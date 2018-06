5 mozgalmas nyári program Budapesten és környékén

Strandolni és napozni jó, de a fővárosban jóval több lehetőség közül lehet választani, ha néhány gondtalan órára vágysz. Az átlagos nyári programok mellett idén iktass be valami izgalmasat, tippjeink között biztosan találsz neked tetsző lehetőséget.

Vadnyugati kalandokkal vár a Tordasi Western falu, ahol olyan, klasszikus filmek ihlették a fából készült díszletet, mint „A Jó, a Rossz és a Csúf” vagy a „Volt egyszer egy Vadnyugat”. Ebben a környezetben te is egy izgalmas történet szereplőjévé válsz, miközben kipróbálhatod a rodeó-bikát, a hordólovaglást, a patkóhajítást és az íjászatot. A tematikus parkban jelmezbérlésre is van lehetőség, hogy a helyszínhez illő öltözékben párbajozhass, miután bátran besétálhatsz a seriff irodájába vagy látogatást tehetsz a múzeumbörtönbe. Sőt, szabadulószobájuknak hála a „szökést” is megkísérelheted.

Európa egyik legnagyobb trambulinparkja kapott helyet az Új Buda Centerben, és az 1400 négyzetméternyi eszközállományában garantáltan te is rálelsz a neked szimpatikus sporteszközre. A szabadidőközpontban minden korosztályt szívesen látnak egy kis testmozgásra. A trambulinon ugrálva többek között kipróbálhatod a dodge ball, a bossaball, a slamball és a ninja warrior nevű pályákat, levezetésként pedig belevetheted magad a puha szivacskockák tengerébe vagy a big bagjump légpárnái közé.

A Római Strandfürdő és Kemping szomszédságában 60 akadályos kötélpálya, 3 csúszó pálya, és megannyi szabadidős elfoglaltság (lézerharc, gokart, ping-pong, óriás trambulin, pétanque játék, stb.) áll rendelkezésedre, ha aktív pihenéssel töltenéd a napot. Budapest legzöldebb rendezvényhelyszínén homokozó és babajátszó sarok, valamint szakképzett animátorok felelnek a kisebbek kikapcsolódásáért, amíg a nagyobbak fociznak, tollasoznak, vagy éppen lézerharccal foglalják el magukat.

Felejthetetlen élményt ígér a Csepel Művekben megtalálható szabadesés szimulátor, ami lehetőséget nyújt a lebegés állapotának megtapasztalására. Eltérő erősségű sportrepülésre az ejtőernyősök és a szélcsatorna sportolók mellett kezdők is benevezhetnek. A nem mindennapi kalandot meg is örökítik neked: a repülésről ingyenesen elérhető videó készül, amit a résztvevők a program után ingyenesen letölthetnek a Skyward weboldaláról.

Kalandos programokban természetesen a vízparton sincs hiány, ezért a wakeboard martonvásári paradicsomát nem hagyhatjuk ki válogatásunkból. A Rebel Beach fő attrakciójának tartott két oszlopos wakeboard kábelpálya remek lehetőség a gyors tanulásra, és a személyre szabható sebességnek köszönhetően szó szerint a saját tempódban hódolhatsz az izgalmas vízi sportnak. Magyarországon kizárólag itt élhetsz az éjszakai csúszás lehetőségével, ami a kivilágított pályán, buli hangulatban nyújt igazán egyedülálló élményt.