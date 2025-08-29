9 lenyűgöző természeti kincs és fantasztikus program Tokaj-Hegyalján az idei őszre

Tokaj-Hegyalja minden évszakban kihagyhatatlan élményeket tartogat. Egyedülálló hangulatát érdemes megtapasztalni már az ősz első hónapjában is és belefeledkezni a tájegység lehengerlő látnivalóiba és fantasztikus programjaiba!

Tokaj-Hegyalja 5 lenyűgöző, felfedezésre váró természeti kincse

Hétszőlő tanösvény

A Kopasz-hegy déli lejtőjén elnyúló páratlan Tokaj-Hétszőlő történelmi szőlőbirtok Magyarország egyik legszebb szőlőültetvényeként van számontartva, amely megannyi csodát rejt. A szőlőbirtokon három mesés tanösvény fut végig, állomásain megismerkedhetünk a legfontosabb tokaji szőlőfajtákkal és a különböző szőlőtermesztési munkákkal. A leghosszabb útvonal a piros ösvényen vezet, amely bár meredekebb a másik kettőnél, megér minden fáradságot, hiszen a dűlő tetején megpihenve varázslatos panorámában lehet részünk. Az ösvény bejárása után érdemes betérni a Rákóczi Pincébe is és megkóstolni a birtok legzamatosabb borait.

Tarcal lenyűgöző kincsei

Tarcal a Tokaj-Hegyalja vidékének meseszép települése, amely számos természeti kincset és egyéb fantasztikus látnivalót rejt, így az ősz beköszöntével érdemes túracipőt húzni és felfedezni a környéket. Az egykor Tarcal határában álló Citrom-bánya lezárása után a bányaudvart feltöltő csapadék- és forrásvíz egy tündöklő, türkizkék vizű bányatavat hozott létre, amely a hegyoldalról kivételes látványt nyújt. A bányától alig egy kőhajításnyira található Európa legnagyobb Jézust ábrázoló gránitszobra, az Áldó Krisztus-szobor is. Emellett a Henye-domb tetején magasodó, kedvelt zarándokhelyszínt, a Szent Teréz-kápolnát meglátogatva is egyedülálló panorámában lesz részünk.

Disznó-kő-kilátó, Mád-Mezőzombor

A Disznó-kő-kilátó, vagy más néven Filagória, a Tokaji borvidék gyönyörű panorámájú, de visszafogott méretű kilátópontja Mád–Mezőzombor térségében. A klasszicista stílusjegyekkel rendelkező építmény a Disznó-kő dűlőn, a hatalmas Disznó-kő mellett magasodik, melyet a területet hajdanán birtokló Lónyay család emeltetett a 18. században. A hófehér panorámapont a mezőzombori Tokaj Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet Zrt. épületétől vagy a Sárga Borház parkolójából közelíthető meg a legegyszerűbben. A kilátóból megcsodálhatjuk a végeláthatatlan szőlőültetvényeket, a környéken barangolva pedig felfedezhetjük a festői szépségű Tokaj-Hegyalját.

Megyer-hegyi tengerszem, Sárospatak

A Sárospatak közelében, a Megyer-hegyen található tengerszem hivatalosan is hazánk legszebb természeti csodája. Az emberi kéz és a természet ereje által formált tengerszemet hatalmas sziklafalak szegélyezik, amelyek egykor egy malomkőbánya részét képezték. A lélegzetelállítóan szép tengerszemet a Malomkő tanösvényen az új Ciróka Pihenőpark irányából közelíthetjük meg, melynek bejárása során a különböző állomások mutatják be a tengerszem kialakulását, a malomkőbánya történetét és a terület növény- és állatvilágát. A kalandvágyók akár a sziklafalakra felkapaszkodva is megcsodálhatják a természeti látványosságot.

Kenutúrák Bodrogzugban

A Bodrog és a Bodrogzug vízi útvonalai Magyarország legbiztonságosabb terepe azok számára, akik a vízen ringatózva szeretnék megcsodálni Tokaj-Hegyalja kincseit az ősz folyamán. Bodrogzug összességében mintegy 60 kilométer evezős túraútvonalat foglal magába, így a folyó ezen szakasza alkalmas akár többnapos kalandozásra is. Itt található a Bodrogzug Vízitúra Tanösvény, amelyen végigevezve megcsodálhatjuk a terület természeti értékeit, valamint megismerhetjük izgalmas és változatos élővilágát. A vízitúrákhoz képzett túravezetők is rendelkezésre állnak, akik további érdekes információkat osztanak meg a túrán résztvevőkkel.

Bővebb információ >>

4 kihagyhatatlan program Tokaj-Hegyalján ősszel

Holdvölgy Borászat, Mád

A Tokaji borvidék szívében, Mádon indult a Holdvölgy Borászat egyedülálló története. A hozzájuk betérők előtt itt egyszerre elevenedik meg a régmúlt és a jelen, egyszerre tapasztalhatják meg a történelmi helyszín magával ragadó atmoszféráját és a legkiválóbb technológiákkal készített zamatos borok mámoros egyvelegét. A borászatban egy igazi gasztrokaland élménye is vár benneteket: térképes kincskereséssel egybekötött borkóstoló izgalmai fűszerezik meg az itt töltött időt. A közel 2 kilométeres pincelabirintusba lépve a kaland résztvevői előtt feltárul az 500 éves történelmi pince története, melynek legrégebbi részeit a késő középkorban építették. A borkóstolók során megismerhetitek a bor készítésének folyamatát, a borászat feldolgozó helységeit és a pince gazdag múltját, miközben minden egyes korty borban megtapasztalhatjátok a szakértelmet és a gondosságot. A programra a legkisebbeket is várják, nekik csokoládéval és szörppel kedveskednek az egyes állomásokon.

Tovább a borászat weboldalára >>

Kerekdomb Fesztivál, Tállya (2025. szeptember 19-21.)

Szeptember 19. és 21. között az ősz színei a nyár pezsgésével karöltve varázsolnak fesztiválhangulatot Tállyára. A Kerekdomb Fesztiválon minden adott a kikapcsolódáshoz: a szellemi feltöltődésről könnyűzenei koncertek, irodalmi események és előadások gondoskodnak. Érkezik Péterfy Bori & Love Band, a 30Y, Sisi, Vecsei H. Miklós, sőt még Ábel Anita és Szabó Simon Házastársasa is! Az aktív pihenésnek pedig Tállya környéki sétákkal és evezésekkel is hódolhattok. Látogassatok el a mesés Mailloth-kastélyba, az Evangélikus Templomba, az Alkotóházba is, és ne hagyjátok ki a gasztronómiai élményeket se!

Tovább az esemény weboldalára >>

Tokaj-Hegyalja Piac (minden hónap második vasárnapján)

Ha a mesés Zempléni-hegységbe terveztek kiruccanást és Tokaj-Hegyalját sem hagynátok felfedezetlenül, jó ha tudjátok, hogy minden hónap második vasárnapján ínyencségekkel és gyönyörű kézműves termékekkel tárja szélesre ajtajait a Tokaj-Hegyalja Piac. A 13 éve működő piac 10 és 16 óra között tart nyitva, otthona pedig a Disznókő Szőlőbirtok, melyet már messziről beleng a vidék kiváló minőségű, friss élelmiszereinek illata. Ha autentikus, mosollyal és kedvességgel fűszerezett piacélményre vágytok, ne szalasszátok el a lehetőséget, ahol személyesen is megismerkedhettek a helyi termelőkkel.

Facebook-oldal >>

VIII. Tokaji Utcazene Fesztivál (2025. szeptember 12-14.)

Ha szeptember, akkor irány a Tokaji Utcazene Fesztivál, mely ezúttal is hű marad a “Zene az kell!” mottójához! Szeptember 12. és 14. között a kincsek városának utcái nyolcadik alkalommal telnek meg kiváló muzsikusokkal és nekik hála fülbemászó dallamoktól lesz hangos ez a szeptemberi hétvége. Nem túlzunk, mikor azt mondjuk ezalatt a három nap alatt tényleg felpezsdül a város, hiszen 16 helyszínen, 96 formáció és közel 400 zenész felel majd a semmihez sem fogható hangulatért. Természetesen a fesztivál nem is lehetne teljes gasztorélmények nélkül, melyről kiváló vendéglátóegységek gondoskodnak.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Borsod varázslatos látnivalóit is megéri felfedezni: