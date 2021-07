5 nyári kirándulóhely Budapest környékén, ha egy napra kiszakadnátok a fülledt belvárosból

Nem mindenki számára érkezett el a várva várt nyaralás időszaka, így a strandolás vagy a klimatizált lakásba bezárkózott sorozatdarálás helyett öt varázslatos nyári kirándulóhelyet ajánlunk számotokra Budapest környékén, ha aktívabb kikapcsolódásra vágynátok.

Háziréti-tó

Budapesttől negyedórára, Csobánka és Pilisvörösvár határán, hegyek és dombok ölelésében fekszik a Határ-réti-árok és a Házi-réti-patak felduzzasztásával létrehozott, közkedvelt horgászvíz, a Háziréti-tó. Fürdeni sajnos tilos benne, a pecázás szerelmesei azonban itt kiélhetik minden vágyukat, hiszen van benne a pontytól kezdve a harcsán, a balinon, a busán és a csukán át, a dévérkeszegig és az ezüstkárászig bezárólag minden magára valamit is adó hazai halfajból. A gyönyörű szép környezetben található, 26 hektáros tó partján büfé, mosdók és sátorozási lehetőség is akad, a közelben pedig szedd magad eperföld várja bőséges termésével a horgászcsaládok bot nélküli tagjait. A tavat legegyszerűbben a 10-es főúton lehet megközelíteni, a 15-ös kilométertáblánál észak felé kanyarodva, egy személygépkocsival is jól járható földúton keresztül.

Nagymaros

A Dunakanyar egyik legszebb, U-alakú szakaszán terül el Nagymaros. A parti sétányon a Szent Mihály-hegy meredek sziklái, szemből a Visegrádi-hegység dús zöldje, jobbról pedig a méltóságteljes Duna keretezi a látképet. Érdemes először felkeresni a Dunakanyar egyetlen ma is álló középkori templomát, melynek késő gótikus stílusú tornya 1509 óta magasodik a város fölé. A kulturális feltöltődést követően a délutánt áldozzuk fel a hamísítatlan Duna-parti hangulat oltárán, így a következő úti cél a kavicsos-homokos szabadstrand, ahol ingyenesen mártózhatunk meg a hűs habokban. Ezek után a mi nagy kedvencünk, a Piknik Manufaktúra kerthelyiségébe csábítunk titeket, ahol a lélekmelengető vegetáriánus étkeket a Hübris Sörfőzde csapolt csodáival öblíthetjük le, de ha sajtos-tejfölös lángosra vagy egy kiadós hekkre fáj a fogunk, akkor sem kell messzire mennünk.

Ha kétkeréken is felfedeznétek a Dunakanyart, olvassátok el részletes útvonalunkat:

Az ország egyik legszebb kastélyának tartott martonvásári Brunszvik-kastély építése a 18. század végén vette kezdetét, míg mai neogótikus alakját az 1870-es években, a Brunszvik Géza vezette átépítések után nyerte el. Eredetileg a régi nemesi Beniczky család tulajdonát képezte az a földszintes barokk kúria, amit a birtokkal együtt Mária Terézia Brunszvik Antalnak adományozott éppen 250 évvel ezelőtt, és ahol Beethoven is többször megfordult: Brunszvik Jozefinhez írt szerelmes leveleit az Agroverzum Tudományos Élményközponthoz tartozó Emlékmúzeumban őrzik. Brunszvik Antal fia, Ferenc az 1820-as években klasszicista stílusban álmodta újra a kastélyt, valamint egy gyönyörű, 70 hektáros, tóval és szigettel megspékelt angolkertet varázsolt köré, a Városligetet is tervező Heinrich Nebbien segítségével. Az utolsó kisebb változtatásokon az 1920-as években esett át az épület, ami ekkor már a Dreher család tulajdonában volt. Az Emlékmúzeum-Kastélypark kombinált felnőtt belépő 2000 forint, míg csak a parkba 900 forintért tehetjük be a lábunkat.

2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

A Tabajd község centrumában található mezítlábas parkhoz picit hosszabb időt kell töltenünk az autóban, de az ötvenpercnyi utazás után igazi felüdülés végigbarangolni a 21 féle járófelülettel rendelkező útvonalat. A park bejárata kellemes árnyékot nyújtó fák alatt nyitja meg kapuit a család minden tagja előtt. Az útvonal elején a jéghidegen csörgedező patakban tett lépések garantáltan lehűsítenek bennünket még ebben a fullasztó nyári kánikulában is. Az ingyenes talpmasszást apró kavicsok, érdes bazalt kövek, szúrós kukoricacsutkák, napsütésben felhevült téglaburkolatok, hűs, süppedős tőzeg, fenyődobozok és fa gerendák végzik. Célba érve, a Szabadsághegy tetején panorámás park fogadja a megfáradt vándorokat, ahol szabadtéri sütőhelyek mellett piknikezni vagy csak egy pokrócon ejtőzni is akad bőven hely, amíg az aprónép a játszótéren folytatja kalandozásait. Külön jó hír, hogy a nap 24 órájában látogatható parkban négylábú barátaitok is otthagyhatják mancsnyomaikat.

8088 Tabajd, Petőfi utca 2.

A Budapesttől 25 kilométerre fekvő Veresegyház számos látnivalót rejt, mi ezek közül most a közel ötkilométeres, négy tó körül futó, varázslatos tanösvényre kalauzolunk benneteket. A Sződrákosi-patak felduzzasztásával keletkezett tavak melletti, 11 állomásos sétány a Malom-tó strandjától indul, melynek bejárása során megismerkedhettek a tórendszer gazdag növény- és állatvilágával: élvezhetitek a Malom-tóban úszkáló vadkacsák látványát, a Pamut-tóban megcsodálhatjátok az édesvízi medúzákat, mocsári teknősöket és a virágba borult orchideákat, a sétány végén található Nagy-Úszóláphoz érve fapallón haladhattok keresztül az ingoványos nádason, de a túra során akár békaevő siklóval is találkozhattok. Félúton fapadok és faasztalok biztosítanak helyszínt egy kis vízparti falatozáshoz, ha pedig a nyári forróságban túlhevültetek volna, a kezdőponthoz visszaérve 800 Ft-os áron hűthetitek le magatokat a népszerű szabadvízi, homokos tóstrandon.

2112, Veresegyház, Szabadság u. 34.

