menti szakaszának látványában.

Budai Arborétum

Az év egészében ingyenesen látogatható Budai Arborétum a Móricz Zsigmond körtértől egy karnyújtásnyira, a Feneketlen-tó szomszédságában várja az arborétumi környezetben megpihenni vágyókat. Ősszel, mikor magára ölti legszebb ruháját a természet, különösen érdemes ellátogatni ebbe a városi oázisba és egy padon megpihenve adózni a pillanatnak.

Gellérthegy

A Gellérthegyen tett sétát nem pótolhatja szinte semmi és különösen igaz ez ősszel, amikor a fák levelei ezernyi színben pompáznak. Miután bejártátok a hegy kanyargós ösvényeit, ha tehetitek, foglaljatok helyet a hegy egyik tetszőleges padján és gyönyörködjetek akár a városi, akár a természeti kilátásban.

Újlaki-hegy

A Hármashatár-hegy csoportjához tartozó Újlaki-hegyről tiszta időben még a távolban lévő nevezetességek is jól kivehetőek, de ha csak a táj hullámzásában gyönyörködnétek, itt arra is van lehetőség. A mesés látványra érdemes egy kicsit több időt szánni: a padokon kipihenhetitek a túra fáradalmait, miközben a Budai-hegység lankái tárulnak a szemünk elé.

