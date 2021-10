Falusi idilltől a nomád paradicsomig: Látványos biciklitúra a Szentendrei-szigeten

Ugyan októberben már ritkábban kúszik a hőmérő higanyszála 20°C fok fölé, de egy napsütötte, őszi hétvégén, rétegesen öltözve a legszínesebb hónapban sem kell lemondanunk a biciklizés szabadságáról. Következő úti célunk a Budapest és a Dunakanyar között elterülő, 31 km hosszú, varázslatos Szentendrei-sziget. Az útvonal ugyan nem nyúlfarknyi, de az egynapos kalandot bájos falvak, virágos szántóföldek és vadregényes természeti kincsek szegélyezik.

Útvonal: Szentendre – Leányfalu – Szigetmonostor – Pócsmegyer – Tahitótfalu – Kisoroszi – Pócsmegyer – Szigetmonostor – Leányfalu – Szentendre – (Budapest)

Túránkat a szentendrei M5-ös HÉV-állomásról indítjuk, ahonnan könnyen elérhető az EuroVelo 6 kerékpárút Duna-parti szakasza, amely a hangulatos korzón haladva elvezet a Leányfalu határában található Határcsárda kompátkelőig. Itt potom 520 forint per kopf (plusz bicikli) áron kelhetünk át a csendes dunai folyóágon.

A kikötést követően a békés Szigetmonostor felé vesszük az irányt, ahol már a központban érdemes lekötni járgányunkat, hogy a Fő utcán sétálva nagyszüleinknél töltött gyermekkori emlékeinkkel karöltve nosztalgiázhassunk, miközben a fölénk magasodó diófák levelei között átszűrődő őszi napfény simogatja arcunkat,

és magunkba szippantjuk a mézeskalács-házikókra emlékeztető parasztkuckók füstillatát.

Az apró település számos látnivalót rejt, melyek felfedezése közben szinte egy teremtett lélek sem akadt utunkba, ám október 2-án a község felpezsdül, a terek és udvarok megtelnek élettel, hiszen ekkor kerül megrendezésre a hagyományőrző Piroslábos Fesztivál és Piac, ahol a kultúrprogramokon túl a jazz- és folkrajongókra is igazi különlegességek várnak. Az ínyenc élménykeresők figyelmébe pedig a falu déli részén megbúvó, vendégszeretetéről elhíresült Rosinante Fogadót ajánljuk.

Tapossunk újra bele a pedálba, és folytassuk tovább utunkat észak felé.

A 1113-as úton haladva bal kéz felől kukoricaföldek és a Visegrádi-hegység panorámájában gyönyörködhetünk, de a horgászok körében közkedvelt pócsmegyeri Pázsit-tóra is vethetünk egy pillantást.

Tahitótfaluba érve a megnövekedett fogalomnak köszönhetően már kisvárosi hangulat fogad bennünket, ez főként az itt található közúti híd érdeme, amelyen keresztül autóval is megközelíthető a sziget. A település kiváló termelői piacáról is ismert, érdemes tehát nyitott szemmel járni, hiszen több kapualjban is nagyanyókra bukkanhatunk, akiknél aprópénzért vásárolhatunk friss zöldséget, gyümölcsöt vagy házi készítésű sajtot.

Miután beszereztük délutáni elemózsiánkat, szedjük is a sátorfánkat, hiszen még 11 kilométerre található úti célunk fénypontja, Kisoroszi.

Az ide vezető nehezített terep, nagyobb odafigyelést igényel, mivel több helyen kátyús aszfalt és keskeny autóút fogad bennünket, így csak óvatosan bánjunk a hirtelen kormánymozdulatokkal. Szlalomozás közben, ha szerencsések vagyunk, még éppen láthatjuk a virágba borult őszi kikericsmezőt, melyen lovak és szürkemarhák legelésznek, míg jobb oldalon a Vác mellett húzódó Naszály kíséri utunkat, később pedig egy erdős etapon élvezhetjük a kristálytiszta levegő áldásos hatását.

A magával ragadó Kisorosziba érve, a romantikus utcácskákon végigtekerve rajtunk is úrrá lesz a faluból áradó nyugalom, melyet fő mutatványa, a Szigetcsúcs csak tovább mélyít bennünk. A csücsökben rejlő partszakaszon egy új perspektívából fürkészhetjük a Dunakanyart, egyszerre tárulnak elénk a Duna két partját körülölelő hegyek, a visegrádi fellegvár és Nagymaros látképe.

Az ártéri ligeterdő nomád hangulatának és lélegzetelállító körpanorámájának katartikus élménye igazi adrenalinfröccs a fárasztó tekerés után, mely kellő energiával támogat minket, hogy ismét nyeregbe pattanhassunk.

Ha még rejlik bennünk kalandvágy, keressük fel a település eldugott, a türkiz ezernyi árnyalatában pompázó Cseres-tavát, és tegyünk a partján egy meghitt sétát.

Hazafelé akár változtathatunk is útvonalunkon, amennyiben Tahinál a hídon átkelve, a part mentén tekerünk vissza Szentendrére. A vállalkozószelleműek a nemrégiben felújított, kiváló állapotú kerékpárútvonalon akár a Római-partig is elpedálozhatnak, csak bírják szuflával.