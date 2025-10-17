6 remek szelfiszpot Budapesten, ahol megörökíthetjük az ősz legszebb pillanatait

Mindössze néhány szempillantás alatt telik-múlik el az ősz és mire az ember észbe kap, az addig fákat színesítő falevelek máris a talpak alatt ropognak. Egyet tehetünk, nyitott szemmel járunk, figyeljük, hogyan ölti magára legszebb őszi ruháját a főváros és megörökítjük ezeket a múlandó pillanatokat Budapest lenyűgöző szelfiszpotjain!

Budai Arborétum

Ha igazán jó, őszi hangulatú fotókat szeretnénk készíteni, érdemes ellátogatni a XI. kerületi Budai Arborétumba, ahol az ősz melegséget árasztó színei lépten-nyomon ott vannak minden sarkon. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemhez tartozó kertben a színpompás természeten kívül a kert csendje is legalább annyira élvezetes: nyugodtan elidőzhetünk itt, miközben megismerkedünk a területen található közel 2250 növényfajjal. Kétségünk sincs afelől, hogy az arborétumban találunk olyan őszi hátteret, ami előtt elkészíthetjük a tökéletes képet erre az évre.

1114 Budapest, Villányi út 29-43. | Weboldal

Gellért-hegy

Abban talán megegyezhetünk, hogy a főváros egyik megkerülhetetlen helyszíne a Gellért-hegy, amely az év minden szakában lenyűgöző, de ősszel kimondottan varázslatos. Felkereshetjük itt a Filozófusok kertjét, a Sziklatemplomot, kisgyermekesek akár a játszóteret is, a magaslatokról pedig bámulatos panoráma nyílik innen az ősszel is nyüzsgő fővárosra. A legszebb pontok egyike a hegy oldalában álló Szent Gellért püspököt ábrázoló szobor és az azt ölelő oszlopcsarnok, ahonnan teljes hosszában ráláthatunk az Erzsébet hídra. Ha valahol, itt igazán kiváló őszi fényképek születhetnek!

Harangvölgy

A Normafa alatt húzódó táj, különösképp a Harangvölgy vidéke, minden arra járót elvarázsol, az őszi színekben pompázó természetnek pedig kevesen tudnak ellenállni. A völgy egykor a szórakozás és a kikapcsolódás aktív központja volt, mindenütt vendéglátóhelyekre és kellemes kerthelyiségekre bukkanhattak az arra kirándulók. Mára már jobbára a természet és a gazdag növény- és állatvilág, a természetközeli hangulat vonzza a túrázókat a völgybe, melynek számos pontján érdemes meg-megállni és lőni egy őszi hangulatú képet magunkról és kirándulótársainkról.

Hűvösvölgy

A színpompás Budai-hegyek ölelésében megbújó Hűvösvölgy a főváros peremén kínál aktív kikapcsolódást, hiszen számos izgalmas túraútvonalat járhatunk be ezen a környéken. Ráadásul szelfiszpotnak sem utolsó! A változatos növényvilág és a tengernyi szín miatt megéri kiszakadni a négy fal közül és csupán néhány fotó erejéig engedni a képernyő kísértésének. A völgyben utazhatunk az egész évben közlekedő Gyermekvasúttal is, ami tovább színesítheti kirándulásunkat és bővítheti fényképalbumunkat néhány, a vonaton készített fotográfiával.

Lupa-sziget

A Budakalászhoz tartozó, Szentendrei-Duna-ágban megbújó Lupa-sziget olyan, akár egy rejtett kincs, mely megannyi érdekes látnivalót tartogat, kezdve a Bauhaus stílusú nyaralóktól a lenyűgöző platánsorig. Korántsem városi legenda azonban, hogy a kizárólag vízi úton megközelíthető sziget ősszel a legszebb. A varázslatos hely persze nemcsak a kellemes kikapcsolódást szolgálja egy hangulatos őszi hétvégén, de izgalmas szpot is különleges atmoszférájával. Ne habozzunk hát megörökíteni az itt töltött idő pillanatait!

Várkert Bazár

Aligha van Budapesten romantikusabb helyszín, mint a Várkert Bazár, különösen az őszi időszakban. A főváros különleges kis ékszerdoboza egyszerre ad teret a művészetnek és a természetnek, ahová sokan előszeretettel járnak fényképeket készíteni, a páros fotózásoknak például kimondottan kedvelt helyszíne. Nem is csoda, hiszen az impozáns épületelemek és a dunai panoráma mesés háttérként szolgál egy-egy szelfi során, az oszlopokra felfuttatott piros színekben izzó borostyánok remek hátteret biztosítanak egy-egy megörökített pillanathoz.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6. | Weboldal

A legszebb őszi zarándokhelyek Budapesttől nem messze: