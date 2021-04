7 kalandos budapesti tanösvény, ha bebarangolnád a fővárost

Magyarország területén számos kiépített tanösvény várja a látogatókat, hogy segítségükkel megismerhetőek legyenek a régió természeti értékei, növény- és állatvilága és annak érdekességei. Cikkünkben 7 olyan tanösvényt mutatunk a főváros szívében és annak területén, ahol mindenképp érdemes látogatást tenni némi interaktív ismeretszerzés, tevékeny kikapcsolódásért cserébe.

Gubóvirág tanösvény

A Budai-hegység déli peremén nyugvó Budaörsi-kopárok felfedezése már önmagában is egy látni- és tapasztalni valókban gazdag vidék, de a változatos táj és annak alapkőzete, a dolomit a gazdag élővilágnak is otthonául szolgál. A mediterrán hangulatú sziklagyepek viszontagságos múlt és féltett növénykincsek őrzői egyaránt, de a területén futó 6 állomásos, magas gubóvirág jelezte Gubóvirág tanösvényt mobilalkalmazással és egy letölthető tájékoztatófüzettel is könnyen bebarangolhatjuk.

Fóti-Somlyó-tanösvény

A Fóti-Somlyó-tanösvény mindössze 25 km-re fekszik Budapesttől. A lepkék hegyeként emlegetett dombnagyságú tanösvény változatos élővilágon keresztül kalauzol bennünket a helyi jellegzetességek széles tárházában, ráadásul mesés panorámával ajándékozza meg az idelátogatókat, akiknek a dombtetőre érve pazar kilátásban lehet részük a Budai-hegységre és a Pilis hegyeire. A 2,5 óra alatt bejárható körvezetésű tanösvény a Fáy-présháztól indul, onnantól bízzuk magunkat a kék lepkék jelzéseire, akik megbízhatóan vezetnek végig minket az útvonalon, legyünk akár másodmagunkkal vagy épp a családdal.

A Szent Ferenc Kórház által létrehozott Normafa Kardioösvénye három túraútvonalon, egy rövid, egy közepes, illetve egy hosszú útvonalon keresztül is bejárható kedvtől, illetve állóképességtől függően. A szív túrajelzéssel ellátott ösvényen a rövid útvonalat választva, a 3,5 km-es, 1 órás hosszúságú túra a Normafától a Libegőig halad, a közepes túraútvonal két kitérővel, 4 km-es távon szintén a Libegőig tart, majd a fordítóponttól visszafelé halad a sétányon. A hosszú útvonalat választva egészen a János-hegyi kilátóig vezet a túraútvonal, a sétányon keresztül vissza a Normafára körülbelül másfél óra alatt teljesíthetjük a 4,6 km-es távot.

Merzse-mocsár tanösvény

Budapest külvárosában, a ferihegyi repülőtér szomszédságában terül el a főváros egyetlen igazi mocsara, a pesti vidék egykori mocsaras területeinek utolsó hirdetője, a Merzse-mocsár. A 40 hektáros természetvédelmi terület élő- és növényvilágát 15 állomásos, 6 kilométer hosszú tanösvényen ismerhetjük meg, amely a mocsárt körülölelő gyalogutakon keresztül elvisz egészen az új, fából épült kilátótoronyig. Kellemes szabadtéri sétánk során rengeteg állat- és növényfajjal találkozhatunk: a víz közvetlen közelében nádas, peremén ligeterdő húzódik, amelyet védett madárfajok, nyulak, őzek és rókák népesítenek be. A tanösvény a Rákoskerti vasútállomásról indul, onnan tájékoztató táblák kalauzolnak bennünket.

Fotó: Flickr – Horváth Zsolt

Róka-hegyi tanösvény

Budapest egykor legnagyobb mészkőbányája üzemelt ezen a helyen, amelyen most a Róka-hegyi tanösvény vezet bennünket végig. A lábunk alatt elterülő mesés panoráma emlékét nehéz lesz feledni a védett terület nyílt sziklafelszínein barangoló sétánk alkalmával. A tanösvényt az Árvácska utca – Rókahegyi út – Ürömi út hármas kereszteződésénél található bányabejáratnál ajánlott kezdeni, hogy az egymást követő tájékoztatótáblák mentén megismerhessük a bánya történetét és annak állat- és növényvilágát. A 700 m hosszú, 7 állomásos tanösvény sok helyen nehéz szakaszokat is tartogat, így gyakorlottabb túrázóknak ajánljuk.

Rupp-hegyi tanösvény

Rövid, körülbelül 20 perces sétára invitál a Rupp-hegyi tanösvény, amely a 257 méteres, a budai hegyektől elszigetelten álló Rupp-hegyre vezeti fel a kirándulókat, sűrű tölgyerdőn és tágas sztyeppréteken keresztül. A csúcsról kivételes kilátás nyílik a hegyet körülölelő lakott területekre, többek között Budaörsre és a dél-budai városrészre. A természetvédelmi terület összesen 400 növényfajnak és gazdag állatvilágnak (elsősorban madaraknak, rovaroknak és gyíkoknak) ad otthont, amiről hat információstábla szolgál további érdekességekkel. A Rupp-hegyi tanösvény egy könnyed, ebéd utáni levezető sétának felel meg, de a környékbeli természeti látványosságokkal egybekötve hosszabb útra is indulhatunk.

Vuk ösvénye

A II. kerületi macis játszótérről induló ösvény összesen 12 erdei állomást rejt magában, amelyeken Fekete István-műveken és azok népszerű szereplőin keresztül tudhatunk meg többet az erdő állat- és növényvilágáról. A két és fél kilométeres irodalmi kaland nagyjából a Görgényi úti parkolótól indul, a Civitan Kertészet szomszédságából. Körülbelül másfél-két óra alatt kényelmes tempóban, egy szabálytalan kört leírva érhető el a 384 méter magasan az erdő felé tornyosuló dolomittömb, amelyre (a második világháborúban megsérült) alakja miatt Oroszlán-sziklaként szokás utalni.