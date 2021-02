Kutyás kirándulás: Felfedeztük a Duna-Ipoly Nemzeti Park erdei tanösvényét

Az új évvel beköszöntött a tél, így már nem tudunk teljes napokat a természetben tölteni. A zord idő ellenére érdemes ilyenkor is hosszabb sétákra indulni, hiszen az erdők ilyenkor teljesen új arcukat mutatják. Alább a kutyabarát.hu szerzője, Bujdosó-Szalay Adél és Tatyi kutyája kalauzol el minket a Duna-Ipoly Nemzeti Parkba, ahol egy rövidebb, 3,5 kilométeres ösvényt járhatunk be.

A tél a nyugalom, az elcsendesedés időszaka. Ilyenkor nagyobb szükségünk van a pihenésre, és a szervezetünk igényli is a nyugalmat. A nappalok rövidebbek, az időjárás kellemetlenebb – de ez nem ok arra, hogy ne kiránduljunk kutyával télen is!

A következő túrát jó szívvel ajánlom akkor is, ha nem vagytok kimondottan outdoor típusok, mivel a mindössze 3,5 km-es tanösvény könnyű, de változatos terepen visz, néhány helyen igazán lenyűgöző kilátást tartogatva. Remek délelőtti vagy délutáni séta, ami pont elég, hogy átmozgasd magad és a kutyádat egy fárasztó hét után.

Az erdő ezer zaja

Egy ködös vasárnapon határoztuk el, hogy télen is megnézzük a Fóti-Somlyót. Tavasszal és nyáron, futva és gyalogosan is túráztunk már itt, és tudtam, hogy ez a táv éppen ideális lesz, hogy kényelmesen, még sötétedés előtt teljesítsük. A Fóti-Somlyóra általában a kilátás, valamint a változatos flóra és fauna miatt érkeznek a látogatók. A Gödöllői-dombság előőrseként a síkságból kimagasló domb otthont ad közel 650 lepkefajnak, hazánk majdnem összes gyíkfajának, és a harkályok közül is szép számmal képviseltetik magukat a területen. A Fóti-Somlyó egy kis sziget, ahol az agglomeráció fejlődése és a földművelés miatt egyébként lepusztult tájban még otthonra lelhetnek az állatok és a növények.

Télen, a csendes, alvó erdőben lépten-nyomon hallhatjuk a harkályok kopácsolását, láthatjuk az odúkat, és megfigyelhetjük a madarakat. Ha csendben maradunk, az erdő ezer zaja felel. Sajnos a kies tájon látszik, hogy a quadosok és terepmotorosok nem tartják tiszteletben ezt a menedéket, és folyamatosan karcolják a sebeket a tájba. A terület természetvédelmi terület, és bár kínálkoznak az ösvények, a jelölt útról ne térjetek le, kövessétek a felfestést!

Kék lepke kísér utunkon

A Fáy Présház parkolójából indul a tanösvény, amelyet kék lepke felfestés jelez. Ez egy körtúra, amely körülbelül két és fél óra alatt kényelmesen bejárható, és több kilátópontot is érint. Érdemes mindjárt a parkoló melletti kerítéstől szemrevételezni a környéket, tiszta időben Budapest körvonala, a budai hegyek és a Citadella is látható innen.

Kezdetben az ösvény földúton halad, majd innen egy kis kaptatóval érhetünk fel a Fóti-Somlyó 288 méter magas csúcsára, ahonnan szintén csodás panoráma tárul elénk. Ha szerencsések vagyunk, és kifogunk egy napfényes téli délutánt, a nyugatra néző teraszos rétről elképesztő naplementében lehet részünk! Innen utunk hamarosan fákkal ölelt ösvényen vezet tovább, a környéket egykor borító tölgyerdők egy még megmaradt foltja ez, amely ellenáll a változásnak, és a jégkorszak utáni felmelegedés időszakára jellemző növénytársulásokat őrzi.

A lassan lejtő ösvényen hamarosan elérjük az üdülőövezet határát, és utunk a hátralévő pár száz méteren már lakott területen vezet vissza a parkolóba.

Hasznos infók

Túra hossza: 3,5 km

Időtartam: kb. 2,5 óra

Turistajelzés: kék pillangó

Megközelítés: Budapestről vonattal, a Nyugati pályaudvarról Fótfürdő megállóig, onnan a zöld sáv jelzésen gyalog, a Fáy Présház Étteremnél válik le az ösvény. Autóval a Fáy Présház parkolója. Az étterem nem kutyabarát!

Szöveg és képek: Bujdosó-Szalay Adél (Kutyabarát.hu) / Térkép és szakmai információk: Duna-Ipoly Nemzeti Park /Google Earth/

Még több kutyás kirándulási tippért és hasznos tanácsért látogass el a kutyabarát.hu oldalra!