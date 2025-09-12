5 varázslatos titkos kert a fővárosban, ahol nyugalomra lelhetünk

Habár imádjuk Budapestet és a városi nyüzsgés az, ami a fővárost igazán fővárossá teszi, néha mindenkinek jól esik eltávolodni a sok ingertől. Erre tökéletes helyszínként szolgálnak Budapest titkos kertjei, ahol körbeölel a csend, a művészet és a természet.

Koller Galéria kertje

A Koller Galéria szoborkertje egy szeletke zöld oázis a Budai Várban, ahol megelevenedik a művészet és a kultúra. A reneszánsz stílusú kert évtizedek óta a galéria páratlan eleme, amely tárt karokkal várja az elcsendesedni vágyókat. A zöld növényzet között megbújó, csodásan megmunkált bronz és márványszobrok látványa minden műkedvelőt felvillanyoz, hiszen amíg a szökőkút lágy csobogását hallgatva ellazul testünk, az elménk elmélyülhet az alkotások megfigyelésében. Ha inspirációra vágynánk vagy szeretnénk egyet meditálni a csendben, a Koller Galéria kertjének minden szeglete maga a nyugalom szigete.

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 5. | Weboldal

Longtermhandstand Galéria kertje

Egy titokzatos budai épület egy titkos kertet rejt, ahol körbevesz minket a kortárs művészet. A Déli pályaudvar közelében található Longtermhandstand Galéria varázslatos belső kertje magával ragadó energiákat sugároz, a zöld környezet és a madarak éneke pedig színnel tölti meg az amúgy ridegebb környéket. A villa a ’30-as években épült, ma galériaként működik, amelyben megőrizték a korábban ott élő család nyomait, kortárs alkotásokkal fűszerezve. Ugyanez elmondható a belső kertről is, ahol szintén rábukkanhatunk egy-egy remekműre, miközben nyugodtan elücsörgünk a hatalmas fák árnyékában és átadjuk magunkat a nyugodt környezet és a kortárs szellemiség mámorító egyvelegének.

1016 Budapest, Mészáros utca 38. | Facebook

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum kertje

Gondolnánk, hogy a gyönyörű és forgalmas Andrássy úton egy mesés, titkos kertre bukkanhatunk? Amikor betérünk a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum kertjébe, úgy érezhetjük, mintha egy világkörüli utazáson járnánk. A világlátott Hopp Ferenc ugyanis ötször körbeutazta a Földet, utazásait követően pedig különböző keleti műtárgyakkal rendezte be a kertet és Ázsiára jellemző, ritka növényeket telepített. Ezek az alkotások és növények egyfajta emlékképek lenyomatai a keleti útjainak bizonyos helyszíneiről, amelyeket ma mi is megcsodálhatunk a kert édes csöndjében.

1062 Budapest, Andrássy út 103. | Weboldal

Stefánia Palota szoborparkja

A Városliget közelében található impozáns Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ parkjában is megannyi csodálatos szoborra bukkanhatunk, ahol időről-időre új szoborkiállítást szerveznek, így az alkotások felhozatala mindig nagyon változatos. A park kijelölt ösvényein bandukolva eggyé válhatunk a minket körülvevő természettel és minden figyelmünket a szobrok üzeneteire, azok lenyűgöző megmunkálására fordíthatjuk. Megcsodálhatjuk, ahogyan az őszi napsugarak aranysárga fényt festenek a szobrok domborulataira és átadhatjuk magunkat a megfigyelés élményének.

1143 Budapest, Stefánia út 34-36. | Facebook

Epreskert

Terézvárosi sétánk során, a Bajza utcáról nyílik a titokzatos Epreskert, amely kívülről úgy tűnhet, mintha egy elhagyatott szobor gyűjtőhely lenne csupán. Valójában a gyönyörű, zöld növényekkel borított és szobrok sokaságának otthont adó kert a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez tartozik, így látogatása csak külön engedéllyel lehetséges, de vezetett sétákat is szoktak szervezni a helyszínen. Az Epreskert elnevezést a területen elültetett eperfák ihlették, amelyek aztán a 18. században a selyemgyártáshoz tenyésztett selyemhernyók táplálékául szolgáltak. A 19. század végén megjelentek a területen a képzőművészek, hátrahagyva alkotásaikat, amelyek a mai napig a kert ékes díszei.

1062 Budapest, Bajza utca 41. | Weboldal

