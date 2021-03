5 meseszép kirándulóhely Budapest környékén a hosszú hétvégére

Tavaszi napsütést ígér a március 15-i hosszú hétvége, így vétek lenne a négy fal között tölteni az ünnepet. Mutatunk öt, Budapestről viszonylag gyorsan megközelíthető kirándulóhelyet, amely pazar tanösvényekkel, természeti látványosságokkal és panorámával várja a vándorokat.

Szelim-barlang, Tatabánya

A Tatabánya fölé magasodó Szelim-barlang Magyarország egyik legnépszerűbb kirándulóhelye, hiszen a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képező, 100 méter magasan található mészkőszirt kivételes természeti látványosság, melynek üregeiből páratlan panoráma tárul elénk az egész Tatai-medencére. A tatabányai Kő-hegyen fekvő parkolóból, a piros barlangjelzést követve mindössze néhány perc alatt eljuthatunk a barlanghoz, amelynek közvetlen közelében fekszik a bánhidai csata emlékére felhúzott Turul-szobor, valamint a szomszédos Csúcsos-hegy 30 méteres Aknatorony-kilátója. A három látványosságot útba ejtő körtúra mindössze három kilométeres, minimális szintkülönbséggel, így kisgyerekes családoknak is bátran ajánljuk. Akár babakocsival is megközelíthető.

Ártéri tanösvény, Vác

Vadregényes kalandokat tartogat a váci ártéri tanösvény az egész család számára: az alig több mint 500 méteres, cölöpökön rögzített pallósoron sétálva anélkül tekinthetjük meg a Duna ártéri élővilágát, hogy megzavarnánk azt. A mesébe illő vízi ösvényt akár vízparti növények, varangyok és levelibékák, valamint tőkés récék és jégmadarak is keresztezhetik. A 30-45 perc alatt kényelmesen bejárható tanösvény bejárata a Göncöl Házhoz közel, a Gombás-patak hídján átkelve jobbra található, érdemes azonban útba ejteni a szomszédos, festői Ligeti-tavat is, ahol horgászásra és piknikezésre is van lehetőség.

Derítő-tó, Tata

A Tata központjától néhány kilométerre elterülő Derítő-tó ugyan nem hagyományos értelemben vett kirándulóhely, bebarangolása mégis felér egy teljes értékű kikapcsolódással a szabad levegőn. Az 1961-ben kialakított mesterséges tó ma igazi horgászparadicsom, holott eredetileg a tatabányai szénbányák úszóüledékének felfogására, az Öreg-tó védelmében alakították ki. A bányák évekkel ezelőtt bezártak, a Derítő-tóban álló, azóta kidőlt fák viszont természetes búvóhelyül szolgáltak a ma is jelentős halállománynak, így az országban egyedülálló módon hatalmas, békés és ragadozó halakat rejt a víz. A tó partján, valamint az északi oldalon a vízbe nyúló kis szigeten kiadó és eladó faházak sorakoznak, melyek között sétálva olyan érzése van az embernek, mintha a nyugalom szigetén lépkedne.

Julianus-kilátó, Nagymaros

Az Országos Kéktúra részét képezi a Nagymarostól és Zebegénytől egyformán bő négy kilométerre található Hegyes-tető (482 m) és kilátópontja, az eredetileg 1939-ben felhúzott, nemrégiben azonban felújított Julianus-kilátó. A körülbelül egy óra gyaloglással, néhol rövid, közepesen meredek kaptatókkal megközelíthető toronyból semmihez nem fogható, 270 fokos panoráma tárul a kirándulók elé a Dunakanyarra, a Visegrádi-hegységre, valamint a Börzsönyre. A kilátó középső szintjén egy fedett, kerek asztallal ellátott helyiség csábít pihenésre, míg a közvetlen közelben néhány padot és asztalt helyeztek el, ahonnan a kilátásban gyönyörködve szusszanhatunk meg és falatozhatunk.

Zsámbéki romtemplom, Zsámbék

A Budapesttől nagyjából félórás autóútra található Zsámbék középkori eredetű romtemploma országunk azon ritka Árpád-kori műemlékei közé tartozik, melyek szomorú állapota nem háborúskodás, birodalmi bosszú vagy helyi kőbányászok munkájának eredménye: a bazilika a térséget 1763-ban megrázó nagy komáromi földrengésben rongálódott meg. Habár 1934-ben Lux Kálmán rendkívül sokat tett a templomhoz északról csatlakozó kolostor romjainak feltárásáért, a bazilika képe az elmúlt két és fél évszázad során nem sokat változott, de még romjaiban is a korszak egyik leginkább lenyűgöző építészeti alkotása.