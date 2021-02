5 szemet gyönyörködtető kirándulóhely Budapesttől egy karnyújtásnyira

Fél lábbal szinte még a fővárosi forgatag aszfaltját tapossuk, míg másik lábunk már buja fűcsomókat kerülget, elvégre ez az 5 kirándulóhely olyannyira közel, mondhatni karnyújtásnyira van hozzánk, budapestiekhez, hogy az urbán környezetből a természet lágy ölére lépni mi sem egyszerűbb!

Csíki-hegyek, Budaörs

Budaörs határában, a város felett terül el a Budai-hegység egyik leglátványosabb természeti kincse: a Budaörsi Kopárok helyenként mészkősziklákkal borított lankái. A területen számos csúcsot megmászhatunk, melyek mindegyikéről más és más kilátás tárul elénk, ugyanakkor a könnyű sétára indulók is bátran nekivághatnak az útvonalnak, hiszen bőven találni kevésbé meredek dombokat is. A Csíki-hegyek legkiemelkedőbbike egyébként a Szállás-hegy a maga 322 méteres magasságával, de hasonlóan érdemes feltornázni magunkat a Huszonnégyökrös-hegyre (288 m) és a Csík-hegyre (314 m) is. Kifejezetten család- és kutyabarát kirándulóhely.

Fóti-Somlyó-tanösvény, Fót

A Fóti-Somlyó-tanösvény mindössze 25 km-re fekszik Budapesttől. A lepkék hegyeként emlegetett dombnagyságú tanösvény változatos élővilágon keresztül kalauzol bennünket a helyi jellegzetességek széles tárházában, ráadásul mesés panorámával ajándékozza meg az idelátogatókat, akiknek a dombtetőre érve pazar kilátásban lehet részük a Budai-hegységre és a Pilis hegyeire. A 2,5 óra alatt bejárható körvezetésű tanösvény a Fáy-présháztól indul, onnantól bízzuk magunkat a kék lepkék jelzéseire, akik megbízhatóan vezetnek végig minket az útvonalon, legyünk akár másodmagunkkal vagy épp a családdal.

Tündér-szikla, Budapest

Ha az egykor több nevet is viselő Tündér-sziklához való felkapaszkodást választjuk úti célunk következő állomásának, a tündérmesékhez hasonlóan a méltó jutalom sem marad el, vagyis a mesés, lábunk alatt elterülő főváros és a tőle elválaszthatatlan, magával ragadó panoráma. A több oldalról is megközelíthető sziklacsoport a Széll Kálmán tértől a 22-es busszal érhető el legkönnyebben, de a Normafától is csak 2 km-re, míg a libegő zugligeti állomásától mindössze 10 perc sétára, a zöld háromszöget követve helyezkedik el. Az útvonalat közepesen nehéz hegyi túrával lehet teljesíteni.

Luppa-sziget, Budakalász

A budakalászi Luppa-sziget meghittsége és romantikája tagadhatatlan, hiszen az autómentes szigetet egy kisebb személyszállító komppal érhetjük el kényelmesen. Magasan húzódó platánsor övezte sétákat tehetünk itt a budakalászi part és a Szentendrei-sziget között húzódó, folyóval körbeölelt helyszínen, melynek képét még a régi papír 10 forintos viseli magán, mára már csak emlékül. Az egykor nyaralóhelynek szánt és arra kialakított környezetben olyan ismerősbe lehet botlani, mint egy Bauhaus-ház, de a csend, béke és nyugalom együttese, amit sokszor csak hírből hallani, itt állandó lakos.

Brunszvik-kastély, Martonvásár

Autóval alig fél órára, de az egyébként vonattal is könnyen megközelíthető Martonvásárra ellátogatni igazi kikapcsolódást, de egyben időutazást is jelent az angol főúri rezidenciák, illetve a Tudor stílusú kastélyok világába. Itt található ugyanis a Martonvásártól elválaszthatatlan Brunszvik család 70 hektáros angol kerttel körbeölelt pompás kastélya, ahova kényelmesen rendezkedett be a Beethoven Emlékmúzeum és Óvodamúzeum is. A parkban feltöltő séta, ahova 900 forintért tehetjük be a lábunkat, tehát tökéletes hétvégi programnak bizonyul, míg a kastélyban tett látogatásra, ahova a kombinált felnőttjegy 2000 forint, kicsit várnunk kell, addig míg a járványhelyzet kellőképpen alábbhagy.