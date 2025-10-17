6 remek szelfiszpot Budapesten, ahol megörökíthetjük az ősz legszebb pillanatait

Ragács Dorina

Mindössze néhány szempillantás alatt telik-múlik el az ősz és mire az ember észbe kap, az addig fákat színesítő falevelek máris a talpak alatt ropognak. Egyet tehetünk, nyitott szemmel járunk, figyeljük, hogyan ölti magára legszebb őszi ruháját a főváros és megörökítjük ezeket a múlandó pillanatokat Budapest lenyűgöző szelfiszpotjain!

Budai Arborétum

Ha igazán jó, őszi hangulatú fotókat szeretnénk készíteni, érdemes ellátogatni a XI. kerületi Budai Arborétumba, ahol az ősz melegséget árasztó színei lépten-nyomon ott vannak minden sarkon. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemhez tartozó kertben a színpompás természeten kívül a kert csendje is legalább annyira élvezetes: nyugodtan elidőzhetünk itt, miközben megismerkedünk a területen található közel 2250 növényfajjal. Kétségünk sincs afelől, hogy az arborétumban találunk olyan őszi hátteret, ami előtt elkészíthetjük a tökéletes képet erre az évre.

1114 Budapest, Villányi út 29-43. | Weboldal

szelfiszpotok, fénykép, ősz, őszi táj, Budapest
Fotó: MATE

Gellért-hegy

Abban talán megegyezhetünk, hogy a főváros egyik megkerülhetetlen helyszíne a Gellért-hegy, amely az év minden szakában lenyűgöző, de ősszel kimondottan varázslatos. Felkereshetjük itt a Filozófusok kertjét, a Sziklatemplomot, kisgyermekesek akár a játszóteret is, a magaslatokról pedig bámulatos panoráma nyílik innen az ősszel is nyüzsgő fővárosra. A legszebb pontok egyike a hegy oldalában álló Szent Gellért püspököt ábrázoló szobor és az azt ölelő oszlopcsarnok, ahonnan teljes hosszában ráláthatunk az Erzsébet hídra. Ha valahol, itt igazán kiváló őszi fényképek születhetnek!

szelfiszpotok, fénykép, ősz, őszi táj, Budapest
Fotó: Geza Kurka Touristic Photographer

Harangvölgy

A Normafa alatt húzódó táj, különösképp a Harangvölgy vidéke, minden arra járót elvarázsol, az őszi színekben pompázó természetnek pedig kevesen tudnak ellenállni. A völgy egykor a szórakozás és a kikapcsolódás aktív központja volt, mindenütt vendéglátóhelyekre és kellemes kerthelyiségekre bukkanhattak az arra kirándulók. Mára már jobbára a természet és a gazdag növény- és állatvilág, a természetközeli hangulat vonzza a túrázókat a völgybe, melynek számos pontján érdemes meg-megállni és lőni egy őszi hangulatú képet magunkról és kirándulótársainkról.

szelfiszpotok, fénykép, ősz, őszi táj, Budapest
Fotó: Budapesti Tekergő

Hűvösvölgy

A színpompás Budai-hegyek ölelésében megbújó Hűvösvölgy a főváros peremén kínál aktív kikapcsolódást, hiszen számos izgalmas túraútvonalat járhatunk be ezen a környéken. Ráadásul szelfiszpotnak sem utolsó! A változatos növényvilág és a tengernyi szín miatt megéri kiszakadni a négy fal közül és csupán néhány fotó erejéig engedni a képernyő kísértésének. A völgyben utazhatunk az egész évben közlekedő Gyermekvasúttal is, ami tovább színesítheti kirándulásunkat és bővítheti fényképalbumunkat néhány, a vonaton készített fotográfiával.

szelfiszpotok, fénykép, ősz, őszi táj, Budapest
Fotó: Geza Kurka Touristic Photographer

Lupa-sziget

A Budakalászhoz tartozó, Szentendrei-Duna-ágban megbújó Lupa-sziget olyan, akár egy rejtett kincs, mely megannyi érdekes látnivalót tartogat, kezdve a Bauhaus stílusú nyaralóktól a lenyűgöző platánsorig. Korántsem városi legenda azonban, hogy a kizárólag vízi úton megközelíthető sziget ősszel a legszebb. A varázslatos hely persze nemcsak a kellemes kikapcsolódást szolgálja egy hangulatos őszi hétvégén, de izgalmas szpot is különleges atmoszférájával. Ne habozzunk hát megörökíteni az itt töltött idő pillanatait!

szelfiszpotok, fénykép, ősz, őszi táj, Budapest
Fotó: Egy jó kép az utazásról

Várkert Bazár

Aligha van Budapesten romantikusabb helyszín, mint a Várkert Bazár, különösen az őszi időszakban. A főváros különleges kis ékszerdoboza egyszerre ad teret a művészetnek és a természetnek, ahová sokan előszeretettel járnak fényképeket készíteni, a páros fotózásoknak például kimondottan kedvelt helyszíne. Nem is csoda, hiszen az impozáns épületelemek és a dunai panoráma mesés háttérként szolgál egy-egy szelfi során, az oszlopokra felfuttatott piros színekben izzó borostyánok remek hátteret biztosítanak egy-egy megörökített pillanathoz.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6. | Weboldal

szelfiszpotok, fénykép, ősz, őszi táj, Budapest
Fotó: Budapesti Tekergő

