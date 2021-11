5 csodaszép kirándulóhely Budapest környékén, ami ősz végén is könnyedén bejárható

Ha kültéri feltöltődésre vágytok, nem kell hosszú útra indulnotok a fővárosból, hogy olyan helyre csöppenjetek, ahol garantáltan kikapcsolódhattok. Ehhez ajánlunk most nektek néhány kirándulóhelyet Budapest környékén.

Zsitvay-kilátó

A Dunakanyar szépségét számtalan oldalról megcsodálhatjuk, de kevés hely van Magyarországon, ahonnan olyan körpanorámában gyönyörködhetünk, mint a Zsitvay-kilátó tetejéről. Nem csoda hát, hogy a Visegrádi-hegységben található, a fellegvár fölé épült kilátó minden évszakban népszerű turistalátványosságnak bizonyul. Lenyűgöző panorámája, valamint könnyű megközelíthetősége miatt a kirándulók egyik közkedvelt úti célja. Tiszta időben még a fővárost is látni lehet a tetejéről, sőt még felhős időben is szabad szemmel látható a Dunakanyar.

Esztergomi szénrakodó

A dunai hajósok egyik kedvenc építménye, az esztergomi szénrakodó már több, mint ötven éve áll üresen, 2008-ban pedig ipari műemlékké nyilvánították. Az épület valójában két hatalmas talapzaton álló szerkezetből, fémvázból és falburkolatból áll, mégis nagyon különleges látványt nyújt, ahogy a Duna fölé tornyosul. Az egyedi helyen és speciális adottságokkal bíró, vízben álló épületmaradvány felújítása és lebontása is igencsak költséges lenne, ezért még biztosan sokáig csodálhatjuk az egyszerre lenyűgöző, elgondolkodtató és már-már félelmetes szénrakodót az esztergomi Duna partján.

Dömörkapu-vízesés

A szentendrei Dömörkapu nem csak azért népszerű célpont a kirándulók körében, mert gyönyörű, közel van a fővároshoz és gyerekekkel is könnyen bejárható. Azért is közkedvelt, mert a térségben számtalan gyönyörű természeti kincset találhatunk. Ilyen például a Bükkös-patak, a Lajos-forrás és a Dömörkapu-vízesés is, amely a főútra kiérve, majd balra fordulva kényelmesen megközelíthető. A hídnál megtaláljuk az apró, de annál különlegesebb vízesést, amelyet néhány lépcsőfokon leereszkedve tekinthetünk meg közelebbről is.

Dunakeszi-tőzegtó

Újpest északi határában találhatóak a Dunakeszi-tőzegtavak, amelyek korábban egy nagy kiterjedésű, gazdag állatvilággal rendelkező térség részei voltak, mára viszont csak két kis tó maradt meg belőlük. Ez azonban nem befolyásolja a tényt, hogy a Dunakeszi-tőzegtó egy csendes, eldugott rész, amiről kevesen tudnak, pedig egyedi látványt nyújt az arra járóknak. Főként gyalog vagy kerékpárral ajánljuk a megközelítését, ami fővároshoz való közelsége miatt teljes mértékben kivitelezhető. A tóban főleg naphalak és keszegfélék élnek, ezért a horgászok számára is tökéletes helyszín.

Szent Jakab sétány

Amennyiben kisgyerekekkel is könnyen bejárható kirándulóhelyet keresel, irány Dabas, azon belül is a Szent-Jakab sétány. A mindössze kétkilométeres, a Duna-Tisza-csatorna és a Duna-völgyi-főcsatorna találkozásánál kiépített sétány a Magyar Zarándokút részét képezi és tanösvényként is funkcionál. A cölöpökre épült útvonalat sétáló hidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki, amelynek tetejére érve csodálatos körpanoráma tárul elénk. A sétány a helyiek körében igen népszerű, hiszen a terület kiválóan alkalmas piknikezésre, sütögetésre, sportolásra, de akár még horgászatra is.

Amennyiben mesebeli kirándulóhelyeket keresel Budapesten és környékén, az alábbi cikkünket neked ajánljuk: