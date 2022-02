9 elbűvölő étterem Budapest agglomerációjában, amiért érdemes útra kelni

Budapest agglomerációja folyamatosan fejlődik, ennek egyik fő bizonyítéka az, hogy sorra nyílnak a különleges kínálattal rendelkező éttermek. Válogatásunkból meglátjátok, hogy nem is kell messzire mennetek ezekért az egyedülálló gasztronómiai élményekért, emellett pedig azt is megmutatjuk, melyik kirándulóhelyeket érdemes bejárnotok a környéken.

Nemrégiben egészen egyedülálló étterem nyitotta meg kapuit Fóton, ugyanis a The Pit BBQ & Cajun Magyarország első olyan autentikus texasi BBQ és louisianai cajun étterme, ahol olyan tradicionális ételeket kínálnak, mint a Gumbo, az Etouffée vagy a Jambalaya. A étterem séfje a texasi The Art Institute of Houston – Culinary Arts hallgatójaként ismerte meg az autentikus texasi BBQ és louisianai cajun konyha elemeit és álmodta meg hazánk első ilyen jellegű tematikus konyháját, ahol a hagyományos találkozik a gasztronómia új trendjeivel. A tradicionális amerikai ételek mellett az étlapon olyan kreációk is helyet kaptak, melyek ötvözik az eleganciát, a régiók egyediségeit, a kultúrát és az ízvilágot.

2051 Fót, Fehérkő utca 7.

Kirándulástippek a környéken:

Régóta nagy sikere van hazánkban a ropogós tésztájáról ismert vékony szélű nápolyi pizzának, amit most már Dunakeszin is megkóstolhattok. A pizzákat egy hatalmas, fatüzelésű kemencében sütik meg, ennek (is) köszönhető az igazi autentikus nápolyi ízvilág. A tradicionális elkészítéshez elengedhetetlen, hogy a Pizza Mamma alapanyagai egyenesen Olaszországból származzanak, majd az ebből készült tésztát 48 óráig kelni hagyják és kézzel nyújtsák. Így lesz az elkészült pizzatészta belseje hajszálvékony, a széle levegős és roppanós, amelyre a sülés közben díszes fekete pöttyök kerülnek. Az általuk képviselt minőség garantálja, hogy vissza fogtok térni hozzájuk Dunakeszire.

2120 Dunakeszi, Fóti út 39.

Kirándulástippek a környéken:

Varázslatos környezetben várja vendégeit Páty rusztikus hangulatú, családias étterme, a Cukorborsó Kertvendéglő. Az ételeik változatosak, az étlap pedig a magyar konyha remekeiből áll össze, ezért fogásaikat főként a hazai, magyarosan ízletes ételek kedvelőinek ajánljuk. A vendéglőhöz tartozik egy 60 fős terasz is, ami tavasszal és nyáron igazán hangulatos. Emellett a családos vendégekre is gondoltak, ugyanis a kertben nagy játszótérrel és egy különleges babaházzal kedveskednek a kisgyerekeseknek. Március 3-án várnak mindenkit Pátyon, ugyanis az Etyeki Sörmanufaktúra jóvoltából sörkóstolót tartanak a Cukorborsóban.

2071 Páty, Galagonya utca 4.

Kirándulástippek a környéken:

Szentendre és Visegrád között félúton az erdő mélyén bújik meg a pilisszentlászlói Kis Rigó Vendéglő. Kínálatukban főként házias, magyaros fogások közül válogathattok, amelyek bőséges adagokban érkeznek a kockás terítős asztalokhoz. A Pilisszentlászló gyönyörű völgye fölé épült étteremhez tartozik egy télen fedett panorámás terasz is, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a környékre. A vendéglő ideális választás lehet baráti vagy családi társaságok számára, emellett pedig a házikedvenceket is örömmel fogadják. Az udvaron található hinták, fajátékok, valamint fa padok pedig garantálják, hogy a kirándulók is megpihenhetnek itt kicsit egy kiadós túra után.

2009 Pilisszentlászló, Sikárosi út, hrsz. 1168/A

Kirándulástippek a környéken:

A Rosinante Szálloda egy szálloda-vendéglátós házaspár álmaként valósult meg 22 évvel ezelőtt, a Dunakanyarban. A Szentendrei-szigeten épült hangulatos kis fogadó családias légkörrel várja a pihenni és jókat enni vágyókat. A tulajdonosok feltett szándéka, hogy minden egyes vendég elégedetten és feltöltődve térjen haza tőlük, ennek érdekében pedig mindent meg is tesznek. Á la carte éttermük kínálatában a hagyományos ízek mellett jó ideje vegetáriánus fogásokkal is készülnek a vendégeknek. A minőségi és finom ízek miatt mára már nem csak vegetáriánus vendégeik kedvence a shakshuka lecsó, a vegetáriánus vadas, az erdei gombakrémleves vagy a quinoasaláta.

2015 Szigetmonostor, Hrsz.: 057/2.

Kirándulástippek a környéken:

Egy régi gőzmalom épülete ad otthont a Katlan Tóni Kultúrkonyha névre keresztelt, különleges hangulatú veresegyházi étteremnek. Az étlapon minden évszakban megtalálható valamilyen autentikus étel, amelyek tálalása és ízvilága is igazi műalkotás. Az épületben gyakran tartanak esküvőket, ami biztosra vesszük, hogy az étterem isteni ételeinek, meghitt hangulatának és tágas tereinek köszönhető, na meg a hatalmas kerthelyiségnek, ami semmiképp sem elhanyagolható. A Katlan Tóni 2021. decemberében még saját delikátboltját is megnyitotta, ahol az ikonikusnak számító málnaszörpük mellett a konyhájukon készült pástétomok, krémek, savanyúságok is megvásárolhatók.

2112 Veresegyház, Csokonai utca 5/C

Kirándulástippek a környéken:

Budapesttől mindössze harminc percnyi autóútra található Dabas egyik legkülönlegesebb gasztronómiai remeke, a Dabas Deli · Bistro. A bisztró valójában egy delikátbolt, egy specialty kávézó és egy étterem egyvelege, így lényegében bárki megtalálhatja azt, amire éppen vágyik. Legyen az gourmet termék, kiadós reggeli, isteni ebéd vagy bor-, esetleg pezsgővacsora. Bármelyikre essen a választásotok, a színvonal garantált. A bisztró csapatának egy része ugyanis korábban évekig a főváros különböző éttermeiben dolgozott, ezért szakértelmükkel garantálják, hogy ami a tányérunkra kerül, az nem csak finom étel, hanem egyúttal az ő szenvedélyük is.

2370 Dabas, Szent István tér 1/C

Kirándulástippek a környéken:

A Nádas Pihenőpark részeként igazi á la carte étteremmel várnak titeket Vasadon. A kínálatban hazai és nemzetközi ételkülönlegességek közül válogathattok, azokat pedig az étterem tóra néző épületében, csodálatos panoráma mellett fogyaszthatjátok el. Konyhájukat a legmodernebb technológiával szerelték fel, ez a minőség pedig az ételeik ízvilágában is tükröződik. Ebéd után érdemes körbejárnotok a pihenőparkot, ugyanis a tó körül épült egy hotel, kalandpark és csónakház is. Valamint egy tófürdő is rendelkezésetekre áll, ezzel egész napos programot biztosítva az egész család számára.

2211 Vasad, Monori út 100.

Kirándulástippek a környéken:

A martonvásári Ludwig Hotellel egy épületben, a földszinten nyitotta meg kapuit a térség kedves hangulatú kis bisztrója, a Für Elise Kávéház. A kínálatra főként a szezonális, a street food, olykor pedig a retró ételek jellemzőek, de ezen kívül készülnek még naponta változó ajánlatokkal is. Az enteriőr igazán igényes és letisztult, hatalmas ablakokkal és terasszal, ami jó idő esetén különösen nagy előnye a helynek. A Für Elise-be még akkor is érdemes betérnetek, ha épp nincs ebédidő, hiszen 10-ig elérhető reggelivel, valamint egész nap szuper kávé- és sütiválasztékkal, illetve koktélokkal is kedveskednek a vendégeknek.

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 5.

Kirándulástippek a környéken: