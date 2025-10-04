7 lebilincselő vezetett séta Budapesten, ami garantáltan emlékezetessé teszi az idei őszt

Izgalmas és egyben páratlan programokat ajánlunk figyelmetekbe, hiszen októberben és novemberben is egymást követik a jobbnál jobb fővárosi vezetett séták. Ha belesnétek Budapest kulisszatitkaiba, semmiképp se szalasszátok el őket!

Séta a Kozma utcai zsidó temetőben

Október 5-én a hosszúlépés.járunk? csapatával közösen indulhattok felfedezőútra Budapesten. A hely, ahova ezúttal vezetett séta alkalmával ellátogathattok nem más, mint a Kozma utcában található, legnagyobb fővárosi zsidó temető. A 19. század végén létrehozott kert mára hatalmas területen alkot zegzugos labirintust, ahol puritán sírkövek és színpompás kripták között tehettek izgalmas, ismereteket bővítő sétát.

A séta időpontja: 2025. október 5. | Tovább az eseményre >>

Háztörténeti séta a 125 éves Benczúr Házban

Október 12-én, valamint november 3-án és 23-án szubjektív háztörténeti séta keretében ismerhetitek meg közelebbről a 125 éves Benczúr Házat. A vezetett séta több remek témát is érint: az építtető Stern család történetét, a történelem eseményeinek hatását az épület sorsára, de szó esik majd Róth Miksáról és Marmorek Oszkárról is. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött sétán még ha egy rövid időre is, de ízelítőt kaphattok a századforduló hangulatából.

A séta időpontjai: 2025. október 12., november 3., 23. | Tovább az eseményre >>

Ötcsillagos bevonulás

Október 18-án és november 9-én egy frekventált, ellenben titokzatos tér fedi fel titkait Budán. A sétán ezúttal a Bem József tér története elevenedik meg és a téren sok éven át romosan álló épületé, mely valaha laktanya, iskola, hadikórház, sőt még tömeggyilkosságok helyszíne is volt. A séta többek között ezt a történetet göngyölíti fel, de szó esik majd az említett épület helyén ma álló, titkokkal teli ötcsillagos szállodáról, melynek tereit a résztvevők be is járhatják.

A séta időpontjai: 2025. október 18., november 9. | Tovább az eseményre >>

Októberi remény, novemberi árnyak

Október 19-én és 25-én izgalmas, képzeletbeli időutazásra invitál a Pestbudai Séták csapata, ahol a magyar történelem egyik meghatározó eseményével, az 1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc helyszíneivel ismerkedhetnek meg a program résztvevői. A forradalom legjelentősebb helyszíneit bejárva megtudhatjátok, milyen megmozdulások zajlottak, melyek lázban tartották az akkori lakosságot. Találkozó a Szabadság híd lábánál.

A séta időpontjai: 2025. október 19., 25. | Tovább az eseményre >>

Bűnügyi krónika a Budai Várban Ambrus Attilával és Csapó Csabával

Csapó Csaba történész és a Viszkisként elhíresült Ambrus Attila kalauzolásában pillanthattok be a Budai Vár bűnügyi krónikáiba október 26-án délután. A 14 órakor kezdődő és kb. 135 percet felölelő, méltán nagy népszerűségnek örvendő vezetett sétán a két szakértő az elmúlt 200 év híres bűneseteiről és az 1990-es évek alvilágáról mesél majd részletesen a sétán résztvevőknek. A téma érzékenysége miatt a sétán csak 16 éven felüliek vehetnek részt.

A séta időpontja: 2025. október 26. | Tovább az eseményre >>

Közel a Kelet

November 13-án a Sétaműhely józsefvárosi sétáján különleges élmény részesei lehettek. A sétán résztvevők ezen az alkalmon két szunnita és egy síita mecsetet látogathatnak meg, de nem maradnak majd felfedezetlenül a hétköznapok meghatározó helyszínei sem. A Teleki térről induló sétán megtudhatjátok, hogyan férnek meg egymás mellett különböző kultúrák és hagyományok, miközben a Közel-Kelet és Nyugat-Ázsia rejtelmeivel ismerkedtek a „nyócker” közepén.

A séta időpontja: 2025. november 13. | Tovább az eseményre >>

Séta Szent Györgytől Szent Mihályig

November 22-én izgalmas vezetett sétára várják a 6-10 éves korosztályt és az őket kísérő felnőtteket. A Fővám térről 10 órakor induló séta az Irányi utca felé veszi az irányt, ezalatt pedig fény derül majd arra is, hogy merre húzódott hajdanán a városfal, kik voltak az angolkisasszonyok és hogy hol lehetett egykor csigapörköltet enni. A mesékben nem szűkölködő sétán Szent Györggyel és Szent Mihállyal, angyalokkal és sárkányokkal egyaránt találkozhattok majd.

A séta időpontja: 2025. november 22. | Tovább az eseményre >>

