5 mesebeli kirándulóhely Budapesten és környékén hosszú őszi sétákhoz

Az ősz egyik legszebb látványa egyértelműen a szépen lassan meleg színekbe burkolódzó erdő, amiben egy kirándulás alkalmával elmerülhetünk. Ráadásul nem is kell messzire menned, ha egy kicsit kiszakadnál a város körforgásából.

Búbánatvölgy

Budapesttől 50 kilométerre, körülbelül egyórás autóútra, a Dunakanyar egyik rejtett zugában bukkanhatunk rá a Búbánatvölgyre, ami nevével ellentétben a legkevésbé sem szomorú látvány. Ezt a titkos kis csodát a Szamár-hegy és a Hosszú-hegy között találjuk, a Duna-Ipoly Nemzeti Park határán. A völgy könnyedén megközelíthető, ezért rendkívül közkedvelt a túrázók között, és a közelben lévő, felújított játszótér miatt még a nagycsaládosok számára is kiváló kirándulóhelyszín. A völgy egy csendes, félreeső helyen található, ezért még a horgászok körében is igen népszerű. Ha pedig bográcsozni vagy szalonnát sütni támad kedvetek, itt még arra is van lehetőség.

Kis-Strázsa-hegy

Az Esztergom határában található Kis-Strázsa-hegy a Pilis legutolsó vonulatai közé tartozik, csupán 233 méter magas, így mérete alapján leginkább dombra emlékeztet. A hegy felé közeledve már messziről észrevehető egy világítótoronyra hajazó magas épület, a Kis-Strázsa-hegyi kilátó. A torony tetejére ugyan csak előre egyeztetett időpontban lehet felmenni, de olyan csodálatos panorámát nyújt, hogy biztosan megér egy telefonhívást. A környéket is érdemes körbejárnotok, hiszen a közelben található a mesterségesen kialakított Gyilkos-tó, a Tündérkapu és Magyarország egyik legkülönlegesebb barlangja, a Strázsa-barlang is.

Jegenye-völgyi vízesés

A Budai-hegység legnagyobb vízesése leginkább egy tündérek lakta térségre emlékezteti a kirándulókat, és minket is. Nem is csoda tehát, hogy a Solymár területén megbújó Jegenye-völgyi vízesés a főváros környékének egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. A Paprikás-patak mentén, egy 4-5 méter magas sziklalépcsőn alakult ki a gyönyörű vízesés, amit leginkább felülről érdemes megcsodálni. Ha kiszellőztetnéd a fejed, akkor koncentrálj pár másodpercig a víz csobogására, így garantáltan kitisztul az elméd, amihez még egy meseszép látvány is társul.

Jági tanösvény

Pilisszentiván határában, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található a Jági tanösvény, ami könnyű, mégis változatos útvonalat kínál, akár kezdő túrázók számára is. A tanösvény teljes hossza mindössze 3,5 kilométer, a szintemelkedés pedig minimális, így akár két óra alatt bejárható. Az útvonal könnyedsége miatt kiváló célpont lehet kisgyermekes családok és idősek számára is. A túra a Vadász-réti-patak völgyéből indul, és érinti az ősszel különösen szép látványt nyújtó Jági-tavat, valamint egy kis út menti kilátót is. A tanösvény utolsó szakasza a közeli falu házai mellett vezet vissza a kiindulási ponthoz.

Virágos-nyereg

Ha tényleg csak egy kicsit utaznál messzebbre a fővárostól, akkor a Hármashatár-hegy északi oldalán található Virágos-nyereg a neked való úticél. A természetvédelmi terület valójában egy nagy tisztás, ami több turistaútvonal találkozása. Nem árt azonban, ha túracipőt húzol, mert hosszú út vezet a célig. A hatalmas rét közkedvelt helyszín a tapasztalt csillagászok körében, hiszen semmi nem zavarja itt a horizontot, így tökéletes bázis az esti égbolt megfigyeléséhez. Amennyiben szerencsések vagyunk, és látogatásunkkor éppen tiszta az ég, egy kiadós túra után megpihenhetünk a csillagok alatt.